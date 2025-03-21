Рэпер Offset попросил устроить экскурсию в Кремль, как приедет в Москву

рэпер Offset (Фото: Instagram*, @offsetyrn)
Рэпер Offset, чей концерт в Москве запланирован на апрель, попросил организаторов устроить ему экскурсию по Кремлю.
Как пишет телеграм-канал Mash, артист общался с рэпером DaBaby, который уже приезжал с шоу в столицу России. Тот рассказал Offset, что Москву стоит посетить.
Также стало известно, что хочет рэпер от организаторов концерта: машину Rolls-Royce, на которой будет передвигаться по столице, номер в гостинице с видом на Красную площадь и, главное, экскурсию по Кремлю.
Offset заявил, что хочет проникнуться атмосферой Москвы, посетить местные бутики и купить сувениры.
Переговоры с рэпером Offset о проведении концерта велись с осени 2024 года. Самый забавный пункт в его райдере — кукурузные хлопья российского производства.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Также стало известно, что хочет рэпер от организаторов концерта: машину Rolls-Royce, на которой будет передвигаться по столице, номер в гостинице с видом на Красную площадь и, главное, экскурсию по Кремлю.
Offset заявил, что хочет проникнуться атмосферой Москвы, посетить местные бутики и купить сувениры.
Переговоры с рэпером Offset о проведении концерта велись с осени 2024 года. Самый забавный пункт в его райдере — кукурузные хлопья российского производства.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина