«Постоянный стресс»: Яна Рудковская о конфликте вокруг юной фигуристки Костылевой
Яна Рудковская раскрыла детали конфликта с матерью спортсменки Лены Костылевой
Ситуация с 16-летней фигуристкой Леной Костылевой вновь обострилась. В своём Telegram-канале продюсер Яна Рудковская рассказала о деталях конфликта, затронувшего тренировочный процесс, а также органы опеки и правоохранительные структуры.
По словам Рудковской, разногласия возникли между матерью Лены, Ириной Костылевой, и тренерским штабом. Поводом стала видеозапись, на которой, как утверждает отец спортсменки, видно, что Ирина наносит дочери удары и ведет себя грубо во время занятий. Лена пытается защитить голову руками, опасаясь новых ударов.
В академии Евгения Плющенко подчеркнули, что подобное поведение матери стало регулярным и мешает развитию спортсменки.
«Мы уже полтора года пытаемся договориться и защитить Лену, сохранить её здоровье и психическое состояние. За это время мы были вынуждены сталкиваться с постоянным стрессом», — рассказала она.Конфликт усилился после того, как Ирина Костылева начала публиковать критику тренеров в соцсетях, распространяя недостоверные сведения о травмах и достижениях дочери. В академии считают, что такие действия — попытка устранить конкурентов для Лены внутри спортивной школы, даже во время оплаченной поездки в Турцию.