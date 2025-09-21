Стало известно, какая страна примет «Интервидение-2026»
Королевство Саудовская Аравия официально согласилось провести международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.
Решение о проведении следующего конкурса в Саудовской Аравии стало кульминацией переговоров, которые велись несколько месяцев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее выражал надежду, что конкурс станет ежегодным, а страна-хозяйка будет объявлена сразу после финала.
«Интервидение» возродилось в 2025 году после 15-летнего перерыва как альтернатива «Евровидению», с акцентом на культурное многообразие и отсутствие политизированности. Московский финал собрал представителей 19 стран, включая Китай, Индию, и Египет.
Выбор Саудовской Аравии символизирует расширение географических и культурных границ конкурса. Королевство активно развивает туристический и событийный потенциал в рамках программы «Vision 2030», и проведение такого престижного мероприятия соответствует этим целям.
