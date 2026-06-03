Появилась информация о тайной продаже пентхауса Иосифа Кобзона за миллиард

03 июня 2026, 10:47

Пентхаус Иосифа Кобзона на Новом Арбате выставили на закрытую продажу за 1 млрд

Памятный бюст Иосифа Кобзона (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Пентхаус Иосифа Кобзона на Новом Арбате выставили на закрытую продажу за 1 млрд рублей. Квартира площадью шестьсот квадратных метров находится на 16-м этаже элитного ЖК «Груббер Хаус». Об этом сообщает Mash.