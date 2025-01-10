Потеря ребенка, депрессия и уход в монастырь: куда пропала актриса Ирина Муравьёва

Народная артистка РФ Ирина Муравьева по праву заслужила титул «самой обаятельной и привлекательной». Актриса редко дает интервью и не любит говорить о себе, однако вся страна обсуждала потерю её ребёнка, смерть супруга и другие моменты из ее жизни.