Андрей Мерзликин рассказал, как избежать «внутреннего дефолта»
Андрей Мерзликин рассказал, как избежать «внутреннего дефолта». Об этом информирует Пятый канал.
Заслуженный артист России считает, что посещение психолога способно предотвратить кризис среднего возраста и значительные внутренние потрясения. По словам актера, психотерапия особенно полезна для детей и подростков, поскольку она способствует лучшему осознанию своих эмоций и окружающего мира, а также честной оценке собственных действий.
Мерзликин отметил, что обращаться к психологу следует не только в трудные моменты жизни, но и когда человек чувствует себя уверенно. Согласно его мнению, такой подход помогает поддерживать внутреннюю гармонию и предотвращает серьезные жизненные кризисы в будущем.
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