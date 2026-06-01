«Потеряла дочь»: Анна Калашникова не оставляет надежды родить второго ребёнка

01 июня 2026, 18:18

Анна Калашникова надеется снова стать мамой после потери ребёнка 8 лет назад

Анна Калашникова (Фото: Instagram* @annakalash)

Модель Анна Калашникова заявила, что мечтает снова стать мамой. Её 11-летний сын Данил тоже просит пополнить семью.





В беседе с «Газетой.Ru» актриса рассказала, что восемь лет назад потеряла второго ребёнка на большом сроке.

«Должна была родиться девочка, а с детства я всегда мечтала быть многодетной мамой троих детей. Я всё равно не отступаю и надеюсь, что моя мечта скоро исполнится! Кстати, с трёх лет сынок мягко мне напоминает о том, что хочет братика или сестрёнку, а с возрастом это желание всё больше усиливается — и мне, конечно, очень хочется реализовать его и свою мечту!», — призналась Анна.