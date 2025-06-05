«Повздорила с завучем, забрала документы»: Ирина Безрукова рассказала, что ее умершего сына пытались гнобить и травить в школе

05 июня 2025, 07:32

Ирина Безрукова рассказала, что ее умершего сына пытались гнобить и травить в школе

Ирина Безрукова (Фото: Instagram* @irina_bezrukova_official)

Ирина Безрукова раскрыла, что ее покойный сын Андрей сталкивался с травлей в школе из-за звездного статуса матери. Безрукова призналась в интервью VOICE, что проблема была не с другими детьми, а с администрацией. Завуч несправедливо критиковала мальчика, вынудив актрису перевести его в другую школу.





На светском мероприятии в киноцентре «Октябрь» актриса поделилась воспоминаниями о сыне Андрее, умершем в 2015 году в возрасте 25 лет. В свои школьные годы Андрей столкнулся с предвзятостью новой завуча, которая решила, что мальчик из «богемной» семьи ведет разгульный образ жизни. Более того: женщина была уверена, что дома у звезд происходит «непонятно что».



Завуч отчитывала мальчика на глазах у матери, а классная руководительница лишь разводила руками.



Ирина Безрукова (Фото: Instagram* @irina_bezrukova_official)



«Я всё это выслушала и сказала: «Вы совсем не знаете меня и мою семью, в моей семье никто не пьет и не курит. Ребенок никогда не остается один. У ребенка есть все условия для обучения. В моей семье дома не собираются большие компании. Этот ребенок написал сценарий, сыграл спектакли и так далее». Я поняла, что завуч просто его будет гнобить», – объяснила Безрукова.

Ирина Безрукова с сыном Андреем (Фото: Instagram* @irina_bezrukova_official)



«И он закончил только на 4 и 5. Совершенно прекрасно», — довольно закончила актриса.