Оставила вдовца без гроша: что стало с миллионами последней жены Прохора и как Татьяна Дэвис обхитрила молодого мужа

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Ранний брак и романы с влиятельными женщинами
По словам Прохора, свой первый брак он заключил в возрасте 18 лет, и его избранница была значительно старше него. Его второй супругой стала предприниматель Лариса Копёнкина, которая старше артиста на 28 лет. Они встретились на Ямайке в 2013 году, но их брак распался в 2015 году из-за увлечения Прохора певицей и моделью Анной Калашниковой.
С 2018 по 2019 год Шаляпин имел роман с Виталиной Джигарханян, бывшей женой известного артиста.
Богатая невеста
В начале 2020 года Прохор Шаляпин познакомился с канадской бизнесвумен Татьяной Дэвис, владелицей сети адвокатских контор в Канаде. Татьяна, имеющая русские корни, эмигрировала с родителями в Канаду в начале 1990-х и провела там своё детство и юность. Их встреча произошла в Монако, куда Татьяна пригласила Прохора для выступления.
Женщина была старше артиста на девять лет и щедро одаривала его дорогими подарками. Пара часто путешествовала по Лос-Анджелесу на лимузинах, наслаждаясь коллекционным вином и останавливаясь в роскошных отелях. Татьяна строила серьезные планы на совместное будущее с Прохором: после свадьбы они намеревались получить американское гражданство и развивать карьеру артиста в Голливуде. Однако эти планы так и не были реализованы.
Свадьба с миллионершей и ее наследство
В июле 2021 года пара узаконила свои отношения в Лас-Вегасе, потратив на свадьбу около 15 миллионов рублей. Во время церемонии Шаляпин исполнил множество советских и русских песен в формате караоке.
Планировался медовый месяц в Мексике, однако поездка была отменена из-за проблем со здоровьем у Татьяны. К сожалению, 25 сентября 2021 года Татьяна-Клаудия скончалась в возрасте 47 лет, при этом она скрывала свой настоящий возраст.
Перед свадьбой Татьяна-Клаудия приобрела четыре квартиры в Москве на сумму 70 миллионов рублей и оформила их на своего возлюбленного из России. Чтобы защитить свои инвестиции, бизнесвумен составила договор с Прохором Шаляпиным.
После её смерти возникли вопросы о наследстве и обвинения в меркантильности в адрес артиста. Выяснилось, что перед свадьбой Татьяна-Клаудия заставила Шаляпина подписать 150-страничный брачный контракт, который защищал её имущество в случае развода. Прохор признался, что не понимал содержание документа из-за незнания английского языка и подписал его, не читая.
«Оставила молодого Прохора без гроша», «Молодец Таня, сразу составила договор», «Она понимала, почему он женился на ней», — писали комментаторы.
В итоге Прохор Шаляпин не унаследовал ничего от своей покойной жены. Он не претендовал на недвижимость в Канаде, а московские квартиры перешли к родителям Татьяны-Клаудии. Сам артист живёт достаточно скромно: у него есть квартира площадью 55 кв.м на Автозаводской и ещё одна на Ленинском проспекте, которую он сдаёт в аренду.
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