«Появилась неспешность»: Алексей Чадов раскрыл экстремальный эксперимент над телом

02 сентября 2026, 15:10

Алексей Чадов назвал набор веса для роли самым сложным экспериментом в карьере

Алексей Чадов (Фото: кадр из сериала «Московский роман»)

Актёр Алексей Чадов в интервью РИА Новости рассказал, что значительно прибавил в весе ради участия в съёмках фильма «Молот».





Чадов сообщил, что набрал 14 килограммов специально для проекта. Артист назвал этот эксперимент над собственным телом самым трудным за всё время работы в кино. В течение восьми месяцев он тренировался по бою пять раз в неделю.

«До этого эксперимента очень хотел чего-то такого экстремального, когда ты на физическом уровне меняешь себя, свою фактуру. Это, конечно, интереснейший опыт. Я двигался медленнее, в машину садился медленнее, решения даже принимал медленнее, во всей моей жизненной органике появилась такая неспешность. Это работает как исторический костюм», — признался мужчина.