«Постоянно называла мою жену проституткой»: Ревва о шантаже своей матери
Комик Ревва рассказал, что мать шантажирует его рассказом про жену
Мать комика Александра Реввы называет его жену Анжелику проституткой и однажды грозила пойти на передачу, чтобы обо всем рассказать. Родственница знаменитого артиста уверена, что сын воспитывает чужих детей.
О шантаже матери Александр рассказал YouTube-каналу «Макарена». Отмечается, что исполнитель образа Артура Пирожкова был в хороших отношениях с мамой до появления в его жизни Анжелики.
«Моя мама постоянно называла мою жену проституткой или еще как-то, что дети не от меня. Это ее воображение», — рассказал шоумен.Ревва предлагал матери обратиться к психологу, но та продолжила нападки на жену своего наследника. В 2022 году отец Александра дал интервью, которое процитировали журналисты. Артист пояснил, что мужчина бросил его с сестрой в возрасте четырех месяцев, а первый раз позвонил в 18 лет.
«И первые его слова я слышу: «Ты родился по залету, я твою маму ненавидел всегда, будь она проклята», — поделился Александр.После конфликтов мама начала странно себя вести и звонить Ревве с угрозами.
«Я пойду на программу и как расскажу, что твоя жена проститутка, а ты мне не помогаешь», — процитировал Ревва мать.Он заключил, что она хотела сделать из него негодяя словами, будто он не оказывает помощь. Подобное поведение звезда воспринимает как шантаж.
*Запрещен в РФ