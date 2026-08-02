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Появились новые подробности конфликта вокруг шоу Димы Билана

Охрана Билана пыталась помешать журналистам после скандала с концертом
Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

Скандал вокруг сольного концерта Димы Билана в Москве получил продолжение. После жалоб зрителей на плохой обзор из фан-зоны в Сети появились сообщения о поведении охраны артиста за кулисами. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



По словам очевидцев, сотрудники безопасности якобы пытались помешать работе журналистов и испортить кадры с помощью вспышек. На опубликованных видео обсуждают, как охранники попадали в объективы камер и мешали представителям СМИ снимать происходящее.

Пользователи соцсетей отреагировали на ситуацию с юмором. Некоторые пошутили, что охрана будто решила повторить сцену из фильма «Люди в чёрном» и попыталась «стереть память» всем недовольным, однако в итоге только привлекла ещё больше внимания к истории.

Ранее зрители раскритиковали организацию концерта: поклонники из фан-зоны пожаловались, что из-за конструкций перед сценой практически не могли увидеть артиста и были вынуждены смотреть выступление через экраны.

После волны обсуждений к ситуации также подключились коллеги певца. Алсу, которая присутствовала на шоу, отметила масштаб концерта, но призналась, что обратила внимание на проблемы с обзором у части зрителей.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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