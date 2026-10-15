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Владимир Машков высказался о замене умерших актёров с помощью ИИ

Актёр Владимир Машков заявил, что ИИ не сможет заменить умерших актёров
Владимир Машков (Фото: Instagram* / @tot_mashkov)

Народный артист России Владимир Машков убеждён, что технологии искусственного интеллекта не способны воссоздать на экране образы умерших актёров. Его слова цитирует РИА Новости.



По мнению артиста, главная причина — в невозможности передать ту глубину и тонкость эмоций, которые присущи живой актёрской игре. В интервью агентству он исключил возможность внедрения подобной схемы в кинематографе.

«Искусственный интеллект не настолько совершенен, чтобы воссоздать очень глубокие, тонкие эмоции живого артиста, это невозможно», — отрезал Машков.

При этом актёр не отрицает пользу технологий в других аспектах кинопроизводства. Он считает, что ИИ может выступать в роли помощника — например, упрощать технические процессы при создании фильма. Однако, по его словам, искусственный интеллект ни в коем случае не должен подменять собой творческий полёт фантазии и подлинное актёрское мастерство.

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*принадлежит Meta, запрещенной в РФ
Александр Огарёв

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