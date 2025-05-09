Повторение истории Алсу: появились новые подробности развода Бондарчука и Андреевой

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Развод Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой обсуждают давно. В марте актриса официально подтвердила эти сведения.
Теперь же стало известно, что пара всё ещё не развелась и даже не подала заявление о разводе. Юрист Елена Сенина заявила, что это может быть связано с имущественными вопросами.
Супругам придётся в суде доказывать, что они вместе не проживали и что их нажитое имущество – это не общие обязательства. При этом сейчас всё, что они приобретают, включая прибыль и долговые обязательства, считается совместно нажитым имуществом.
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«Данная ситуация может быть связана с разными обстоятельствами. Например, с имущественными вопросами или с бизнесом. Потому что тем людям, у которых ничего не нажито в браке, достаточно легко развестись даже при наличии несовершеннолетних детей. А вот если есть взаимные совместные обязательства в отношении партнеров, контрагентов, – в таких случаях развод является проблематичным», – заявила адвокат, слова которой приводит KP.ru.Сенина отметила, что с разводом можно не торопиться в том случае, если есть брачный договор. А вот если его нет, то затягивание бракоразводного процесса может обернуться дополнительными проблемами.
Супругам придётся в суде доказывать, что они вместе не проживали и что их нажитое имущество – это не общие обязательства. При этом сейчас всё, что они приобретают, включая прибыль и долговые обязательства, считается совместно нажитым имуществом.
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Анастасия Чинкова