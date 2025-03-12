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Потеряла сына, оставила карьеру, пережила развод: судьба актрисы Наталии Антоновой

Наталия Антонова (Фото: Телеграм, @antonova_official)

Наталия Антонова (Фото: Телеграм, @antonova_official)

Можно сказать, что актриса Наталия Антонова — счастливая женщина, о чём точно «свидетельствуют» её соцсети: большая и дружная семья, любящий муж, работа в театре, хобби. Но в 2018 году артистка пережила личную трагедию. Подробнее — в материале «Радио 1».

Детство и юность


Наталия Антонова родилась и выросла в Москве. Её Папа был военнослужащим, а мама преподавала в школе. У Наталии есть младшая сестра Светлана, которая тоже выбрала карьеру актрисы (Светлана Антонова снималась в фильме «Охота на пиранью», в сериалах «Молодёжка» и «Воронины»).

В детстве Наталия очень любила балет, она даже хотела связать свою жизнь с этим искусством. Но в итоге после школы отправилась учиться в гуманитарный университет на продюсера.

Наталия Антонова в детстве (Фото: Телеграм, @antonova_official)

Всё изменилось, когда Антонова впервые оказалась на спектакле в «Ленкоме». Тогда на сцене блистал Дмитрий Марьянов, и Наталия поняла — она хочет стать актрисой.

За месяц до вступительных экзаменов девушка неожиданно решает идти в театральный. Родители были портив. Папа называл профессию актрисы «неприличной», а мама говорила, что у них нет связей и денег. Но Антонова поступила сразу и в Театральный институт имени Б. Щукина, и в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, и в Школу-студию МХАТ. Наталия выбрала Щукинское училище, она училась вместе с Марией Порошиной, Екатериной Решетниковой, Ольгой Будиной и Еленой Захаровой.

Театральные работы и роли в кино


Когда Наталия училась на четвёртом курсе, её предложили войти в труппу театра им. Гоголя. Актриса играла в спектаклях «Чужой ребёнок», «Иванов», «Моё преступление», «Верная жена», «Мышьяк и… старинные кружева», «Госпожа Метелица». После рождения сына Наталия решила не возвращаться в театр.

Последние выступления актрисы состоялись в январе 2025 года — она выходила на сцену Театра Комедии со спектаклями «Идеальный муж», «8 женщин», «Собачье сердце», а также играла в спектакле «Любовь и голуби» (ООЦ им. Моссовета).

Наталия Антонова (Фото: Телеграм, @antonova_official)

Самые успешные кинопроекты, в которых снялась Наталия Антонова, следующие: «Каменская», «Другая жизнь», «Дыши со мной», «Метод Фрейда», «Осколки».
Также известно, что актриса получила диплом продюсера, правда полученные навыки она не применила на практике, хотя ей предлагали поставить спектакль.

Перестала быть для него музой


В первый раз актриса вышла замуж за актёра Александра Вершинина — с ним она познакомилась, когда снималась в фильме о творчестве русского поэта Алексея Кольцова «На заре туманной юности».
«Саша за мной красиво ухаживал. Он читал стихи, был очень красивый — в него нельзя было не влюбиться. Ему было легко меня покорить. Это мой первый опыт, когда я полюбила человека серьёзно. Он соответствовал образу принца из сказки, о котором мечтает каждая девушка», — рассказывала позже Антонова.

Наталия Антонова с сыном Артёмом (Фото: Телеграм, @antonova_official)

В браке родился сын Артём, и всё было хорошо, но в 2001-м супруги приняли решение развестись.
«Наверное, наш брак сохранился бы, если бы я не занималась своей профессией, если бы у меня не было ребёнка. Я должна была следовать за Сашей, ведь он нуждался в музе, не обременённой работой, а я как раз была очень востребована на тот момент», — рассуждала Антонова в 2021 году в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».
Наталия переживала разрыв. Тогда она с головой окунулась в работу.

Сын Артём пошёл по стопам родителей — он поступил в театральный колледж Олега Табакова, после чего начал сниматься в сериалах, вот некоторые работы с его участием: «Штрафник», «От ненависти до любви», «Скорая помощь», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Антонова сначала была не слишком рада тому, что сын хочет продолжить путь родителей, но в итоге помогала ему готовиться к экзаменам. После получения диплома сын даже выходит с ней на одну сцену.


Второй шанс на семейное счастье


Со вторым мужем Николаем Семёновым Наталию познакомила сестра Светлана — она пригласила её на дачу, где был Семёнов. Он врач-гинеколог, а также успешный бизнесмен.

Наталия Антонова с мужем Николаем Семёновым (Фото: Телеграм, @antonova_official)

Наталия и Николай встречались год, периодически актриса уезжала к возлюбленному, что не нравилось её сыну Артёму. Тут и встал вопрос о том, что пора представлять избранника сыну. После этого они сняли квартиру, куда переехали вчетвером (у Николая есть сын Антон), а в 2005 году Николай и Наталия сыграли свадьбу. В браке родились сыновья Никита и Максим, а в 2016 году актриса обвенчалась с мужем, сообщает телеканал «78».

Разбитое материнское сердце


В 2018 году Наталия ждала ребёнка. 11 октября родился сын Николай — он был недоношенным. Два месяца врачи боролись за его жизнь и делали всё возможное, но 14 декабря малыш умер.
«Господь решает, кому и сколько надо прожить на этой земле. Мы знали, что ситуация тяжёлая. Я молилась. Я даже на руки его не брала, могла только погладить. Я не могла покормить его», — делилась своими переживаниями актриса.
Три года Антонова не могла смириться с потерей ребёнка, в 2021 году она призналась, что отпустила эту боль.
«Я очень хотела ещё родить, но не могла. После операции это противопоказано как минимум два года. И я не знала, куда себя деть. А сын уговаривал: «Хватит, смотри, у тебя нас трое». Но прошло какое-то время, и Никита мне сказал: «Мам, ну было бы здорово, если бы у нас ещё появился брат или сестра, это же так интересно». Понимаете, дети стремятся к счастью», — говорила Наталия.
Наталия Антонова с сыном Никитой (Фото: Телеграм, @antonova_official)

В такой тяжёлый для артистки период её поддерживали муж и подруга — актриса Мария Порошина.
«С её стороны была такая поддержка, такие важные слова. Она мне сказала: «Я люблю тебя, люблю твоих детей. Малыша нет, но я его всё равно люблю». Для меня это стало великим утешением. Это то, что я запомню на всю жизнь», — рассказывала Антонова.
После произошедшей трагедии супруги купили дом за городом, куда стали чаще выбираться. А в 2022 году в семье произошло пополнение: Антон, родной сын Николая Семёнова, стал отцом.

Наталия Антонова с сыном Максимом (Фото: Телеграм, @antonova_official)

Наталия Антонова сейчас


Сегодня актрисе исполняется 51 год. В последнее время Антонова стала больше проводить время дома и заниматься семьёй, чем карьерой. Бывают у неё с мужем и ссоры, но они стараются быстро найти причины неурядиц.
«Когда поняли, что устали, убегаем гулять туда, где ещё не были, едим мороженое, ну и дарим друг другу подарки», — рассказывала Наталия.

Наталия Антонова (Фото: Телеграм, @antonova_official)

В соцсетях актриса делится рецептами блюд, секретами красоты. Антонова, по её словам, никогда не делала инъекций, она занимается спортом, придерживается правильного питания, делаем гимнастику для лица, массажи, маски — всё это помогает ей выглядеть молодо.

Наталия Антонова (Фото: Телеграм, @antonova_official)

А ещё актриса рисует картины.
«Если совсем уж глубоко копать, то жи­вопись — это моя психотерапия. <…> Я начала рисовать, чтобы заполнить душевную пустоту, уйти от боли (после потери сына — прим. ред.). Кто-то вяжет, кто-то вышивает, а меня спасли краски», — призналась Антонова.

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Жена Михаила Ефремова матом прокомментировала сообщения о состоянии здоровья артиста
Жена актера Ефремова Кругликова заявила, что артист не в больнице
12 марта 2025, 17:10

Михаил Ефремов и Софья Кругликова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в нецензурной форме прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что врачи диагностировали у актера язву желудка. Об этом она заявила в разговоре с журналисткой Ксенией Собчак, фрагмент беседы опубликован в ее Telegram-канале.
По словам Кругликовой, журналисты пишут «всякую ерунду». При этом она сообщила, что у ее мужа ухудшилась астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Кругликова выразила надежду на положительное решение по вопросу условно-досрочного освобождения Ефремова.

Ранее сообщалось, что актера госпитализировали на фоне резких болей еще до Нового года. Из колонии Ефремова доставили в госпиталь Алексеевки в Белгородской области, где обнаружили сразу две язвы с прободением. Затем артиста перевели в стационар.

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Маг из «Битвы экстрасенсов» бросил звезду «Дома-2» из-за интима, а первый жених из-за выкидыша. Кристина Дерябина и смена ориентации*
12 марта 2025, 16:20

Кристина Дерябина (Фото: Телеграм @deryabina_moda)

Участница проекта «Дом-2» Кристина Дерябина не так давно удивила своих поклонников новостью о новом избраннике — им стал Константин Гецати, победитель шоу «Битва экстрасенсов». По словам Кристины, их роман был коротким, но запоминающимся. Что маг не смог простить девушке и почему она решила сменить сексуальную ориентацию* расскажет «Радио 1».

Выкидыш и неудачный роман

Личная жизнь звезды «Дома-2» всегда была насыщенной. Как признается сама Кристина, до участия в проекте у нее был молодой человек, но их отношения не сложились. На «Доме-2» она также не нашла свою любовь, несмотря на все усилия завоевать чье-то сердце. Кристина рассказала, что познакомилась с неким Александром в магазине. Их общение стало ежедневным и быстро переросло в романтические ухаживания. Вскоре пара решила съехаться и начала совместную жизнь.

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Дерябина всегда открыто говорила о своем желании выйти замуж и часто делилась соответствующими публикациями в своих социальных сетях. Однако Александр не спешил делать ей предложение. Их отношения закончились разрывом, причиной которого стало негативное отношение отца молодого человека к Кристине. С новым партнером, Алексеем, Дерябина также мечтала о создании семьи. Летом 2020 года она узнала о своей беременности, но вскоре выяснилось, что плод замер. О выкидыше она сообщила осенью, и эта ситуация привела к расставанию с возлюбленным.



Смена ориентации*

Еще в начале апреля 2019 года Кристина посетила вечеринку, где встретила Алену. Она поделилась:

«Сначала я подумала, что это парень, но, когда узнала, что это девушка, она мне понравилась ещё больше».

Втайне от своего молодого человека Кристина начала переписываться и встречаться с Аленой*. Вскоре она приняла решение расстаться с бойфрендом и переехала жить к своей новой возлюбленной.

Начало романа между Гецати и Дерябиной

Кристина Дерябина впервые увидела Константина Гецати в одном из выпусков телешоу «Битва экстрасенсов». Позже она призналась, что его харизма произвела на неё сильное впечатление, и она решила, что обязательно должна с ним познакомиться. Для достижения этой цели Кристина написала Константину в социальных сетях.

Гецати ответил Дерябиной только через месяц, после чего между ними началось более тесное общение. Первой на личную встречу решилась именно Кристина, и выбрала для этого довольно оригинальный способ. Она записала на прием к экстрасенсу своего друга, а сама пришла вместо него. По словам Дерябиной, за эту встречу ей пришлось заплатить тридцать тысяч рублей.


Константипн Гецати (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Расставание и обида со стороны Гецати

В недавнем интервью Кристина Дерябина призналась, что она и Константин Гецати изначально понимали, что их отношения будут недолгими. По её словам, это был мимолетный роман, созданный для того, чтобы приятно провести время, так как о создании семьи с Гецати не могло быть и речи. Однако спустя три месяца общения их связь оборвалась. Кристина утверждает, что причиной разрыва стало её публичное заявление об их интимных отношениях.

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Стало известно о бизнесе Леонида Якубовича
Mash: Бильярдный бизнес Якубовича может закрыться
12 марта 2025, 16:01

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бильярдный бизнес звезды телепрограммы «Поле Чудес» Леонида Якубовича может закрыться, пишет Telegram-канал Mash. Авторы публикации уточнили, что за неоплату аренды с убыточной компании взыскали через суд 219 тысяч рублей.
Обозреватели добавили, что Якубович имеет 24% в так называемой «Бильярдной мануфактуре Барсков и Ко», организованной в Гвардейске Калининградской области в 2005 году.

Сначала все шло гладко, а именно, первые пять лет. Оборудование появилось в крупнейших клубах Москвы и Петербурга, но позже начались проблемы, и бизнес просел.

По данным Mash, в контору прилетел иск от СЗ теруправления имущественных отношений МО РФ. Бильярдная арендовала помещения, не исполняя финансовые обязательства. В итоге взыскали 219 тысяч и 15 тысяч госпошлины. За 2023 год доход снизился на 56%.

Ранее стало известно, что ответил Якубович на слухи о своих богатствах.

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«Иногда секс на первом свидании приводит к свадьбе»: Клава Клава озвучила свои требования к мужчинам

Нашла у мужа упаковку контрацептивов: измены Чумакова Юлии Ковальчук, скандалы из-за ревности и брак на грани развода
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«Иногда секс на первом свидании приводит к свадьбе»: Клава Клава озвучила свои требования к мужчинам
Клава Клава озвучила свои требования к мужчинам
12 марта 2025, 15:56

Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока заявила, что уже готова к семье и детям, но пока ей не удалось встретить достойного мужчину. В беседе с VOICE певица поделилась, на что она обращает внимание при выборе парня.
«Если он будет просить бесконечно со мной сфотографироваться, то это для меня "ред флаг". Я не хотела бы, чтобы мой парень воспринимал меня через призму популярности», — отметила исполнительница.

По ее словам, она также не готова делить счет пополам на первом свидании.

Клава добавила, что у нее никогда не было поцелуя на первом свидании, а секса — тем более. Однако, как утверждает звезда, иногда интим на первой встрече может привести к браку.

Напомним, Клава Кока была в отношениях с Александром Повериным в течение полутора лет. Недавно пара рассталась.

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#отношения
#любовь
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Нашла у мужа упаковку контрацептивов: измены Чумакова Юлии Ковальчук, скандалы из-за ревности и брак на грани развода
12 марта 2025, 15:46

Алексей Чумаков (Фото: Instagram*@alexchumakoff)

Российский эстрадный певец Алексей Чумаков многого добился к своим 44 годам. Популярные песни, блестящая карьера телеведущего, съемки в кино и озвучка мультфильмов. Артист также состоялся в роли мужа и отца в звездном браке с Юлией Ковальчук. Подробнее о жизни и творчестве артиста читайте в материале «Радио 1».

Детство певца


Алексей Чумаков со своей мамой Лилией Аванесовной Чумаковой (Фото: Instagram*@alexchumakoff)

Алексей Чумаков появился на свет 12 марта 1981 года в городе Самарканд, который тогда был частью Узбекской ССР. В семье мама была физиотерапевтом в медицинском учреждении, а папа выбрал для себя творческую стезю, став художником-оформителем. Помимо будущей звезды эстрады, у родителей был ещё один сын, Сергей, который был старше Алексея на двенадцать лет.

Талант к пению у маленького Алексея проявился еще в 5-летнем возрасте. Родители, заметив наклонности ребенка, отдали его в музыкальную школу. К своим 11-ти годам Чумаков самостоятельно освоил гитару и начал сочинять музыку и слова песен. В тринадцать лет Алексей стал победителем вокального конкурса «Утренняя звезда», исполнив свою песню «Жёлтые листья».

Выбор профессии для окончившего школу Чумакова был очевиден. Юноша собирался поступать в местное музыкальное училище, но из-за проблем в стране его семья была вынуждена временно мигрировать в Тюмень. Там молодой человек поступил в колледж искусств, выбрав вокальное направление. Через год Чумаковы вернулись на малую родину, и Алексей перевелся в Ташкентский колледж искусств на дирижёрско-хоровое отделение.


Всего добился сам


Алексей Чумаков (Фото: Instagram*@alexchumakoff)

После получения высшего образования Алексей занимался созданием музыкальных произведений и обработкой композиций для других исполнителей. Он также выступал в ресторанах, исполняя свои песни.

Затем Алексей решил попробовать свои силы в конкурсе «Голос», организованном радиостанцией «Европа плюс». Он участвовал в трёх номинациях: как вокалист, как аранжировщик и как композитор. И во всех трёх номинациях он стал победителем. После этого Алексей принял участие в конкурсе «Ступень» в Узбекистане и успешно прошёл его.

Параллельно с занятиями музыкой Алексей Чумаков осваивал профессии арт-менеджера, гримёра и продюсера. В 2003 году музыкант переехал в Москву, где принял участие в первом сезоне музыкального шоу «Народный артист». Несмотря на то, что Чумаков занял третье место, он получил приз симпатий слушателей и всенародную популярность.

Помимо музыкальной карьеры, Алексей также проявил себя как талантливый ведущий и писатель. В 2015 году он выпустил мистический триллер «В поисках призраков», а в 2017 году — мистический роман «47».

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Личная жизнь


Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram*@alexchumakoff)

Единственной супругой певца стала бывшая участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук. До встречи друг с другом у молодых людей не было серьёзных отношений, поскольку они полностью отдавали себя работе и саморазвитию. Пара познакомилась еще в 2003 году и очень долго присматривалась друг к другу. Отношения вспыхнули в 2009 году на шоу «Танцы на льду».

С браком влюбленные также не спешили. До свадьбы они состояли в отношениях порядка пяти лет. Приобрели совместно квартиру в сильно полюбившейся ими Испании. В 2014 году публике стало известно о свадьбе артистов.

В 2017 году звездная пара станет родителями очаровательной девочки Амели, в 2023 семья пополниться дочкой Алисией. В феврале 2025 года Ковальчук и Чумаков отметили 17-ю годовщину со дня начала отношений. Как и в любой семье, между супругами случается недопонимание. Юлия в начале совместной жизни сильно ревновала мужа, что едва ли не привело пару к разводу. В программе «Секрет на миллион» Юлия Ковальчук поделилась своими переживаниями по поводу того, что её супруг уделяет слишком много внимания другим женщинам.

«Смотреть на других женщин мужчина должен! Ну посмотрел я на попку! Слава богу, интересует еще попка!» — посмеялся ей в ответ Чумаков.

За долгие годы совместной жизни супруги пережили множество событий. Одним из самых громких скандалов стал случай, когда Юлия обнаружила у своего мужа упаковку контрацептивов. Артистка также рассказала, что ей было непросто принять тот факт, что у её мужа были отношения с другими женщинами. Несмотря на это, Ковальчук проявила мудрость и простила супруга.

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