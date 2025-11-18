«Все мы когда-то умрём»: актриса Ася Борисова рассказала о страхе смерти

18 ноября 2025, 18:57

Ася Борисова призналась, что переживала страх смерти после рождения сына

Ася Борисова (Фото: Instagram* / @superborisova)

Актриса Ася Борисова откровенно поделилась размышлениями о страхе смерти. Об этом сообщает портал «Страсти».





По словам артистки, раньше её волновала мысль о том, что однажды уйдут близкие — и лишь со временем она осознала, насколько такие переживания эгоистичны. После появления сына страх сменился на другой — тревогу за то, как ребёнок будет жить, если её не станет.



Сейчас актриса говорит, что по-другому воспринимает тему конечности жизни — с большим спокойствием и осознанностью. Она считает важным оставить после себя наследие и подготовить сына к взрослой жизни, а каждый день проживать максимально осмысленно.





«Появилась третья фаза принятия. Я понимаю, что все мы на этом свете не бесконечны, все мы когда-то умрём. <...> Повторюсь, надо стремиться жить так, будто сегодня твой последний день, не бояться делать первые шаги после обиды, не бояться говорить слова любви, убирать гордыню и быть, как сейчас модно говорить, лучшей версией себя!» — подчеркнула артистка.