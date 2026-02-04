Саша Бортич раскрыла детали «здоровых отношений»
Саша Бортич заявила, что готова ко второму браку и рождению ещё одного ребёнка
Актриса Саша Бортич в интервью Woman.ru рассказала о своих текущих отношениях. По её словам, она впервые состоит в «настоящих, здоровых партнёрских отношениях». Избранником Александры стал 27-летний Давид Сократян.
Бортич рассекретила эти отношения в прошлом году. Она отметила, что они с Давидом прошли большой путь в отношениях.
«У нас не всё было с самого начала так, как сейчас. Мне кажется, что сейчас мы в очень хорошей точке находимся и преодолели какие-то моменты, и оба изменились в лучшую сторону», — заявила девушка.Помимо этого, актриса не исключает возможности второго брака и готова родить ещё одного ребёнка. Александра призналась, что её девичья мечта о свадьбе ещё не осуществилась.
«У меня не было свадьбы мечты... Я примерно представляю, что бы это могло быть: много гостей, куча друзей, любимых, родных, песни‑пляски. Но никаких каблуков, фраков и толпы незнакомых известных гостей», — отметила она.Ранее Екатерина Шпица объяснила, почему её путают с Бортич.