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Андрей Мерзликин рассказал, как избежать «внутреннего дефолта»

Андрей Мерзликин: Походы к психологу помогут избежать кризиса среднего возраста
Андрей Мерзликин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Андрей Мерзликин рассказал, как избежать «внутреннего дефолта». Об этом информирует Пятый канал.



Заслуженный артист России считает, что посещение психолога способно предотвратить кризис среднего возраста и значительные внутренние потрясения. По словам актера, психотерапия особенно полезна для детей и подростков, поскольку она способствует лучшему осознанию своих эмоций и окружающего мира, а также честной оценке собственных действий.

Мерзликин отметил, что обращаться к психологу следует не только в трудные моменты жизни, но и когда человек чувствует себя уверенно. Согласно его мнению, такой подход помогает поддерживать внутреннюю гармонию и предотвращает серьезные жизненные кризисы в будущем.

Екатерина Коршунова

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