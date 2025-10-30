«Горизонт»: Роза Сябитова заявила, что Лепс не хочет жениться на Авроре Кибе
Роза Сябитова прокомментировала отсрочку свадьбы Григория Лепса и Авроры Кибы
19-летняя Аврора Киба в шутливой манере ответила на вопрос о своей предстоящей свадьбе с Григорием Лепсом. Девушка сравнила это событие с горизонтом. Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова прокомментировала ситуацию с этой свадьбой. Слова свахи приводит «Абзац».
Сябитова считает, что Лепс не готов официально оформить отношения с бывшей участницей шоу «Мастер игры».
«Если мужчина систематически отсрочивает дату торжества, это сигнал о его нежелании жениться именно на этой женщине. Других объяснений я не вижу. Если мужчина хочет связать с кем-то свою судьбу, он делает это без промедления», — заявила сваха.Сябитова добавила, что такой ухажёр оформляет отношения и организует торжество, чтобы его избранница была рядом. Как заключила Роза, вероятно, Лепс не представляет своего будущего с Авророй.
Ранее стало известно, что Григорию Лепсу грозят неприятности в случае женитьбы на Авроре Кибе.