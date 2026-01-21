«До чего дожили»: Яна Поплавская возмутилась эфиром о юбилее «королевы шпагата»

21 января 2026, 18:06

Яна Поплавская раскритиковала освещение дня рождения Волочковой в прайм-тайм

Яна Поплавская (Фото: Telegram @yana_poplavskaya)

Актриса и блогер Яна Поплавская в своём блоге опубликовала пост, который сильно впечатлил публику. Она не назвала конкретных имен, но подписчики считают, что речь идёт о балерине Анастасии Волочковой.





20 января Волочкова отметила 50-летие большим концертом, о котором сообщили многие СМИ. Поплавская написала, что центральный канал посвятил эфирное время «одной из самых известных ш*** страны».

«До чего дожили. Не Героев чтим. А ш**** в прайм-тайм возносим славу. Стыдно, ужасно стыдно. Но что мы можем сделать с генералитетом центральных каналов», — отреагировала Яна.