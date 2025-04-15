«Постоянные ночные клубы и голые модели»: сын Сергея Зверева требует от отца 25 млн за причиненный моральный ущерб

Сергей Зверев вместе с сыном (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Приемный сын Сергея Зверева обвиняет отца в том, что он причинил ему моральный ущерб, за что наследник надеется получить 25 миллионов рублей. Наследник подробно описал то, с чем ему приходилось сталкиваться в детстве из-за своего родителя.
«Постоянные ночные клубы, показы, модели, которых я видел не в самом лучшем образе — голыми», — цитирует сына Зверева 5-tv.ru.
По признанию ребенка стилиста, в детстве он часто оставался под присмотром консьержа. При достижении 18-летия Сергей и вовсе выкинул сына на улицу, не сдержав своих обещаний. Родитель заявлял, что пристроит ребенка в отельный бизнес.
«Это было хитро: мы сидим на кухне, он говорит, что в Московской области в городе Коломна есть отель, там хозяин его друг. И вот мы договорились, что я поработаю год и стану управляющим отеля. Нифига я не стал управляющим! Я еще хуже стал — разнорабочим», — рассказывает сын стилиста.
Зверев-младший винит отца и в последующих своих неудачах. Он объясняет это тем, что мало учился, ведь его заставляли регулярно участвовать в съемках. Сам сын мечтает стать системным администратором. К тому же он рассчитывает получить с отца 25 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.
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