Появились подробности об израильской пенсии Пугачевой

Алла Пугачева (фото: Instagram* @alla_orfey)
Народная артистка СССР Алла Пугачева не может рассчитывать на получение пенсии в Израиле, так как не внесла минимального количества страховых взносов. Об этом заявил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.
По словам юриста, число страховых взносов — ключевое условие оформления пенсии в Израиле. Минимальный порог для ее получения — 120 ежемесячных взносов.
Он также добавил, что для получения пособия нужно быть резидентом Израиля, статус которого присваивается, в том числе, после изучения финансового положения семьи человека. Учитывая доходы мужа Пугачевой, подчеркнул Русяев, на пособие певице рассчитывать тоже не приходится.
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«В случае Пугачевой, которая переехала в Израиль после достижения пенсионного возраста, применение стандартных условий затруднено. Граждане, прибывшие в Израиль после 60 лет и не обладающие достаточным страховым стажем, могут рассчитывать исключительно на специальное пособие», — пояснил юрист в беседе с NEWS.ru.
Он также добавил, что для получения пособия нужно быть резидентом Израиля, статус которого присваивается, в том числе, после изучения финансового положения семьи человека. Учитывая доходы мужа Пугачевой, подчеркнул Русяев, на пособие певице рассчитывать тоже не приходится.
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Данил Пономарев