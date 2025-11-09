Потап и Настя поют за гроши в дешевых американских пабах

09 ноября 2025, 10:52

SHOT: Потап и Настя Каменских выступают в дешевых пабах в США

Настя Каменских и Алексей Потапенко (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)

Украинский дуэт «Потап и Настя» (Алексей Потапенко и Настя Каменских) поет в дешевых пабах и кафе в США. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.