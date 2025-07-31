«Постоянно называла мою жену проституткой»: Ревва о шантаже своей матери

31 июля 2025, 21:56

Комик Ревва рассказал, что мать шантажирует его рассказом про жену

Александр Ревва (Фото:Instagram*/arthurpirozhkov)

Мать комика Александра Реввы называет его жену Анжелику проституткой и однажды грозила пойти на передачу, чтобы обо всем рассказать. Родственница знаменитого артиста уверена, что сын воспитывает чужих детей.





О шантаже матери Александр рассказал YouTube-каналу «Макарена». Отмечается, что исполнитель образа Артура Пирожкова был в хороших отношениях с мамой до появления в его жизни Анжелики.





«Моя мама постоянно называла мою жену проституткой или еще как-то, что дети не от меня. Это ее воображение», — рассказал шоумен.



«И первые его слова я слышу: «Ты родился по залету, я твою маму ненавидел всегда, будь она проклята», — поделился Александр.

«Я пойду на программу и как расскажу, что твоя жена проститутка, а ты мне не помогаешь», — процитировал Ревва мать.