Появились новые подробности конфликта вокруг шоу Димы Билана
Скандал вокруг сольного концерта Димы Билана в Москве получил продолжение. После жалоб зрителей на плохой обзор из фан-зоны в Сети появились сообщения о поведении охраны артиста за кулисами. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам очевидцев, сотрудники безопасности якобы пытались помешать работе журналистов и испортить кадры с помощью вспышек. На опубликованных видео обсуждают, как охранники попадали в объективы камер и мешали представителям СМИ снимать происходящее.
Пользователи соцсетей отреагировали на ситуацию с юмором. Некоторые пошутили, что охрана будто решила повторить сцену из фильма «Люди в чёрном» и попыталась «стереть память» всем недовольным, однако в итоге только привлекла ещё больше внимания к истории.
Ранее зрители раскритиковали организацию концерта: поклонники из фан-зоны пожаловались, что из-за конструкций перед сценой практически не могли увидеть артиста и были вынуждены смотреть выступление через экраны.
После волны обсуждений к ситуации также подключились коллеги певца. Алсу, которая присутствовала на шоу, отметила масштаб концерта, но призналась, что обратила внимание на проблемы с обзором у части зрителей.
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