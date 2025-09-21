Стало известно, какая страна примет «Интервидение-2026»

21 сентября 2025, 01:27

Саудовская Аравия примет «Интервидение-2026»

Фото Istock/Diy13

Королевство Саудовская Аравия официально согласилось провести международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.