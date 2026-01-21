«До чего дожили»: Яна Поплавская возмутилась эфиром о юбилее «королевы шпагата»
Яна Поплавская раскритиковала освещение дня рождения Волочковой в прайм-тайм
Актриса и блогер Яна Поплавская в своём блоге опубликовала пост, который сильно впечатлил публику. Она не назвала конкретных имен, но подписчики считают, что речь идёт о балерине Анастасии Волочковой.
20 января Волочкова отметила 50-летие большим концертом, о котором сообщили многие СМИ. Поплавская написала, что центральный канал посвятил эфирное время «одной из самых известных ш*** страны».
«До чего дожили. Не Героев чтим. А ш**** в прайм-тайм возносим славу. Стыдно, ужасно стыдно. Но что мы можем сделать с генералитетом центральных каналов», — отреагировала Яна.Перед юбилейным шоу Волочковой возник и другой повод для обсуждения. Друг именинницы Никита Джигурда сообщил, что его супруга Марина Анисина не отпустила его на концерт. По его словам, жена поставила ультиматум, пригрозив разводом.
Ранее Анастасия Волочкова призналась, что до сих пор общается с Аллой Пугачёвой.