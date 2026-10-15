Владимир Машков высказался о замене умерших актёров с помощью ИИ

15 октября 2026, 06:37

Актёр Владимир Машков заявил, что ИИ не сможет заменить умерших актёров

Владимир Машков (Фото: Instagram* / @tot_mashkov)

Народный артист России Владимир Машков убеждён, что технологии искусственного интеллекта не способны воссоздать на экране образы умерших актёров. Его слова цитирует РИА Новости.





По мнению артиста, главная причина — в невозможности передать ту глубину и тонкость эмоций, которые присущи живой актёрской игре. В интервью агентству он исключил возможность внедрения подобной схемы в кинематографе.



«Искусственный интеллект не настолько совершенен, чтобы воссоздать очень глубокие, тонкие эмоции живого артиста, это невозможно», — отрезал Машков.