Обвиняемый в краже электромопеда у жены Сергея Жукова готов возместить ущерб
Студент, обвиняемый в краже электромопеда у жены Сергея Жукова, заявил о готовности возместить ущерб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В судебном заседании по факту исчезновения электромопеда Регины Бурд молодой человек сообщил, что полностью выплатит стоимость транспорта — 451 тысячу рублей. При этом студент продолжает настаивать на своей невиновности.
По версии защиты, о брошенном на улице электромопеде юноша узнал из блога любителей транспорта. Там якобы писали, что техника давно не имеет владельца. Парень забрал мопед через курьера, а позднее разместил объявление о находке в профильном сообществе, чтобы найти хозяина.
Защита утверждает, что байк получил повреждения ещё до исчезновения. Оценка его стоимости, по мнению адвокатов, могла содержать нарушения. Рыночная стоимость мопеда составляет 451 тысячу рублей.
