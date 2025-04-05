«Мимикрия всем надоела»: Цыганова назвала песни Пугачевой «антироссийской пропагандой»

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)
Певица Вика Цыганова, говоря об Алле Пугачевой, заявила, что в России «не целуют ручки предателям». Последние две песни примадонны она считает «антироссийской пропагандой» и призывает исполнительницу «не соваться со своими песенками» в РФ.
«На передовой эта мимикрия всем уже надоела, устали мы от нее. Пусть сидит в своем Израиле или на Кипре и поет что хочет. Главное, чтобы в Россию не совалась со своими песенками. Мы построим новую Россию. Без нее», — написала Цыганова в личном Telegram-канале.
Помимо Пугачевой, Цыганова критиковала Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова, а также его умершего отца Бедроса. Звезда усомнилась, что последнему справедливо присвоили звание народного артиста РФ.
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