«Постоянный стресс»: Яна Рудковская о конфликте вокруг юной фигуристки Костылевой

30 ноября 2025, 22:17

Яна Рудковская раскрыла детали конфликта с матерью спортсменки Лены Костылевой

Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Ситуация с 16-летней фигуристкой Леной Костылевой вновь обострилась. В своём Telegram-канале продюсер Яна Рудковская рассказала о деталях конфликта, затронувшего тренировочный процесс, а также органы опеки и правоохранительные структуры.





По словам Рудковской, разногласия возникли между матерью Лены, Ириной Костылевой, и тренерским штабом. Поводом стала видеозапись, на которой, как утверждает отец спортсменки, видно, что Ирина наносит дочери удары и ведет себя грубо во время занятий. Лена пытается защитить голову руками, опасаясь новых ударов.



В академии Евгения Плющенко подчеркнули, что подобное поведение матери стало регулярным и мешает развитию спортсменки.





«Мы уже полтора года пытаемся договориться и защитить Лену, сохранить её здоровье и психическое состояние. За это время мы были вынуждены сталкиваться с постоянным стрессом», — рассказала она.