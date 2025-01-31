«У молодых опыта мало»: Шаляпин назвал свой идеал для четвертого брака

Прохор Шаляпин (фото: соцсети)
Певец Прохор Шаляпин назвал свой идеал женщины для того, чтобы жениться в четвертый раз. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что статус избранницы ему не важен, мечта — девушка с доброй душой.
Больший интерес артист испытывает к тем, кто уже был в браке, потому что, по его словам, «у молодых опыта мало».
Певец добавил, что сейчас его сердце полностью свободно и он находится на отдыхе, чтобы с новыми силами вернуться в Москву и продолжать завоевывать сердца своих фанаток.
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«Я готов жениться в четвертый раз, меня брак не пугает. А еще я очень хочу деток — дочку и сынишку. <…> Я мечтаю встретить девушку с доброй душой, причем не важно, кто она будет — королева или техничка. Если между нами произойдет химия, проскочит искра и мы почувствуем, что мы созданы друг для друга, то не вижу никаких препятствий», — поделился Шаляпин.
Певец добавил, что сейчас его сердце полностью свободно и он находится на отдыхе, чтобы с новыми силами вернуться в Москву и продолжать завоевывать сердца своих фанаток.
«Мне интересны все дамы, любого возраста, но всегда интереснее с теми, кто уже был в браке или имел серьезные отношения. У молодых опыта мало, они еще эмоционально и психологически не готовы вести серьезные беседы, с ними скучновато», — пояснил он.Шаляпин отметил, что все же возраст — это не главное, он готов полюбить и молодую.
«Мне женитьба больше нужна, чтобы появились дети, продолжить свой род, остальное все решаемо», — подчеркнул артист.Читайте также:
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Данил Пономарев