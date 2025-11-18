«Поправили здоровье»: Стас Пьеха сделал неожиданное заявление о состоянии бабушки

18 ноября 2025, 18:39

Стас Пьеха рассказал о самочувствии 88-летней Эдиты Пьехи

Стас Пьеха (Фото: Instagram* @wolfieha)

Певец Стас Пьеха сообщил о самочувствии своей бабушки Эдиты Пьехи.





Артистке в этом году исполнилось 88 лет. В интервью «Газете.Ru» Пьеха отметил, что ему нравится, как сейчас живёт народная артистка СССР.

«Мы и здоровье её поправили, и она сама как-то воспряла. Очень вдохновляюсь от нашего общения, разговоров. У меня есть милая фотка, как она сидит на солнышке с котиком, греется в солнечных лучах. Я смотрю на неё и вижу, что у Эдиты Станиславовны есть удовлетворение от жизни», — рассказал певец.

