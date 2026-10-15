Лариса Долина высказалась о мемах с её участием

15 октября 2026, 06:58

Певица Долина выразила готовность смеяться над мемами с её участием

Лариса Долина (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Народная артистка России Лариса Долина в интервью РИА Новости рассказала, как относится к мемам со своим участием. Её слова цитирует РИА Новости.





Певица призналась, что вполне способна посмеяться над интернет‑шутками с собой. Однако для этого они должны быть для неё по-настоящему забавными.



«Если это достойно и смешно, то почему бы и не посмеяться вместе со всеми — но только если это действительно смешно», — отметила Долина, отвечая на вопрос журналистов.