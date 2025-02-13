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Появились подробности об израильской пенсии Пугачевой

Юрист Русяев: Пугачева не может рассчитывать на пенсию в Израиле
Алла Пугачева (фото: Instagram* @alla_orfey)

Алла Пугачева (фото: Instagram* @alla_orfey)

Народная артистка СССР Алла Пугачева не может рассчитывать на получение пенсии в Израиле, так как не внесла минимального количества страховых взносов. Об этом заявил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.
По словам юриста, число страховых взносов — ключевое условие оформления пенсии в Израиле. Минимальный порог для ее получения — 120 ежемесячных взносов.
«В случае Пугачевой, которая переехала в Израиль после достижения пенсионного возраста, применение стандартных условий затруднено. Граждане, прибывшие в Израиль после 60 лет и не обладающие достаточным страховым стажем, могут рассчитывать исключительно на специальное пособие», — пояснил юрист в беседе с NEWS.ru.


Он также добавил, что для получения пособия нужно быть резидентом Израиля, статус которого присваивается, в том числе, после изучения финансового положения семьи человека. Учитывая доходы мужа Пугачевой, подчеркнул Русяев, на пособие певице рассчитывать тоже не приходится.

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#пособия
#доходы
«У меня нет «джаги», даже «мармелада»: Вика Цыганова возмутилась присуждением Кате Лель звания заслуженной артистки России
13 февраля 2025, 15:34

Катя Лель (фото: Telegram @klel2935)

Российский шоу-бизнес всколыхнулся, когда Кате Лель присудили звание заслуженной артистки РФ. Коллеги не слишком порадовались за исполнительницу хита «Мой мармеладный», в частности, с критикой выступила Вика Цыганова.
Певица не смогла спокойно вытерпеть успех коллеги. Цыганова вспомнила, что несколько лет назад и сама пыталась получить такое звание, но даже помощь поклонников не помогла, и ничего не получилось.

«Решили поздравить великую русскую певицу Катю Лель с вручением звания. Песни у нее достойные – достойная дочь Отечества, всё ништяк. Кто там в министерстве раздает филькины грамоты… Когда мы будем с этим разбираться, когда понимать? Нам плюют всем в лицо и глумятся, это глумление над чувствами нормальных людей», – эмоционально высказалась Цыганова.
​Вика Цыганова (фото: Telegram @vika_tsyganova63)

Примечательно, что после этого случая Цыганова отказалась от идеи добиваться звания заслуженной артистки. Она подчеркнула, что слишком высокого мнения о себе и не понимает, как можно спокойно смотреть на происходящее в российской культуре в последние годы.

«Я не хочу быть в этих рядах с перьями, да у меня их и нет, не торчит ничего, даже «джаги» нет, «мармелада» тоже. Нифига у меня нет кроме совести и чести, поэтому не переживайте. Звание – это еще не сам человек», – отметила певица.
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#шоу-бизнес
#соцсети
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«Сил моих нет»: актриса Васильева взвыла после сообщений об острой болезни
Актриса Васильева назвала бредом и глупостями сообщения об остром панкреатите
13 февраля 2025, 15:26

Екатерина Васильева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева в разговоре с NEWS.ru назвала бредом и глупостями сообщения о диагностировании у нее острого панкреатита. Актриса добавила, что у нее уже нет сил отвечать на звонки журналистов.
«Да глупости какие-то, бред какой-то. Мало того что бред, да еще звоните в такую рань, разбудили. Я очень злая. Сил моих нет. Третий звонок уже. Ну как так? Вам лишь бы что-нибудь солененькое», — возмутилась она.
Напомним, об обострении панкреатита у звезды фильмов «Чародеи» и «Черная молния» писал телеграм-канал SHOT. В издании заявляли, что у актрисы диагностировали воспаление поджелудочной железы, которое может привести к серьезным осложнениям, после чего Васильева приняла решение лечиться на дому и следовать всем медицинским указаниям.

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Курбан Омаров признался в зависимости, из-за которой ему пришлось делать операцию
13 февраля 2025, 15:18

Курбан Омаров с женой (фото: Telegram @zimatut)

Супруга Курбана Омарова продолжает делиться с подписчиками мыслями и ощущениями после первых родов. Параллельно выяснилось, что её муж некоторое время назад был зависим и даже сделал операцию, чтобы побороться с пагубной привычкой.
Валерия начала рассказывать о существовании беременного ринита, который, впрочем, быстро проходит. Однако не успела она договорить, как её перебил муж.

«Кстати, я думал, ты вечно будешь сидеть на этом Снупе (капли для носа – ред.). Я один раз подсел на него и три года сидел, пока мне не сделали операцию. С них слезать нереально. А она вышла из этого состояния вчера», – отметил Омаров.
В ответ девушка подтвердила, что уже несколько дней не пшикает капли и чувствует себя прекрасно.

Таким образом выяснилось, что Омаров страдал зависимостью от капель для носа, с которой ему пришлось бороться путём хирургического вмешательства.

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#операция
#лечение
#беременность
#семья
#соцсети
#роды
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Свадьба детей главных раввинов России и Одессы: рэпер Джиган стал главной звездой торжества
13 февраля 2025, 14:49

Джиган (фото: Telegram @geegunchill)

В Израиле прошла свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы Авраама Вольфа. Главной звездой торжества стал Джиган.
На церемонии находилось порядка 200 человек, в числе которых лидеры еврейских общин России и Украины, в том числе главный раввин Украины Моше Асман и главный раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий, а также певец Джиган, которого назвали «лучшим рэпером России».

Свадьба проходила на русском языке и иврите.

Многие пользователи сети после свадьбы детей двух главных раввинов начали пророчить скорый мир между Россией и Украиной. Однако отметим, что многие представители с украинской стороны известны своей антироссийской позицией. После начала конфликта отец жениха выступал в поддержку Украины, называя страну самым безопасным местом для еврея в мире.

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#израиль
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#россия
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«Прям реально батя»: нейросеть показала, каким Дава будет отцом – подписчики в восторге
13 февраля 2025, 14:34

Дава (фото: Instagram* @dava_m)

Блогер Дава (Давид Манукян) во всю готовится к новой роли. Мари Краймбрери ещё не родила, а её избранник уже знает, каким будет отцом.
С помощью нейросетей Дава заглянул в будущее, чтобы узнать, как он изменится после рождения первенца. Искусственный интеллект поразил своим прогнозом. По его мнению, блогер обречён стать обладателем «пивного живота».

Технологии представили Манукяна в роли кулинара, туриста на Мальдивах, куда часто ездит отдыхать пара, и даже Супермена. Также была зарисовка с Давой в магазине, где он пишет сообщение Мари, которая продиктует ему список продуктов.

Дава (фото: Instagram* @dava_m)

Дава попросил подписчиков выбрать лучшую фотографию, однако восторженным полокнникам понравились все картинки от нейросети.

«Ну наконец-то без фотошопа!», «На Сергея Жукова похож», «Все хорошие фотки, прям реально батя», «Супермен уже не тот», – написали пользователи соцсетей.
Дава (фото: Instagram* @dava_m)
Дава (фото: Instagram* @dava_m)

Напомним, что Мари Краймбрери рассказала о беременности 4 февраля. Однако поклонники догадывались о положении певицы ещё с конца прошлого года. Певица опубликовала видео с счастливыми моментами совместной жизни с Давой. Там же Мари предстала в топе, показав округлившийся живот.

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*запрещён в РФ
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#беременность
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