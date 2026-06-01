«История о самоутверждении»: Продюсер предрёк провал фильму Ларисы Долиной
Продюсер Рудченко: Долина хочет снять байопик ради заработка и самоутверждения
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказал мнение, что народная артистка России Лариса Долина хочет снять фильм-байопик, чтобы потешить самолюбие.
В беседе с NEWS.ru Рудченко пояснил, что Долина рассматривает съёмку как дополнительный источник дохода.
«Этот байопик — не просто биография, а также способ потешить самолюбие. Весь мир, мол, ополчился против неё, а она всё равно считает себя королевой. Это история о самоутверждении и попытке заработать», — отметил эксперт.Продюсер не исключил, что широкого зрительского успеха у этой картины, вероятно, не будет.
«Скорее всего, его будут просматривать в узких кругах, где ценят и любят творчество певицы. Однако хочу заметить, что эти круги значительно уменьшились. Поэтому говорить о каких-то аншлагах в прокате я не берусь», — подчеркнул Павел.Он заключил, что не думает о работе как о востребованном у населения проекте, хотя она имеет право на существование.