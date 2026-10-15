Лариса Долина высказалась о мемах с её участием
Певица Долина выразила готовность смеяться над мемами с её участием
Народная артистка России Лариса Долина в интервью РИА Новости рассказала, как относится к мемам со своим участием. Её слова цитирует РИА Новости.
Певица призналась, что вполне способна посмеяться над интернет‑шутками с собой. Однако для этого они должны быть для неё по-настоящему забавными.
«Если это достойно и смешно, то почему бы и не посмеяться вместе со всеми — но только если это действительно смешно», — отметила Долина, отвечая на вопрос журналистов.При этом артистка добавила, что не следит за мемами и не запоминает их. По этой причине исполнительница хита «Погода в доме» не может выделить какой‑то любимый из них.
Ранее актёр Владимир Машков высказался об идее заменять умерших артистов искусственным интеллектом. По его словам, ни одна современная модель не сможет передать чуства и переживания настоящего человека.