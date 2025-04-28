Потеря детей и карьера: психолог раскрыла, что мешает Билану потерять статус вечного холостяка

Дима Билан (Фото: Инстаграм* @bilanofficial)
Завидный холостяк российского шоу-бизнеса Дима Билан определился с датой женитьбы – после 2365 года. Так ему посоветовала онлайн-игра, а он не удивился.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что активная деятельность публичного характера и тихая семейная жизнь — это сложная комбинация, поэтому, возможно, Дима Билан осознано выбирает режим уединения.
В 43 года певец ни разу не был женат, потому что карьера у него стоит на первом месте: желание проявить и показать себя у него с детства.
Дмитрий Билан (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
По словам Кардиакос, люди всю жизнь пытаются повышать собственную планку, двигать дальше, а когда ты в раннем возрасте завоевываешь определенных высот, то дальше уровень достигаторства становится острее.
Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)
В одном из интервью 2019 года певец рассказал, что планировал семью, и у них с девушкой должна была родиться двойня, однако произошел выкидыш.
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Кардиакос подчеркнула, что эта ситуация может быть травматичной для Димы, и близость после такого становится чем-то непростым из-за страха потери.
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«Он как волк-одиночка, но, возможно, ему так удобнее. Мы не знаем причин, видимо только опубликованные материалы, но того, что у него в сердце, не наблюдаем. Возможно, он и партнеров защищает от столкновений с какими-то нереализованными ожиданиями», — предположила эксперт.
Карьера на первом месте
В 43 года певец ни разу не был женат, потому что карьера у него стоит на первом месте: желание проявить и показать себя у него с детства.
«Также люди с псевдонимом всегда стараются доказать людям чуть больше, то есть будто бы они говорят через псевдоним. Здесь есть потребность громче себя заявлять, выглядывать из-за большой фигуры, за которой они скрываются», — отметила психолог.
Дмитрий Билан (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Достигаторство и популярность
По словам Кардиакос, люди всю жизнь пытаются повышать собственную планку, двигать дальше, а когда ты в раннем возрасте завоевываешь определенных высот, то дальше уровень достигаторства становится острее.
«Люди, которые в детстве получают популярность, имеют сложность дальше двигаться по жизни, потому что планку бывает сложно переплюнуть. Дима в 21 год встретил Айзеншписа, завоевал множество наград, переехал с родителями из одного города в другой — это тоже достигаторство. Дальше его песни становятся популярными, они закладывают фундамент на всю жизнь, и ему хочется все время расти и повышать планку», — объяснила собеседница.
Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)
Желание доказать маме
«Он, возможно, хочется доказать и показать маме, что он, действительно, ее ребенок, что он хороший, что он лучший. Такое есть у детей, родители которых часто говорят "В кого ты? Как будто вообще не мой ребенок"», — сказала специалист.
Психологическая травма: потеря детей
В одном из интервью 2019 года певец рассказал, что планировал семью, и у них с девушкой должна была родиться двойня, однако произошел выкидыш.
«Срок был три месяца, двойня. Я, зачем-то, рассказывал об этом друзьям направо-налево. Но попытка не удалась, случился выкидыш. Она сообщила мне об этом по телефону, я был в Исландии. Потом вторая попытка и снова неудачно», — признался артист.
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Кардиакос подчеркнула, что эта ситуация может быть травматичной для Димы, и близость после такого становится чем-то непростым из-за страха потери.
«Дима Билан сам по себе яркая персона, поэтому нужно прикладывать много сил, чтобы продолжать сиять и согревать теплом зрителей и слушателей. Несмотря на все скандалы, у него очень приятная публике персона, и в этом тоже его заслуга», — заключила Анастасия Кардиакос.
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Анастасия Панченко