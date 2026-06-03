Появилась информация о тайной продаже пентхауса Иосифа Кобзона за миллиард
Пентхаус Иосифа Кобзона на Новом Арбате выставили на закрытую продажу за 1 млрд рублей. Квартира площадью шестьсот квадратных метров находится на 16-м этаже элитного ЖК «Груббер Хаус». Об этом сообщает Mash.
В доме действует усиленная охрана, есть КПП и круглосуточная служба безопасности. Вход возможен только по пропускам. Главная особенность жилья — интерьер. После смерти Иосифа Давыдовича там ничего не меняли, сохранились оригинальная мебель и декор. Недвижимость принадлежит вдове артиста Нинель Кобзон. Сначала в квартире хотели открыть музей, чтобы сохранить память о певце. Позже она решила продать объект и рассматривает его как инвестиционный актив. Сделку не афишируют. Покупателя ищут без огласки.
Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года на 81-м году жизни в одной из московских клиник. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым артист боролся на протяжении 15 лет.
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