«Потрепала жизнь Верочку»: Таролог ответила, могла ли Брежнева сохранить брак с Меладзе

03 июня 2025, 22:37

Интернет-таролог Анастасия заявила, что Брежнева могла сохранить брак с Меладзе

Вера Брежнева (Фото: Instagram*/ververa)

Певицу Веру Брежневу «потрепала жизнь», пишет «Экспресс-газета» со ссылкой на интернет-таролога Анастасию. Специалист подчеркнула, что исполнительница хита «Я знаю пароль» не теряет веру в жизнь и находится в поисках новых возможностей. Мотивом для этого служат дети, отмечает Анастасия.







«Ух, и потрепала жизнь Верочку, — в основе расклада, карты очень непростого периода предательств», — поделилась интернет-таролог.



«Об упущенных возможностях в РФ жалеет, но вернуться вариантов никаких. Осталась Вера в дураках. Надо было Косте ребенка родить, как Джанабаева», — заключила специалист, подчеркнув, что не видит Веру плохим человеком.