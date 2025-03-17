Грязный скандал и осуждения коллег: как живет Натан после публичной измены жене и конфликта с Аланой Мамаевой

Натан (Фото: Телеграм, @natanonline)
В 2013 году Алишер Мирзохонов (всем слушателям он известен под псевдонимом Натан) приезжает в Москву на кастинг-проект, устроенный лейблом Black Star, надеясь поймать за хвост удачу. И ему это удаётся: среди 2 тыс. претендентов выбрали его.
С этого момента карьера рэпера начинает набирать обороты, а в 2015 году, после выпуска песни «Дерзкая», Натан по-настоящему становится популярным. Сегодня музыканту исполняется 39 лет. О его творческом пути, о том, в каких скандалах он был замешан и чем он сейчас занимается, читайте в материале «Радио 1».
В тринадцать лет Натан становится участником алма-атинской группы «Синдикат», которая часто принимала участие в фестивалях альтернативной музыки, пела в ночных клубах. Музыканты открыли собственную студию и начали работать над новыми композициями.
Спустя четыре года, в 2003-м, коллектив представил свой первый альбом, вышедший небольшим тиражом. Немногочисленные фанаты оценили пластинку. В 2008-м группа сменила название на Fuckелы Hustla. После окончания Института искусств Натан оставил группу и начал развивать сольную карьеру — в 2010 году музыкант представил несколько новых композиций слушателям, которые отметили его отличный вокал.
Натан (Фото: Телеграм, @natanonline)
Как уже говорилось ранее, в 2013 году рэпер выигрывает конкурс лейбла Black Star. Он переезжает в Москву вместе с женой Анастасией Швецовой.
Трек «Дерзкая», вышедший в 2015 году, занял первые строчки российских чартов. Алишер стал знаменитым. В 2018 году артист удостоился первой награды: Натана объявили лауреатом премии журнала MODA topical «Прорыв года».
Также музыкант записывал песни с другими исполнителями. Так, вместе с Ганвестом он исполнил песни «Вау» и «Ананасовый сироп». С Гусейном Гасановым рэпер представил лирический сингл «Выбирай», а с Сосо Павлиашвили артист записал песню «Хабиби».
Натан (Фото: Телеграм, @natanonline)
В мае 2022 года Ирина Дубцова и Натан выпустили клип на совместную композицию «Давай обнимемся в последний раз». Ролик получился стильным, откровенным и эмоциональным. За два дня видео посмотрели свыше 100 тысяч человек. Кроме этого, музыкант сотрудничал с Юлианной Карауловой, Славой, Алсу. В 2024 году Натан представил песню «Тянет», которую записал вместе с Ириной Дубцовой. Дуэт за эту композицию получил премию «Золотой граммофон».
Артиста часто можно увидеть в различных телепроектах в качестве гостя или участника. Так, в 2017 году рэпер вместе с певицей Клавой Кокой отвечал на каверзные вопросы в шоу «Где логика?». Также Натан вёл передачу «Орёл и решка» вместе с Настей Ивлеевой, неоднократно в роли ведущего снимался в различных музыкальных чартах.
Первый инцидент и «Звёзды в джунглях»
В 2017 году, в Международный день человека с синдромом Дауна, Натан выпустил трек «Пахнет сексом», в котором есть такая строчка: «Я себя веду как полный даун». Новую композицию музыканта не оценила Эвелина Бледанс, чей сын страдает данным недугом, и фонд «Синдром любви», помогающий людям с синдромом Дауна.
Натан извинился перед всеми, кого могла задеть его песня, и сказал, что премьера трека никак не связана с данной датой, это зависит от внутреннего графика лейбла. Спустя семь лет на шоу «Злые языки» он заявил, что в тексте нет ничего оскорбительного.
С Анастасией Швецовой Натан познакомился в апреле 2010 года. Тогда он написал сообщение в директ девушке: «Здравствуй, мать моих будущих детей!». Недолго думая, Анастасия заблокировала странного пользователя, который показался ей сумасшедшим, но музыкант не собирался сдаваться.
Выяснив, что его будущая жена работает дизайнером, он написал ей с другого аккаунта и заказал визитки. Так начались их отношения, хотя пока общение ограничивалось разговорами по телефону. Ещё долго Анастасия не соглашалась на встречу. Как-то артист попросил девушку назвать адрес, но она предложила ему первым рассказать, где он живёт. Оказалось, что они являются соседями.
Натан и его бывшая жена Анастасия Швецова (Instagram*, @anastaciashvetsova)
В 2012 году влюблённые сыграли свадьбу. В том же году у них родился сын Натанаэль, а через шесть лет на свет появился второй наследник — Ратмир. В 2024 году артист разрушил семейное счастье собственными руками: стало известно, что во время съёмок «Звёзды в джунглях» он завёл роман сразу с двумя участницами проектами — с блогером Лерчек (Валерией Чекалиной) и R&B-певицей Бьянкой.
Как рассказала Анастасия Швецова, со своим звёздным супругом она не живёт с лета прошлого года (ещё до съёмок шоу), в их отношениях назрел кризис, что и подтолкнуло Натана принять участие в проекте.
Отношения Натана с блогером Лерчек и певицей Бьянкой обсуждала вся страна. Сначала рэпер воспылал чувством к Чекалиной, которая приехала в джунгли снять стресс после развода с мужем. В одной из серий пара уединилась в кустах и поддалась порыву страсти. При этом они знали, что камеры установлены по всему периметру.
Выйдя на связь с поклонниками после выхода в эфир выпуска «Звёзды в джунглях», Натан не стал отрицать, что у них с Валерией возникла симпатия друг к другу. Он назвал своё поведением животным и отметил, что потерял над собой контроль на проекте. Также рэпер добавил, что пытается спасти отношения с женой.
Лерчек в своих интервью утверждала, что поддалась на проекте чувствам и не знала, что музыкант женат. Она была уверена, что Натан расторгнул брак с супругой, поскольку он всерьёз говорил о чувствах к ней. После всего случившегося между ними блогер сказала рэперу, что она бы хотела попросить прощения у Анастасии.
Натан на реалити-шоу «Звёзды в джунглях» (Фото: Телеграм, @natanonline)
Также в сети опубликовали видео, на котором Натан целовался с Бьянкой. По словам певицы, ей показалось, что между ней и Натаном может что-то быть. Она отреагировала на ситуацию с юмором и подчеркнула, что влюблена в совершенно другого человека. Кроме того, Бьянка рассказала о том, что они с рэпером будут записывать совместный трек. Однако позднее Натан сообщил, что не готов выпускать сырой материал, сделанный на скорую руку. Певицу оскорбило подобное отношение, и она заявила, что больше не собирается сотрудничать с артистом.
Конечно, многие осудили поведение Натана на проекте «Звёзды в джунглях». Резко о рэпере высказалась блогер Мария Погребняк.
Натан (Фото: Телеграм, @natanonline)
Натан не стал молчать, в соцсетях он набросился с критикой на бывшую жену футболиста.
Натан продолжает записывать песни. В феврале у него вышел новый трек «Домино». Музыкант снова решил проверить свои физические способности: рэпер принял участие в шоу «Богатырские игры».
Бывшая жена Натана Анастасия Швецова с их старшим сыном Натанаэлем (Instagram*, @anastaciashvetsova)
Артист и его бывшая супруга Анастасия Швецова не возобновили отношения. В январе на своей странице Анастасия написала:
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Первые шаги в музыкальной карьере
В тринадцать лет Натан становится участником алма-атинской группы «Синдикат», которая часто принимала участие в фестивалях альтернативной музыки, пела в ночных клубах. Музыканты открыли собственную студию и начали работать над новыми композициями.
Спустя четыре года, в 2003-м, коллектив представил свой первый альбом, вышедший небольшим тиражом. Немногочисленные фанаты оценили пластинку. В 2008-м группа сменила название на Fuckелы Hustla. После окончания Института искусств Натан оставил группу и начал развивать сольную карьеру — в 2010 году музыкант представил несколько новых композиций слушателям, которые отметили его отличный вокал.
Натан (Фото: Телеграм, @natanonline)
Как уже говорилось ранее, в 2013 году рэпер выигрывает конкурс лейбла Black Star. Он переезжает в Москву вместе с женой Анастасией Швецовой.
«Сколько отказов я получил до того, как подписал контракт с Black Star? Их даже сложно сосчитать. Попутно я занимался другой работой: был и официантом, и мойщиком — лишь бы заработать на осуществление мечты. Были моменты, когда хотел уйти из музыки, но, думаю, всё-таки не решился бы», — рассказывал артист.Уже осенью того же года вышел дебютный сингл певца «Аллилуйя». Спустя полтора месяца один за другим последовали треки «Новая жизнь» и «Майкрофон». В марте 2014 года Натан вместе с Тимати исполнили песню «Девочка бомба». Эту композицию Алишер написал сам.
Трек «Дерзкая», вышедший в 2015 году, занял первые строчки российских чартов. Алишер стал знаменитым. В 2018 году артист удостоился первой награды: Натана объявили лауреатом премии журнала MODA topical «Прорыв года».
Также музыкант записывал песни с другими исполнителями. Так, вместе с Ганвестом он исполнил песни «Вау» и «Ананасовый сироп». С Гусейном Гасановым рэпер представил лирический сингл «Выбирай», а с Сосо Павлиашвили артист записал песню «Хабиби».
Натан (Фото: Телеграм, @natanonline)
В мае 2022 года Ирина Дубцова и Натан выпустили клип на совместную композицию «Давай обнимемся в последний раз». Ролик получился стильным, откровенным и эмоциональным. За два дня видео посмотрели свыше 100 тысяч человек. Кроме этого, музыкант сотрудничал с Юлианной Карауловой, Славой, Алсу. В 2024 году Натан представил песню «Тянет», которую записал вместе с Ириной Дубцовой. Дуэт за эту композицию получил премию «Золотой граммофон».
Участие Натана в телепроектах
Артиста часто можно увидеть в различных телепроектах в качестве гостя или участника. Так, в 2017 году рэпер вместе с певицей Клавой Кокой отвечал на каверзные вопросы в шоу «Где логика?». Также Натан вёл передачу «Орёл и решка» вместе с Настей Ивлеевой, неоднократно в роли ведущего снимался в различных музыкальных чартах.
Первый инцидент и «Звёзды в джунглях»
В 2017 году, в Международный день человека с синдромом Дауна, Натан выпустил трек «Пахнет сексом», в котором есть такая строчка: «Я себя веду как полный даун». Новую композицию музыканта не оценила Эвелина Бледанс, чей сын страдает данным недугом, и фонд «Синдром любви», помогающий людям с синдромом Дауна.
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Натан извинился перед всеми, кого могла задеть его песня, и сказал, что премьера трека никак не связана с данной датой, это зависит от внутреннего графика лейбла. Спустя семь лет на шоу «Злые языки» он заявил, что в тексте нет ничего оскорбительного.
«Не было никакого злого умысла. А перед публикой скажу, что уважительно отношусь ко всем. У меня всегда в приоритете женщины, дети и пожилые люди. Я отнёсся к ситуации максимально без агрессии. И если я каким-то образом оказался неправым, то всегда приношу извинения», — сообщил рэпер.В 2024 году Натан принял участие в реалити-шоу «Звёзды в джунглях», что стало причиной краха его семейного счастья.
Жить долго и счастливо?
С Анастасией Швецовой Натан познакомился в апреле 2010 года. Тогда он написал сообщение в директ девушке: «Здравствуй, мать моих будущих детей!». Недолго думая, Анастасия заблокировала странного пользователя, который показался ей сумасшедшим, но музыкант не собирался сдаваться.
Выяснив, что его будущая жена работает дизайнером, он написал ей с другого аккаунта и заказал визитки. Так начались их отношения, хотя пока общение ограничивалось разговорами по телефону. Ещё долго Анастасия не соглашалась на встречу. Как-то артист попросил девушку назвать адрес, но она предложила ему первым рассказать, где он живёт. Оказалось, что они являются соседями.
«В шоу-бизнес я ворвался уже с женой, и если раньше я не выставлял свою личную жизнь напоказ, то только потому, что оберегал своё счастье. Настя поддерживает меня в работе, а я поддерживаю её душевный баланс. Сейчас мне важно показать, что я полностью принадлежу своей женщине», — однажды сказал рэпер.
Натан и его бывшая жена Анастасия Швецова (Instagram*, @anastaciashvetsova)
В 2012 году влюблённые сыграли свадьбу. В том же году у них родился сын Натанаэль, а через шесть лет на свет появился второй наследник — Ратмир. В 2024 году артист разрушил семейное счастье собственными руками: стало известно, что во время съёмок «Звёзды в джунглях» он завёл роман сразу с двумя участницами проектами — с блогером Лерчек (Валерией Чекалиной) и R&B-певицей Бьянкой.
Как рассказала Анастасия Швецова, со своим звёздным супругом она не живёт с лета прошлого года (ещё до съёмок шоу), в их отношениях назрел кризис, что и подтолкнуло Натана принять участие в проекте.
Поддался животным инстинктам
Отношения Натана с блогером Лерчек и певицей Бьянкой обсуждала вся страна. Сначала рэпер воспылал чувством к Чекалиной, которая приехала в джунгли снять стресс после развода с мужем. В одной из серий пара уединилась в кустах и поддалась порыву страсти. При этом они знали, что камеры установлены по всему периметру.
Выйдя на связь с поклонниками после выхода в эфир выпуска «Звёзды в джунглях», Натан не стал отрицать, что у них с Валерией возникла симпатия друг к другу. Он назвал своё поведением животным и отметил, что потерял над собой контроль на проекте. Также рэпер добавил, что пытается спасти отношения с женой.
Лерчек в своих интервью утверждала, что поддалась на проекте чувствам и не знала, что музыкант женат. Она была уверена, что Натан расторгнул брак с супругой, поскольку он всерьёз говорил о чувствах к ней. После всего случившегося между ними блогер сказала рэперу, что она бы хотела попросить прощения у Анастасии.
Натан на реалити-шоу «Звёзды в джунглях» (Фото: Телеграм, @natanonline)
Также в сети опубликовали видео, на котором Натан целовался с Бьянкой. По словам певицы, ей показалось, что между ней и Натаном может что-то быть. Она отреагировала на ситуацию с юмором и подчеркнула, что влюблена в совершенно другого человека. Кроме того, Бьянка рассказала о том, что они с рэпером будут записывать совместный трек. Однако позднее Натан сообщил, что не готов выпускать сырой материал, сделанный на скорую руку. Певицу оскорбило подобное отношение, и она заявила, что больше не собирается сотрудничать с артистом.
Реакция общественности на скандал
Конечно, многие осудили поведение Натана на проекте «Звёзды в джунглях». Резко о рэпере высказалась блогер Мария Погребняк.
«Дно, просто дно! Я не знаю, где его мозги. Ты приходишь на реалити-шоу и знаешь, что камеры и прослушки в каждом углу. Как можно не уважать свою семью, жену и детей, чтобы закрутить роман, будучи еще женатым? Я не верю в его слова о том, что он до проекта разошёлся с женой», — сказала Мария на шоу Алёны Жигаловой.Модель, бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана не поверила словам Анастасии, что с Натаном они расстались ещё до «Звёзд в джунглях», так как на проекте музыкант носил кольцо и часто звонил супруге.
«Это очень мудрое заявление для того, чтобы оправдать отца своих детей, себя. Она молодец, в принципе», — писала Алана.
Натан (Фото: Телеграм, @natanonline)
Натан не стал молчать, в соцсетях он набросился с критикой на бывшую жену футболиста.
«Моя супруга выложила свой взгляд, где информация полностью соответствует действительности. У нас был сложный период в отношениях, мы жили раздельно, и на проект я поехал для того, чтобы перезагрузиться от накопившихся проблем. <…> Не смейте трогать мою жену и семью. Это не ваше собачье дело! Проект обсуждайте, а не мою супругу!! С каких это пор мужчина не может звонить своей жене и детям?? Даже если есть проблемы в отношениях. Алана, если кому-то не звонят бывшие мужья, то это не значит, что я не могу звонить супруге. Занимайся лучше своей семьей!» — заявил музыкант.
Как складывается жизнь Натана сейчас
Натан продолжает записывать песни. В феврале у него вышел новый трек «Домино». Музыкант снова решил проверить свои физические способности: рэпер принял участие в шоу «Богатырские игры».
Бывшая жена Натана Анастасия Швецова с их старшим сыном Натанаэлем (Instagram*, @anastaciashvetsova)
Артист и его бывшая супруга Анастасия Швецова не возобновили отношения. В январе на своей странице Анастасия написала:
«Мы по-прежнему как пара не вместе, и это только наше дело. Никого, кроме нас двоих, это не касается».В День всех влюблённых Швецова заявила, что не потеряла веру в любовь. Те испытания, которые её пришлось пережить, помогли её сделать правильные выводы.
«Мой опыт не определяет меня, он лишь показывает, чему я могу научиться. <…> Мы можем извлекать ценный опыт из боли и разочарования, а не позволять им управлять нашей жизнью», — поделилась своим мнением бывшая жена рэпера.Читайте также:
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина