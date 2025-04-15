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«Постоянные ночные клубы и голые модели»: сын Сергея Зверева требует от отца 25 млн за причиненный моральный ущерб

Приемный сын Сергея Зверева хочет взыскать с отца 25 млн за моральный ущерб
Сергей Зверев вместе с сыном (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Зверев вместе с сыном (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Приемный сын Сергея Зверева обвиняет отца в том, что он причинил ему моральный ущерб, за что наследник надеется получить 25 миллионов рублей. Наследник подробно описал то, с чем ему приходилось сталкиваться в детстве из-за своего родителя.
«Постоянные ночные клубы, показы, модели, которых я видел не в самом лучшем образе — голыми», — цитирует сына Зверева 5-tv.ru.

По признанию ребенка стилиста, в детстве он часто оставался под присмотром консьержа. При достижении 18-летия Сергей и вовсе выкинул сына на улицу, не сдержав своих обещаний. Родитель заявлял, что пристроит ребенка в отельный бизнес.

«Это было хитро: мы сидим на кухне, он говорит, что в Московской области в городе Коломна есть отель, там хозяин его друг. И вот мы договорились, что я поработаю год и стану управляющим отеля. Нифига я не стал управляющим! Я еще хуже стал — разнорабочим», — рассказывает сын стилиста.

Зверев-младший винит отца и в последующих своих неудачах. Он объясняет это тем, что мало учился, ведь его заставляли регулярно участвовать в съемках. Сам сын мечтает стать системным администратором. К тому же он рассчитывает получить с отца 25 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

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#звёзды
«Люся мне недавно снилась»: Ида Галич и Чеботина помирились после ссоры на съемках
15 апреля 2025, 01:12

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Два года назад на съемка между Люсей Чеботиной и Идой Галич произошел конфликт. После столь долгой соры звезды все-таки решили зарыть топор войны и помириться.
Как пишет Starhit, примирение случилось на премии VOICE. Там Ида и Люся не стали игнорировать присутствие друг друга и мило побеседовали. Ранее Галич заявляла, что предчувствовала возобновление отношений с Чеботиной.

«Из интересного — мы помирились с Люсей Чеботиной. Которая мне, кстати, недавно снилась!» — пишет Ида ранее в своем telegram-канале.

Свое неравнодушие к соре высказывал Филипп Киркоров. В эфире собственного шоу You Want A Scandal Now? певец придумал, как может помирить звезд:

«Я мечтаю посадить за стол переговоров Иду Галич и Люсю Чеботину. У меня это идея-фикс. Я всегда добиваюсь того, чего хочу. Всегда!».

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Forbes: P. Diddy не признает вину по новым обвинениям о торговле людьми

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#киркоров
#мир
#звёзды
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Forbes: P. Diddy не признает вину по новым обвинениям о торговле людьми
15 апреля 2025, 00:37

Наоми Кэмпбелл и P.Diddy/Шон Комбс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный как P. Diddy, не признал свою вину по новым обвинениям о торговле людьми для сексуальной эксплуатации и занятий проституцией. Об этом сообщает Forbes.
«Комбс, который провел в тюрьме семь месяцев, не признал себя виновным по новым обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и перевозке людей для занятия проституцией, что означает, что он не признал себя виновным по всем пяти предъявленным ему федеральным обвинениям», — говориться в сообщении.

Напомним, что P.Diddy обвиняется в изнасилованиях, домогательствах, побоях и противозаконном лишении свободы. Преступления были совершены с 2000 по 2022 год на скандальных вечеринках рэпера в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. В прошлом году суд предъявил музыканту обвинения.

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#p. diddy
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Марк Эйдельштейн подарил Киркорову толстовку с надписью «Обожаю заниматься сексом»
14 апреля 2025, 22:54

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн и король отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров встретились на премии «Voice Главные лица 2025». Актер даже сделал певцу подарок, сообщило издание Super.
«Вот это называется мечты сбываются», — признался актер.

Эйдельштейн вручил Киркорову подарок и предложил его примерить. На сиреневой толстовке виднелась только надпись «Москва», что и озвучил Марк. Однако в развернутом виде принт оказался намного интереснее.

«Обожаю заниматься сексом», — гласит надпись на толстовке.

Выяснилось, что дизайн выполнил товарищ звезды «Аноры».

Ради примерки королю отечественного шоу-бизнеса пришлось быстро раздеться и избавиться от черного пиджака в пользу любопытного подарка Марка. Киркоров поделился, что одежда пришлась ему по размеру.

Оригинальную надпись Филипп оставил без комментариев.

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Natan рассказал об отношениях с супругой и ревности: «Не давал таких поводов»

«Мы реально классные родители»: Анна Хилькевич с мужем задумываются о четвёртом ребёнке
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#киркоров
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Natan рассказал об отношениях с супругой и ревности: «Не давал таких поводов»
Natan заявил, что считает себя ревнивым человеком
14 апреля 2025, 21:56

Натан (Фото: Телеграм @natanonline)

В последнее время публика часто обсуждает интрижки рэпера Natana на шоу о выживании. После выхода в эфир выпусков, где артист позволял себе близкое общение с Бьянкой и Лерчек, в отношениях с женой наступили непростые времена.
На красной дорожке премии «Voice Главные лица 2025» журналисты спросили у Natan'а о подробностях воссоединения с Анастасией Швецовой. Однако рэпер начал увиливать от ответа.

«Есть информация, что мы помирились? Где? Есть официальное подтверждение этому?», — отмечал исполнитель хита «Дерзкая».

Всем тем, кто беспокоится за личную жизнь артиста, рэпер посоветовал «следить за ходом событий». Однако артист заметил, что хотел бы помириться с Анастасией.

«Дальше мы уже будем подтверждать что-то официально — помирились мы или нет», — обратил внимание Natan в интервью Super.

На вопрос, может ли музыкант назвать себя ревнивцем, он ответил, что его любимый человек «никогда не давал» подобных поводов.

«Я пока не могу давать какую-то чёткую оценку — ревнивый я или нет. Наверное, да», — поделился рэпер.

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#отношения
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«Мы реально классные родители»: Анна Хилькевич с мужем задумываются о четвёртом ребёнке
Анна Хилькевич с мужем задумываются о рождении четвёртого ребёнка
14 апреля 2025, 21:55

Анна Хилькевич (фото: Telegram @khilkevich_anna)

Анна Хилькевич посетила премию «VOICE: Главные лица», где откровенно высказалась о материнстве. 38-летняя актриса рассказала, что они с мужем задумываются о четвёртом ребёнке.
Артистка воспитывает троих детей от бизнесмена Артура Мартиросяна. Старшая дочь у пары родилась в 2015 году, средняя – в 2018, а младшая осенью 2024-го.

Для светского выхода многодетная мама подобрала впечатляющий образ: облегающее чёрное латексное платье в пол без рукавов, длинные перчатки, крупные украшения и макияж с тёмной помадой.

«Я прошлый год практически весь была беременна, девять месяцев, поэтому моё главное достижение – это мои роды. И эта новость была одной из самых главных новостей в моей жизни. Это даже не рождение дочери, а то, что я одолела новую высоту – я стала многодетной мамой. Я справилась с этими трудностями, которые возникли в первые месяцы жизни, это было непросто», – откровенно высказалась Хилькевич в беседе с изданием VOICE.
Несмотря на заботу о детях и муже звезда продолжает активно работать. Она отметила, после каждой беременности у многих женщин появляется «новая суперсила».

«Пока могу сказать, что я хочу четвёртого ребёнка. Мы с мужем реально классные родители. Мы хорошие родители, мы уделяем время каждому ребенку. Мы углубляемся в вопросы воспитания, но если говорить все-таки ещё об одном ребёнке, мы не резиновые, нас пока не хватит на качественное общение с каждым. Но в 45 лет точно нет. Я думаю, что у меня внутренний потолок есть, это 42 года», – отметила актриса.
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