Саша Бортич раскрыла детали «здоровых отношений»

04 февраля 2026, 21:42

Саша Бортич заявила, что готова ко второму браку и рождению ещё одного ребёнка

Александра Бортич (Фото: Instagram* @bortich)

Актриса Саша Бортич в интервью Woman.ru рассказала о своих текущих отношениях. По её словам, она впервые состоит в «настоящих, здоровых партнёрских отношениях». Избранником Александры стал 27-летний Давид Сократян.





Бортич рассекретила эти отношения в прошлом году. Она отметила, что они с Давидом прошли большой путь в отношениях.

«У нас не всё было с самого начала так, как сейчас. Мне кажется, что сейчас мы в очень хорошей точке находимся и преодолели какие-то моменты, и оба изменились в лучшую сторону», — заявила девушка.

«У меня не было свадьбы мечты... Я примерно представляю, что бы это могло быть: много гостей, куча друзей, любимых, родных, песни‑пляски. Но никаких каблуков, фраков и толпы незнакомых известных гостей», — отметила она.