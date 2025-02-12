Появились новые подробности по делу о смерти Яниса Тиммы

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)
Материалы о смерти Яниса Тиммы были возвращены на дополнительную проверку следователю по запросу адвоката, нанятого родственниками баскетболиста, сообщает Mash.
Семья по-прежнему считает, что Яниса могли довести до самоубийства. Прокурор удовлетворил просьбу защиты, теперь следователи Пресненского района Москвы должны провести дополнительное расследование.
В начале февраля латвийский адвокат семьи спортсмена Юрис Гринвалдс сообщил изданию Super, что уже подали жалобу на решение Следственного комитета не возбуждать уголовное дело. Он считает, что следователи ошиблись, не запросив у Анны Седоковой сообщения и фотографии, которые Янис отправлял ей перед своей смертью.
По словам Гринвалдса, певица утверждала, что незадолго до трагедии получила от Тиммы пугающий снимок с подготовленной веревкой. Семья баскетболиста надеется, что в ходе дополнительной проверки будет исследована переписка Яниса с его бывшей женой.
В ночь с 16 на 17 декабря в Москве был найден мертвым латвийский баскетболист Янис Тимма. Его тело обнаружили на лестничной площадке в центре города. Инцидент произошел в день 42-летия его бывшей супруги, певицы Анны Седоковой.
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*запрещён в РФ
В начале февраля латвийский адвокат семьи спортсмена Юрис Гринвалдс сообщил изданию Super, что уже подали жалобу на решение Следственного комитета не возбуждать уголовное дело. Он считает, что следователи ошиблись, не запросив у Анны Седоковой сообщения и фотографии, которые Янис отправлял ей перед своей смертью.
По словам Гринвалдса, певица утверждала, что незадолго до трагедии получила от Тиммы пугающий снимок с подготовленной веревкой. Семья баскетболиста надеется, что в ходе дополнительной проверки будет исследована переписка Яниса с его бывшей женой.
В ночь с 16 на 17 декабря в Москве был найден мертвым латвийский баскетболист Янис Тимма. Его тело обнаружили на лестничной площадке в центре города. Инцидент произошел в день 42-летия его бывшей супруги, певицы Анны Седоковой.
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*запрещён в РФ
Дарья Осипова