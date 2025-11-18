«Поправили здоровье»: Стас Пьеха сделал неожиданное заявление о состоянии бабушки
Стас Пьеха рассказал о самочувствии 88-летней Эдиты Пьехи
Певец Стас Пьеха сообщил о самочувствии своей бабушки Эдиты Пьехи.
Артистке в этом году исполнилось 88 лет. В интервью «Газете.Ru» Пьеха отметил, что ему нравится, как сейчас живёт народная артистка СССР.
«Мы и здоровье её поправили, и она сама как-то воспряла. Очень вдохновляюсь от нашего общения, разговоров. У меня есть милая фотка, как она сидит на солнышке с котиком, греется в солнечных лучах. Я смотрю на неё и вижу, что у Эдиты Станиславовны есть удовлетворение от жизни», — рассказал певец.Пьеха считает, что его бабушка чувствует поддержку семьи и благодарит их. По его мнению, сейчас артистка переживает хороший период.
