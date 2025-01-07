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Оставила вдовца без гроша: что стало с миллионами последней жены Прохора и как Татьяна Дэвис обхитрила молодого мужа

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

37-летний артист Прохор Шаляпин стал вдовцом в 2021 году: его 42-летняя супруга Татьяна Дэвис скончалась от коронавируса. В браке они пробыли два месяца: через несколько дней после свадьбы, тайно состоявшейся в Лас-Вегасе 31 июля, Татьяна попала в больницу, где и умерла, не выходя из искусственной комы. Почему молодой артист остался без наследства состоятельной жены расскажет «Радио 1».

Ранний брак и романы с влиятельными женщинами


По словам Прохора, свой первый брак он заключил в возрасте 18 лет, и его избранница была значительно старше него. Его второй супругой стала предприниматель Лариса Копёнкина, которая старше артиста на 28 лет. Они встретились на Ямайке в 2013 году, но их брак распался в 2015 году из-за увлечения Прохора певицей и моделью Анной Калашниковой.



С 2018 по 2019 год Шаляпин имел роман с Виталиной Джигарханян, бывшей женой известного артиста.

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Богатая невеста


В начале 2020 года Прохор Шаляпин познакомился с канадской бизнесвумен Татьяной Дэвис, владелицей сети адвокатских контор в Канаде. Татьяна, имеющая русские корни, эмигрировала с родителями в Канаду в начале 1990-х и провела там своё детство и юность. Их встреча произошла в Монако, куда Татьяна пригласила Прохора для выступления.

Женщина была старше артиста на девять лет и щедро одаривала его дорогими подарками. Пара часто путешествовала по Лос-Анджелесу на лимузинах, наслаждаясь коллекционным вином и останавливаясь в роскошных отелях. Татьяна строила серьезные планы на совместное будущее с Прохором: после свадьбы они намеревались получить американское гражданство и развивать карьеру артиста в Голливуде. Однако эти планы так и не были реализованы.

Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис (Фото: соцсети)

Свадьба с миллионершей и ее наследство


В июле 2021 года пара узаконила свои отношения в Лас-Вегасе, потратив на свадьбу около 15 миллионов рублей. Во время церемонии Шаляпин исполнил множество советских и русских песен в формате караоке.

Планировался медовый месяц в Мексике, однако поездка была отменена из-за проблем со здоровьем у Татьяны. К сожалению, 25 сентября 2021 года Татьяна-Клаудия скончалась в возрасте 47 лет, при этом она скрывала свой настоящий возраст.

Перед свадьбой Татьяна-Клаудия приобрела четыре квартиры в Москве на сумму 70 миллионов рублей и оформила их на своего возлюбленного из России. Чтобы защитить свои инвестиции, бизнесвумен составила договор с Прохором Шаляпиным.

После её смерти возникли вопросы о наследстве и обвинения в меркантильности в адрес артиста. Выяснилось, что перед свадьбой Татьяна-Клаудия заставила Шаляпина подписать 150-страничный брачный контракт, который защищал её имущество в случае развода. Прохор признался, что не понимал содержание документа из-за незнания английского языка и подписал его, не читая.

«Оставила молодого Прохора без гроша», «Молодец Таня, сразу составила договор», «Она понимала, почему он женился на ней», — писали комментаторы.

В итоге Прохор Шаляпин не унаследовал ничего от своей покойной жены. Он не претендовал на недвижимость в Канаде, а московские квартиры перешли к родителям Татьяны-Клаудии. Сам артист живёт достаточно скромно: у него есть квартира площадью 55 кв.м на Автозаводской и ещё одна на Ленинском проспекте, которую он сдаёт в аренду.

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#статьи
Брат Дани Милохина стал сексологом
SHOT: Брат Дани Милохина стал проводить консультации о сексе за 8 тысяч рублей
07 января 2025, 11:19

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Брат тиктокера Дани Милохина — Илья — начал зарабатывать консультациями о сексе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Новый вид заработка 24-летнний Илья придумал несколько недель назад. По данным Telegram-канала, свои консультации молодой человек продает за восемь тысяч рублей.

Уточняется, что клиентов у «эксперта» пока не особо много. Примечательно, что блогер также стал называть себя эзотериком и «астропсихологом с опытом более 5 лет». На консультации Илья обещает сделать астрологический расклад и даже подключить знания психологии.

Всем желающим он готов рассказать о том, как «разорвать сексуальную связь с бывшим», завести девушку и почему люди стесняются определенных моментов в интимных отношениях.

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«Сгубила мужа»? Жена Джигарханяна Татьяна Власова: от прощения измены до одинокой жизни в обвинениях
07 января 2025, 06:16

Татьяна Власова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Татьяна Власова — театровед, филолог и в прошлом актриса, которая могла бы стать звездой, но выбрала другой путь. Ее жизнь оказалась тесно связана с именем Армена Джигарханяна, одного из величайших актеров советского времени. Ради мужа она отказалась от собственных амбиций и посвятила себя поддержке его карьеры. Главная роль проекта ее жизни — любящая жена.

Жизнь до судьбоносной встречи

Родилась Татьяна в Сибири в бедной семье. Ее мать, Анна Степановна, воспитывала дочь одна, после того как отец девочки пропал во время войны. Жили они скромно. Однако мама не отдала девочку даже тогда, когда педагоги хореографического кружка уговаривали отправить Татьяну в Москву, чтобы она стала балериной.

«Она посвятила мне всю жизнь, берегла меня, холила и лелеяла. Я была ее единственной отрадой», — рассказывала Власова, размышляя, что мать видела в ней отражение любимого мужа.

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После школы Татьяна отправилась в Москву, мечтая стать переводчиком. Судьба распорядилась иначе. Ни в институт иностранных языков, ни во ВГИК поступить не вышло — в первом не повезло на сдаче, во втором отбила желание встреча с грубым студентом.

В результате Власова переехала в Ригу, где поступила в актерскую студию при консерватории. Именно тогда начался ее путь, который привел к встрече с Арменом Джигарханяном.

Татьяна Власова (Фото: соцсети)

Любовь, жертвы и измены

Татьяна встретила Джигарханяна, когда уже была матерью маленького сына Степана от гражданского мужа Александра Григоряна.

«Степану исполнился годик. Кроме химии, думаю, Армен во мне что-то интересное увидел», — говорила Татьяна. Новый ухажер часто восхищался ее внешностью и поведением, сравнивал с загадочной Моникой Витти.
Взаимное притяжение между Татьяной и Арменом оказалось сильнее обстоятельств. Она оставила мужа и посвятила себя новому браку.

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Власова была не просто женой, а соратницей. Она помогала Армену в работе, готовила роли, подсказывала идеи для постановок и полностью поддерживала его карьеру. Бороться с чувством неполноценности и трате своих возможностей было непросто, но Татьяна делала это ради любви.

«Не то чтобы он меня заставил, я — добровольная жертва. Жила жизнью мужа, настолько она была интересной», — уточняла она.

Армен Джигарханян и Татьяна Власова (Фото: соцсети)

Однако жизнь в тени великого актера была далека от идеала. Джигарханян принимал многие решения самостоятельно, часто не советуясь с женой. Так, Джигарханян не позволял Татьяне активно участвовать в жизни своей дочки от прошлого брака, Лены. Также приходилось мириться с жизнью свекрови в московской квартире, хотя отношения никак не налаживались.

В конечном итоге, Армен настоял на переезде Татьяны в США (1998 год), где та оказалась фактически одна. Она должна была присматривать за домом, который был подарен мужу.

Затем в жизни актера появилась молодая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская (с ней он позже заключил брак). Это стало сильным ударом для Власовой. Но, как ни поразительно, она нашла в себе силы простить супруга, когда их пути вновь пересеклись в 2018 году.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: соцсети)

Последние годы вместе

После возвращения Татьяны в Россию она вновь сошлась с Арменом. Тот развелся с Виталиной, обвиняя ее в воровстве и мошенничестве. По словам актера, из-за нее он лишился квартир и доступа в театр.

Татьяна и Армен прожили вместе несколько лет, но совместная жизнь была омрачена болезнями Джигарханяна. Инфаркт, гипертония, инсульт и диабет истощили его здоровье.

Армен Джигарханян с приемным сыном Степаном и Татьяной Власовой (Фото: соцсети)

В ноябре 2020 года Армен Борисович умер. Его смерть стала для Татьяны огромной утратой. Помимо горя, ей пришлось бороться с обвинениями. Виталина заявила, что Джигарханян получал от Власовой недостаточный уход и это способствовало его гибели. Евгений Петросян присоединился к недовольству, настаивая, что Армен перед смертью чуть ли не «гнил заживо».

Татьяна и ее сын Степан эти слухи опровергли — обидным словам попросту не было подтверждения.

Вечная преданность

После смерти Джигарханяна Власова продолжает жить в его квартире, хотя половина собственности оказалась уже продана.

Татьяна Власова и Армен Джигарханян (Фото: соцсети)

Татьяна редко появляется на публике, а в своих редких интервью говорит, что мечтает о воссоединении с мужем в ином мире. Его любовь была и остается частью ее жизни.

Татьяна Власова отказалась от карьеры ради семьи, но смогла сохранить в себе достоинство и силу духа. Она стала не просто женой, но настоящей опорой для Армена Джигарханяна. Воспоминания о предательстве и горечь утраты не сломили ее. Она остается примером женщины, которая ради любви пожертвовала всем, что имела, и смогла сохранить себя.

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Увела мужа у дочери Алисы Фрейндлих, а через месяц овдовела: как балерина Колегова делила имущество с экс-семьей Тарасова
06 января 2025, 18:15

Анастасия Колегова (Фото: РИА Новости/Вадим Жернов)

Балет, страсть и злой рок — все это было частью жизни балерины Анастасии Колеговой. Её имя до сих пор фигурирует в скандальных хрониках. Колегова разрушила брак сенатора Сергея Тарасова с Варварой Владимировой, дочерью Алисы Фрейндлих.
О том, как роман с женатым сенатором обернулся для Анастасии Колеговой не долгожданным счастьем, а серией печальных событий — в материале «Радио 1».

Молодая разлучница


Варвара Владимирова, актриса театра и кино, была единственным ребёнком Алисы Фрейндлих, которая родила дочь в возрасте 33 лет. Уже повзрослевшая Варвара познакомилась с бизнесменом и политиком Сергеем Тарасовым, за которого вскоре вышла замуж. В их браке родилось двое детей — сын Никита и дочь Анна. На протяжении 15 лет их семья казалась идеальным примером, пока сенатор не познакомился с балериной Мариинского театра Анастасией Колеговой.

Произошло это в 2003 году, когда 21-летняя балерина только начинала свой профессиональный путь. В театральной тусовке она увидела 44-летнего Сергея, который на тот момент был женат на Варваре Владимировой. Тарасов произвёл на молодую артистку сильное впечатление. Его жизненный опыт, уверенность и статус сыграли ключевую роль в зарождении их отношений.

Анастасия Колегова (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Анастасия признавалась, что с Сергеем она впервые почувствовала себя настоящей женщиной. Разница в возрасте для неё не имела значения, так как их роман казался ей особенным. Их любовь стала причиной краха семьи Тарасова. Варвара Владимирова, узнав о неверности мужа, подала на развод.

«У него были романы и до меня»: Брак Анастасии Колеговой и ​Сергея Тарасова


Анастасия Колегова открыто признает, что её отношения с Сергеем Тарасовым стали причиной распада его семьи. Она никогда не пыталась оправдаться, и согласна со статусом «разлучницы».

«У него были романы и до меня. Никто не думал, что в этот раз всё будет так серьёзно», — говорила балерина.

Несмотря на обрушившуюся критику в 2009 году влюбленные поженились. При этом Колегова утверждала, что никогда не настаивала на официальном оформлении их союза. По её словам, этот шаг был инициативой Тарасова, и она была удивлена, когда он предложил заключить брак.

Балерина говорила, что была счастлива в отношениях с Тарасовым. Он заботился о ней и оказывал материальную поддержку, хотя она никогда не просила его об этом. Сенатор подарил ей квартиру, но для Анастасии это не имело значения. Она любила его как мужчину и была счастлива, просто находясь рядом с ним.

Полтора месяца счастья и страшная трагедия в жизни Анастасии Колеговой


Брак Колеговой и Тарасова продлился недолго. Спустя всего полтора месяца после свадьбы, 27 ноября 2009 года, мужчина погиб в результате теракта на «Невском экспрессе». В результате взрыва три вагона поезда 166 сошли с рельсов, количество погибших составило 27 человек. После смерти любимого в жизни Колеговой наступили новые трудности.

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Варвара Владимирова, бывшая жена сенатора, заявила свои права на квартиру, подаренную Анастасии Колеговой. В течение двух лет между вдовой и бывшей супругой Тарасова шли судебные разбирательства. Варвара настаивала, что всё имущество, оставшееся после сенатора, должно перейти ей и её детям.

Суд вынес решение в пользу Анастасии, оставив недвижимость ей. То время стало настоящим испытанием для балерины, которая переживала не только юридическую борьбу, но и эмоциональное давление. Сегодня 42-летняя Анастасия Колегова продолжает свою карьеру в Мариинском театре.

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Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров* спивается за границей и получает копейки: как сегодня живет актер и бывший любимец публики
06 января 2025, 17:35

Дмитрий Назаров* (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Уехавшие из России два года назад актеры Дмитрий Назаров* и его супруга Ольга Васильева вот уже какой месяц подряд безуспешно пытаются выслужиться перед властями Франции. В этот раз актер театра и кино нашел неприятный способ напомнить о себе.
О том, как завершилась карьера Дмитрия Назарова*, чем он пытается заработать денег за границей и правдивы ли слухи об алкоголизме актера — в материале «Радио 1».

Иноагент и противник СВО: как кощунственные стихи Назарова* помогают ему заработать


Недавно в социальных сетях актер опубликовал новое, кощунственное стихотворение, посвященное военнослужащим ВС РФ. В нем Назаров* открыто посмеялся над трудностями службы на передовой. В своем произведении актер предложил отдавать тела российских бойцов, стоящих на страже порядка в стране и мире, «на съедение волкам».

Дмитрий Назаров* (Фото: соцсети)

«Я вижу эти холмики повсюду — они лежат, бедняги, без венков.
Под белым снегом, замершие навылет, для волков,
Лишенные тепла родного дома, оторванные с мясом от семьи.
По воле властителя безжалостной зимы», — прочитал стихотворение Назаров*.

Такой популярности давно канувший в небытие беглец, судя по всему, не ждал давно. Комментарии к ролику обрушили взбешенные россияне: пребывавшие в ярости подписчики требовали привлечь Назарова* к ответственности.

Начало конца звезды «Кухни» Дмитрия Назарова*


Долгие годы зрители знали Назарова* как уважаемого и талантливого актера. Однако все изменилось в один момент: Назаров* забрал с собой жену сразу после начала специальной военной операции на Украине и улетел в Канны. Вскоре актер стал приверженцем русофобской позиции и стал писать стихи на эту тему. Вероятно, он рассчитывал, что такой промысел поможет ему закрепиться за границей, однако чуда не произошло.

Сегодня Назаров* пытается зарабатывать на хлеб танцами и сомнительными спектаклями. Всего за несколько месяцев в репертуаре артиста появилась постановка «Корень зла», которая, по данным СМИ, была частично заимствована у одного из отечественных режиссеров. Правда, и она не принесла артисту оглушительного успеха: после четырех премьер в Ереване, Тбилиси, Батуми и Анталье организаторы приняли решение «свернуть лавочку» и перестать тратить время европейского зрителя.

Алкоголизм всему виной?


Пока Дмитрий Назаров и его товарищи по иноагентскому цеху пытались приспособиться к нынешним реалиям, истинную причину всех их проблем озвучил журналист Михаил Шахназаров. В авторском подкасте Шахназаров открыто заявил – все проблемы артиста кроются в его любви к алкогольным напиткам. Еще в России Назаров*, как и его коллега Татьяна Лазарева**, любили «заложить за воротник».

Дмитрий Назаров* (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Сначала оба артиста уверяли, что любят выпить исключительно по праздникам, но, по признаниям журналиста, зависимость от алкоголя Назаров* и Лазарева** присутствует уже давно.

Франция не приняла «талантливого» Назарова*


Только спустя годы после побега звезды «Кухни» и его жены из России, соотечественники узнали, что Назаров*, оказывается, все эти годы только и делал, что грезил о Европе.

«Находясь в Европе, ты совершенно спокойно улыбаешься, наслаждаешься, даришь свою улыбку встречному прохожему. Это по всей Европе, это было уже сто лет назад, и я была счастлива всегда, когда попадала в эту среду, потому что с каждым годом в России было страшнее улыбаться. Потому что в ответ ты можешь получить по роже», — заявляли в соцсетях Назаров* и Васильева.

Страна не приняла бывшего российского актера и отвергла его, а позже плакаты и вовсе перестали появляться, что говорило только об одном – песенка беглецов оказалась спета. Все заслуги сам артист перечеркнул раз и навсегда, и дело, как оказалось, не столько в его натуре, а в попытке «поймать попутный ветер», даже если он дует совсем не туда.

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*Внесен в реестр иностранных агентов в России

**Внесена в реестр иностранных агентов, экстремистов и террористов в РФ
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«Мой лев»: кем оказался таинственный кавалер Ольги Бузовой, что ее связывало с Майами и от кого она собралась рожать
06 января 2025, 17:04

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Ольга Бузова отправилась на Красную Поляну, где была замечена в ресторане в компании мужчины, который подарил ей внушительный букет красных роз. Кто может быть новым спутником телезвезды расскажет «Радио 1».

Ольгу Бузову засняли в объятиях возлюбленного на свидании


На Красной поляне Бузова посетила ресторан, где ее уже поджидал загадочный незнакомец. Мужчина подарил ей роскошный букет цветов, а теледива с нежностью поцеловала его и приобняла в знак благодарности.
«Ну мой лев!» — подписала фотографию певица.

На фото Бузова предстала в сияющем вечернем платье, которое подчеркивало её фигуру. Она собрала волосы в аккуратный пучок и сделала стильный макияж с акцентом на глаза и яркие алые губы.

Ольга Бузова (Фото: соцсети)
«Конечно, есть вопросы, но я впервые в жизни сама красила глаза. В общем, учили меня, учили, что-то я пыталась себе тут растушевать. Но когда тут такой наряд и жемчуг, и прическа, всё-таки красные губы решают», — поделилась Ольга.
В августе Ольга Бузова поделилась фотографией, на которой она обнимает мужчину. На снимок поп-исполнительница добавила стикер с изображением льва, чтобы скрыть лицо своего спутника.
«Боже, я счастлива», — написала она под постом.

Бузова намерена стать матерью


Во время премьеры своего сольного концерта «Под звуки поцелуев», состоявшейся 14 ноября, Бузова рассказала 5-tv.ru о своих планах на следующий год: она собирается выйти замуж и стать матерью.
«Я рожаю, а затем возьму небольшой перерыв в творчестве, чтобы быть хорошей мамой. Это действительно необходимо. В 2026 году, думаю, у меня будет большой сольный концерт», — отметила артистка.

Ольга Бузова (Фото: соцсети)

Поцелуй Ольги Бузовой и Олега Майами


Слухи о романтических отношениях между коллегами начали циркулировать еще в середине осени. Тогда артисты анонсировали выход совместного трека «Такси», а вскоре представили очень романтичный клип, в котором они нежно целуются и обнимаются.

Перед релизом клипа Бузова и Майами неоднократно публиковали в соцсетях короткие видео, на которых они смотрят друг на друга с нежностью или держатся за руки. Поклонники задавались вопросом: являются ли эти ролики подготовкой к треку или же артисты намекают, что их экранные чувства переросли в нечто большее?

Развеять сомнения поклонников пара решила во время концерта Бузовой 14 ноября. Олег пришел с роскошным букетом цветов, который напоминал те, что дарил ей загадочный избранник, которого она долго скрывала. Во время выступления певец выбежал на сцену, обнял Ольгу за талию и страстно поцеловал её.

На опубликованных в сети кадрах видно, что этот поцелуй был далеко не случайным и явно не первым. Оля немного смутилась, но не отстранилась от Олега, а, наоборот, ответила ему объятием.
«Мы очень счастливы, что вы узнали о нас. Не было смысла делиться этим раньше, так как мы не понимали, что у нас происходит. Но нам приятно быть вместе», — прокомментировал Олег поцелуй.

Однако внимательные подписчики певицы уверены, на фото за стикером льва скрывается не Олег Майами, а какой-то незнакомец.

«Другая фигура, голова, тело, это точно не Олег», «Может это Батрутдинов?», «Оля, скажи уже кто твой новый избранник, мы устали ломать голову», — пишут пользователи сети.

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Череда операций, страшный диагноз и любовь к музыке: куда пропал победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников
06 января 2025, 16:02

Данил Плужников (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

В 2016 году миллионы зрителей благодаря проекту «Голос. Дети» узнали о талантливом 13-летнем мальчике, страдающем от деформации суставов и нарушения роста костей – Даниле Плужникове. Он буквально сразил всех голосом и харизмой. Хиты «Я свободен» и «Нас бьют – мы летаем» в его исполнении тронули сердца многих.
О том, как сложилась судьба Данила Плужникова после окончания проекта и почему он все реже появляется на публике, расскажет редакция «Радио 1».

Первые шаги в творчестве и ранняя известность: как прошло детство Данила Плужникова


Данил Плужников родился 26 января 2002 года в Сочи. Его мама имеет музыкальное образование, отец Плужникова в детстве тоже увлекался музыкой. О том, что у Данила тяга к музыке, стало понятно еще в детстве.

В 4 года он напевал мелодии, а через пару лет уже во всю исполнял песни. Вскоре он стал учеником сразу двух музыкальных школ: в одной обучался вокалу, а в другой игре на синтезаторе. К моменту участия в третьем сезоне шоу «Голос. Дети» Плужников был достаточно известным – он получал первые места на различных творческих конкурсах.

Участие Данил Плужникова в шоу «Голос. Дети»


На «слепом» прослушивании в шоу «Голос. Дети» Данил растопил сердце певца Димы Билана, исполнив композицию Олега Газманова «Два орла». Наставник нажал кнопку буквально на финальной ноте.

В YouTube ролик с выступления юного исполнителя собрал более 30 млн просмотров. Данил стал одним из самых популярных участников шоу. После окончания проекта его приглашали выступить на различных концертах и мероприятиях.

Плужников посетил множество городов и стран, даже выступал в Париже с певицей Зарой, с Димой Биланом на «Новой волне» и Валерием Кипеловым на «Нашествии». В марте 2017 года он дал свой первый сольный концерт. Однако все эти годы мальчик не переставал бороться с врожденным заболеванием.

Данил Плужников (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Болезнь роста Данила Плужникова


Данил Плужников родился со спондилоэпифизарной дисплазией. В его костях отсутствует кальций – там нет зон, на который должен действовать гормон роста. До участия в проекте с помощью аппарата Илизарова он вырос на шесть сантиметров, его рост составил 85 сантиметров.

Вплоть до 2015 года Плужников мог передвигаться без костылей, но с 2016 года ему стало очень тяжело переносить вес собственного тела. После выступлений в проекте чаще всего он пытался самостоятельно покинуть сцену, но это удавалось не всегда.

Через некоторое время к лечению Данила подключились ведущие специалисты России. Юношу взяли под наблюдение в трех медицинских центрах: ЦИТО, Центре детской эндокринологии и в центре имени Илизарова.

К сожалению, не существует кардинального способа вылечить Данила, но для облегчения его состояния необходимо развивать мышцы.

Весь процесс лечения мальчика был сосредоточен на укреплении мышечного каркаса, чтобы тот мог ходить без вспомогательных устройств. Однако задача оказалась слишком трудной. В результате Данил может проходить лишь короткие дистанции, но в основном передвигается с чьей-то помощью на коляске. Несмотря на это, Плужников не собирается падать духом.

Квартирный вопрос


В родном городе певца Сочи мэрия торжественно пообещала выделить квартиру его семье. Обещание прозвучало публично, и артисту даже продемонстрировали будущее жилье. Но после этого все затихло, и администрация города не предпринимала никаких действий. Тогда на помощь пришел Дима Билан.

Он рассказал об этой проблеме в своем блоге, где у него было около трех миллионов подписчиков. В результате семье Плужниковых все же выделили квартиру, хоть и не ту, что была показана изначально.

«Я бы не хотел ворошить эту историю, там было много неприятного. Но главное, что квартиру дали. Не ту, что показывали вначале, с меньшей квадратурой и на другом этаже. Пришлось отказаться от идеи сделать свой студийный уголок. Но хорошо, что все закончилось», — вспоминал Плужников.

Спустя восемь лет после «Голоса»


Спустя годы голос Данила сильно изменился – он стал более мужественным и глубоким.Плужников сам подбирает себе репертуар для концертов. В 2019 году он записал песню «Пилигрим», а также снял клип на композицию.

Средства на съемки собирали в социальных сетях. И это удалось сделать поразительно быстро. В результате работа получилась достойной, а главную роль исполнил, конечно, Дима Билан. На данном клипе насчитывается свыше 500 тысяч просмотров.

Сейчас певец еще больше занялся своим здоровьем. Последние три года он переживает сложный жизненный этап. Медики делают все, чтобы парень смог встать на ноги.

«Я несколько выпал из привычной жизни. Занимаюсь здоровьем по большей части. Мне поставили аппарат Илизарова. На протяжении этого года я вылечил одну ногу. Сейчас долечиваю вторую. За полтора года я перенес операций десять, может быть», — рассказывал Данил в 2023 году.

Плужников не знает, сколько еще потребуется операций, чтобы он смог передвигаться без инвалидного кресла. Ясно одно: молодому человеку предстоит долгий путь.

«Хочется просто не болеть»: как живет Данил Плужников сегодня


При всех обстоятельствах Данил не теряет энтузиазма и верит в лучшее. Даже в сложные времена он продолжает заниматься творчеством и делиться им в соцсетях. Зачастую его можно встретить в списке участников различных благотворительных концертов.

Данил Плужников (Фото: сайт pylllygrim.ru)

Именно музыка спасает Плужникова и вдохновляет его.

«Я много пишу аранжировки, тексты, образовались готовые песни, которые скоро выйдут в свет. И даже если это мало, кому понравится, я буду получать удовольствие, потому что люблю это. Хочется просто не болеть, и мне этого будет достаточно», — пояснил певец.

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Измена мужу во время съемок и дети от разных мужчин: бурная жизнь Екатерины Климовой, за что и у кого она просит прощения
06 января 2025, 15:06

Екатерина Климова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Екатерина Климова с юных лет мечтала о славе. Эта мечта сбылась, и сегодня актриса активно трудится, совмещая плотный график съемок с воспитанием четверых детей. Но за что знаменитая мать извиняется перед наследниками и почему в молодости ей приходилось часто менять мужчин расскажет «Радио 1».

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Екатерина родилась 24 января 1978 года в семье, где мать занималась домашними делами, а отец был художником. У нее есть старшая сестра Виктория. Через год после рождения Екатерины ее отца арестовали за непредумышленное убийство, и матери пришлось самостоятельно воспитывать двух дочерей.

Девочки не отличались хорошим поведением: они часто попадали в неприятности, бегали курить за школу и даже подкупали учителей перед контрольными. Каждое лето уставшая от непослушания дочерей мать с радостью отправляла их в лагерь, где Екатерина всегда стремилась участвовать в театральных постановках. Именно тогда у нее зародилась мечта стать профессиональной актрисой.

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Однако для того чтобы осуществить свою мечту и поступить в театральный вуз, нужно было сначала закончить школу, что стало проблемой для непоседливой Екатерины. Ей было гораздо интереснее проводить время на улице, чем заниматься учебой. Все изменилось, когда после 12-летнего заключения вернулся домой отец. Несмотря на долгое отсутствие в жизни дочерей, он решил наверстать упущенное и активно занялся их воспитанием.

После завершения обучения в Щепкинском училище Екатерина быстро начала свою успешную карьеру на сцене. Сначала она блистала в Театре Российской армии, затем продолжила свою деятельность в Театре имени М. А. Булгакова и Театре «Ателье». Однако её мечта о кинокарьере оставалась в силе, и она старалась развиваться в этом направлении, хотя в начале своего пути ей доставались лишь эпизодические роли.


Екатерина Климова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Тем не менее, популярность не заставила себя долго ждать. Екатерина привлекла внимание зрителей после съемок в сериале «Бедная Настя» (2003 года), затем запомнилась ролью в военной драме «Мы из будущего», а также главной ролью в «По законам военного времени» и успешным сериалом «Молодежка».

Первым мужем Екатерины стал Илья Хорошилов. Они познакомились еще в школе, где Илья проявлял к ней симпатию. После выпускного бала он сделал ей предложение. Екатерина с радостью согласилась, но попросила Илью подождать с женитьбой, чтобы она могла спокойно получить высшее образование, не отвлекаясь на семейные обязательства. Пять лет — это значительный срок, особенно в молодом возрасте, но Илья согласился и стал одним из первых, кто увидел, как развивается актерский талант будущей звезды.

Свадьбу Екатерины и Ильи, как и планировалось, сыграли после её окончания Щепкинского училища. Однако о медовом месяце не могло быть и речи — сразу после торжества Климова погрузилась в работу.

Только в 2002 году актрисе пришлось взять вынужденный перерыв, хотя к тому времени предложений было предостаточно. Екатерина забеременела и не собиралась отказываться от ребенка ради карьеры. В начале марта 2002 года у них родилась дочь, которую назвали Елизаветой.

Екатерина Климова и Игорь Петренко (Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин)

Роман с женатым


После родов Екатерина вернулась к работе и вскоре обрела популярность. Её карьера стремительно развивалась, и во время съемок сериала «Лучший город Земли» она встретила Игоря Петренко. Он тоже был женат, и его супруга в тот момент также участвовала в съемках. Несмотря на такие обстоятельства, между Климовой и Петренко завязался роман, так как они быстро поняли, что влюблены друг в друга.

На первый взгляд, союз актёров выглядел идеальным. Однако за внешним благополучием скрывались серьезные проблемы. Игорь страдал от алкогольной зависимости, что приносило Екатерине постоянный стресс. Долгое время их отношения поддерживались ради сыновей и стремления создать для них полноценную семью, но в 2014 году пара все же развелась.

Климова и Петренко прожили вместе десять лет. Несмотря на любовь, оба изменяли друг другу: Екатерину видели на съемках в Лос-Анджелесе с Романом Архиповым, а позже Игорь признался в своих изменах. После расставания бывшие супруги долгое время говорили друг о друге положительно, но в 2022 году Екатерина неожиданно обвинила Игоря в неуплате алиментов. Это привело к судебным разбирательствам, в результате которых Петренко выплатил 6 миллионов рублей.

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Третий муж и новый развод


На момент встречи с Гелой Месхи Екатерина Климова уже успела не только вновь выйти замуж, но и развестись. Этот актёр, младше её на восемь лет, стал её третьим супругом.

Гела красиво ухаживал за актрисой, и в 2015 году ему удалось добиться своего — Екатерина согласилась стать его женой. К тому времени она уже была беременна, что стало настоящим сюрпризом для поклонников, ведь влюблённые долгое время скрывали свои отношения. Вероятно, именно Екатерина, имея негативный опыт публичности в предыдущих браках, попросила своего нового партнёра не афишировать их связь. В 2015 году у них родилась дочь Изабелла, но спустя четыре года этот брак также завершился разводом. Екатерина объяснила разрыв своей загруженностью на работе и эмоциональным истощением.

Актриса сожалеет о том, что не смогла обеспечить своим детям счастливое детство в полной семье. Она просит прощения у своих детей за то, что не смогла сохранить ни один из трёх браков. ​

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Предсмертная записка Яниса Тиммы — подделка: что выяснил близкий друг экс-супруга Седоковой и кто стал новым покровителем певицы
06 января 2025, 13:11

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)

Смерть молодого баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы окутана новыми тайнами. Неожиданно главным детективом этой истории стал друг покойного Марк Пугачев, который открыто разоблачает певицу. Что выяснилось на этот раз, и кто на самом деле может стоять за гибелью спортсмена расскажет «Радио 1».

Друг Яниса Тиммы усомнился в подлинности предсмертной записки


Близкий друг Тиммы Марк Пугачев открыто обвиняет Седокову не только в разрушении семьи, но и в том, что именно она могла подтолкнуть своего мужа к роковому исходу. В своих социальных сетях Марк Пугачев утверждает, что Анна якобы изменяла Тимме с коллегами по шоу «Выжить в Дубае», что, по его мнению, стало одной из причин их разрыва.

Кроме того, друг покойного уверен, что Седокова не только растратил капитал Яниса, но и оставила его без средств к существованию. Что касается предсмертной записки, найденной в телефоне баскетболиста, то Пугачев настаивает, что она является подделкой.
«Он никогда не писал русскими буквами. У меня есть вся переписка с ним за четыре года. Кто-то явно что-то перепутал, но я этого так не оставлю», — подчеркивает Пугачев.

Сама Седокова пока не комментирует обвинения, в то время как Марк продолжает публиковать компрометирующие материалы один за другим. Певица сохраняет спокойствие и не реагирует на происходящее. Тем временем в социальных сетях разгорелась настоящая буря: одни поддерживают Пугачева, другие становятся на защиту певицы.

«Что она скрывает? Расскажи правду!», «Марк, ты просто наживаешься на смерти друга!» — возмущаются комментаторы.

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Анна Седокова может сесть в тюрьму?


Латвийский Следственный комитет инициировал уголовное дело в связи со смертью баскетболиста Яниса Тиммы. По словам Марка Пугачёва, певица могла предпринять радикальные шаги ради материальной выгоды. Четыре элитные квартиры в Москве, приобретенные баскетболистом на пике его карьеры и общей стоимостью 180 миллионов рублей, стали причиной конфликта в их отношениях.

«Я был уверен, что они просто разводятся, но эта история оказалась куда мрачнее, чем я думал. Анна могла совершить немыслимое, чтобы оставить всё себе», — заявил Пугачёв.

Тревогу усиливает тот факт, что смерть Яниса произошла через неделю после признания их брака недействительны. Кроме того, ходят слухи, что у Анны есть некий влиятельный покровитель из Санкт-Петербурга. Злопыхатели поспешили предположить, что он может быть причастен к смерти молодого спортсмена.

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Стало известно, чем занимается приемный отец Дани Милохина за границей
SHOT: Приёмный отец Дани Милохина стал грузчиком после отъезда из России
06 января 2025, 11:49

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев работает грузчиком после отъезда из России, пишет SHOT. По словам Тюленева, в новогодние каникулы семья в критическом финансовом положении, сам мужчина хватается за всевозможные подработки. Тюленев признается, что устроиться без знания языка непросто.
Кроме того, снижен ценник на дом, расположенный в Анапе, который хотели сжечь хейтеры Милохина.

В середине сентября на участок милохинского дома кинули коктейль Молотова со злополучной запиской. Тиктокера предложили отправить в зону спецоперации, а «семейку — в ад». Ценник на дом сейчас составляет почти восемь миллионов вместо изначальных 15-ти.

Семья Тюленева скрывает, где находится, прося помощи у российских общественников.

Сам же Милохин родне не помогает.

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