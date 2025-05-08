Не спешат разводиться: Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева до сих пор женаты

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Режиссёр Фёдор Бондарчук до сих пор не подал документы на развод с актрисой Паулиной Андреевой. Об этом пишет издание 7Дней.ru.
Отмечается, что об этом стало известно после того, как СМИ сообщили о смене фамилии Паулины. Выяснилось, что актриса действительно стала Андреевой-Бондарчук, однако произошло это ещё в 2022 году.
Пара объявила о разводе в марте, а слухи о проблемах в их браке ходили в СМИ и соцсетях весь последний год. Тогда Бондарчук снял обручальное кольцо и перестал появляться на светских мероприятиях с компании супруги. Решение об окончательном разрыве режиссёр и актриса приняли недавно.
При этом Бондарчук и Андреева не спешат официально оформить расторжение брака. Дело в том, что супруги воспитывают общего сына Ивана, а значит развод должен осуществляться через суд. Однако ни в одной из московских инстанций нет данных о поданных исках супругов.
Тем не менее, рассматривается версия об оформлении развода в Петербурге, где в 2019 году был заключён брак. Там же находится недвижимость, подаренная Бондарчуком Паулине. После развода Андреева собирается жить там, сообщили друзья пары.
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Пара объявила о разводе в марте, а слухи о проблемах в их браке ходили в СМИ и соцсетях весь последний год. Тогда Бондарчук снял обручальное кольцо и перестал появляться на светских мероприятиях с компании супруги. Решение об окончательном разрыве режиссёр и актриса приняли недавно.
При этом Бондарчук и Андреева не спешат официально оформить расторжение брака. Дело в том, что супруги воспитывают общего сына Ивана, а значит развод должен осуществляться через суд. Однако ни в одной из московских инстанций нет данных о поданных исках супругов.
Тем не менее, рассматривается версия об оформлении развода в Петербурге, где в 2019 году был заключён брак. Там же находится недвижимость, подаренная Бондарчуком Паулине. После развода Андреева собирается жить там, сообщили друзья пары.
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Анастасия Чинкова