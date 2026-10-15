Владимир Машков высказался о замене умерших актёров с помощью ИИ
Актёр Владимир Машков заявил, что ИИ не сможет заменить умерших актёров
Народный артист России Владимир Машков убеждён, что технологии искусственного интеллекта не способны воссоздать на экране образы умерших актёров. Его слова цитирует РИА Новости.
По мнению артиста, главная причина — в невозможности передать ту глубину и тонкость эмоций, которые присущи живой актёрской игре. В интервью агентству он исключил возможность внедрения подобной схемы в кинематографе.
«Искусственный интеллект не настолько совершенен, чтобы воссоздать очень глубокие, тонкие эмоции живого артиста, это невозможно», — отрезал Машков.
При этом актёр не отрицает пользу технологий в других аспектах кинопроизводства. Он считает, что ИИ может выступать в роли помощника — например, упрощать технические процессы при создании фильма. Однако, по его словам, искусственный интеллект ни в коем случае не должен подменять собой творческий полёт фантазии и подлинное актёрское мастерство.