Оставила вдовца без гроша: что стало с миллионами последней жены Прохора и как Татьяна Дэвис обхитрила молодого мужа

37-летний артист Прохор Шаляпин стал вдовцом в 2021 году: его 42-летняя супруга Татьяна Дэвис скончалась от коронавируса. В браке они пробыли два месяца: через несколько дней после свадьбы, тайно состоявшейся в Лас-Вегасе 31 июля, Татьяна попала в больницу, где и умерла, не выходя из искусственной комы. Почему молодой артист остался без наследства состоятельной жены расскажет «Радио 1».