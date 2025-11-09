Потап и Настя поют за гроши в дешевых американских пабах
Украинский дуэт «Потап и Настя» (Алексей Потапенко и Настя Каменских) поет в дешевых пабах и кафе в США. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, за одно выступление звезды зарабатывают менее 10 тысяч долларов (примерно 812 тысяч рублей). За последний год Потапенко дал шесть таких концертов, в то время как Каменских — три. Исполнители хита «Чумачечая весна» собирали слушателей в Нью-Йорке, Майами, Филадельфии и Лос-Анджелесе. Однако выступления проходили не на стадионах и не в больших залах, а в небольших пабах и кафе. Билеты на такие концерты продавались за 65 долларов (5,2 тысячи рублей).
Последний раз певица выступила 31 октября в Северной Каролине в честь Хэллоуина. Во время концерта она общалась со слушателями и исполняла песни на русском языке.
Читайте также: