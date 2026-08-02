Появились новые подробности конфликта вокруг шоу Димы Билана

02 августа 2026, 15:14

Охрана Билана пыталась помешать журналистам после скандала с концертом

Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

Скандал вокруг сольного концерта Димы Билана в Москве получил продолжение. После жалоб зрителей на плохой обзор из фан-зоны в Сети появились сообщения о поведении охраны артиста за кулисами. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».