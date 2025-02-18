Общественность критикует Алексея Воробьева, который оценил девушек с макияжем как неполноценных личностей

Алексей Воробьев (Фото: «ВК»/Алексей Воробьев)
Недавно певец Алексей Воробьев шокировал общественность своим провокационным высказыванием. Он заявил, что девушки с макияжем являются неполноценными личностями. После этого на артиста последовала война хейта.
Ответ на критику его точки зрения Воробьев дал в видеообращении, которое выложил в соцсети. В нем он заявил:
Как пишут Starhit, несмотря на всю критику Воробьев отметил, что не отказывается от своих слов. Напротив он убедился в правильности своего суждения. Алексей отметил, что полноценная личность не ищет подтверждения своей точки зрения и ей наплевать на то, что говорят другие.
Также Воробьев признал факт того, что может быть не прав и не считает свое мнение истинной. По поводу этого он сказал:
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«Знали бы вы, друзья мои, сколько девушек мне написали, как я ошибаюсь, заблуждаюсь, насколько я не прав в своих рассуждениях на тему, в частности, косметики и полноценной личности в целом. Позвольте мне просто с вами согласиться. Конечно же, я не прав. Правы вы».
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Как пишут Starhit, несмотря на всю критику Воробьев отметил, что не отказывается от своих слов. Напротив он убедился в правильности своего суждения. Алексей отметил, что полноценная личность не ищет подтверждения своей точки зрения и ей наплевать на то, что говорят другие.
Также Воробьев признал факт того, что может быть не прав и не считает свое мнение истинной. По поводу этого он сказал:
«Я хочу отметить то, что в любых философских рассуждениях человек может заблуждаться и ошибаться, как и я. Я ничем не хуже и не лучше других, совершенно».
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Иван Мусатов