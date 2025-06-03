«Потрепала жизнь Верочку»: Таролог ответила, могла ли Брежнева сохранить брак с Меладзе
Интернет-таролог Анастасия заявила, что Брежнева могла сохранить брак с Меладзе
Певицу Веру Брежневу «потрепала жизнь», пишет «Экспресс-газета» со ссылкой на интернет-таролога Анастасию. Специалист подчеркнула, что исполнительница хита «Я знаю пароль» не теряет веру в жизнь и находится в поисках новых возможностей. Мотивом для этого служат дети, отмечает Анастасия.
«Ух, и потрепала жизнь Верочку, — в основе расклада, карты очень непростого периода предательств», — поделилась интернет-таролог.Анастасия добавила, что Брежнева является хищницей по природе. Она якобы с первых дней в «ВИА Гре» приметила Константина Меладзе, который был тогда женат. Таролог указала, что развод ударил по самолюбию Брежневой. Анастасия считает, что брак можно было сохранить.
«Об упущенных возможностях в РФ жалеет, но вернуться вариантов никаких. Осталась Вера в дураках. Надо было Косте ребенка родить, как Джанабаева», — заключила специалист, подчеркнув, что не видит Веру плохим человеком.
*Запрещен в РФ