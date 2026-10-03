«Он хотел прийти»: Друг Кашпировского раскрыл детали последней беседы с ним

03 октября 2026, 22:48

Актер Рапопорт: Кашпировский говорил о проблемах со здоровьем в последней беседе

Анатолий Кашпировский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актер театра и кино, врач-психотерапевт Александр Рапопорт рассказал о последнем разговоре с Анатолием Кашпировским. По словам Рапопорта, они поддерживали дружеские отношения более 30 лет. Подробностями беседы он поделился с «Аргументами и Фактами».





Рапопорт познакомился с Кашпировским в Нью-Йорке в 1990-х годах во время участия в одной из телепрограмм. После этого они продолжили общение и со временем стали близкими друзьями.



Последний раз мужчины разговаривали примерно в июне. Во время беседы Кашпировский также сообщил, что собирается уехать и проходит обследование из-за проблем со здоровьем, говорит собеседник издания.





«Он хотел прийти ко мне на спектакль, спрашивал, какой я бы посоветовал. Пообещал прийти, когда вернется в сентябре. Но вот не сложилось», — произнес Рапопорт.