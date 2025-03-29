«Появление папы доставляет мне физическую боль»: уехавшая из РФ Мария Машкова разорвали связь с родными

Мария Машкова (фото: Instagram*/masha_mashkova_official)
Актриса Мария Машкова много лет назад эмигрировала в США, однако до 2022 часто приезжала в Россию по работе и к близким. Теперь же она не планирует возвращаться на Родину даже на время.
Отец и друзья Машковой придерживаются иных политических взглядов, что стало причиной конфликтов. Но у актрисы в России все же осталась одна приятельница, с которой они недавно увиделись.
Имя коллеги Мария называть не стала, потому что та вернулась в Москву и не собирается эмигрировать. У Машковой сложные отношения с родителями — если с мамой они время от времени созваниваются, то с отцом артистка совсем не контактирует. Владимир Львович два года назад предоставил дочери право выбора — либо она возвращается с детьми в Россию, либо они перестают общаться.
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«Ко мне приехала моя близкая подруга из Москвы, которая удивительным образом осталась близкой, что в наши дни большая редкость. Она привезла мне голубое шикарное пальто. Сказала, что мне в эмиграции надо ходить только в шикарном, и она же привезла платок моей бабушки», — рассказала артистка в шоу «Георгий за кадром».
Имя коллеги Мария называть не стала, потому что та вернулась в Москву и не собирается эмигрировать. У Машковой сложные отношения с родителями — если с мамой они время от времени созваниваются, то с отцом артистка совсем не контактирует. Владимир Львович два года назад предоставил дочери право выбора — либо она возвращается с детьми в Россию, либо они перестают общаться.
«Что делать, если в семье случился разрыв связей? В моем случае, это произошло публично. С бабушкой у меня слишком крепкая связь, ее не разорвешь. Мы говорим по телефону, но все реже. Между нами будто висит что-то страшное, большое и мертвое. Но мы вместе. С отцом мы не справились. Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление папы доставляет мне физическую боль, и любовь утекает… Все заполняет ненависть, отчаяние и безысходность. Мы друг друга не слышим. Пусть когда-нибудь этот разрыв можно будет сшит», — призналась эмигрантка в переживаниях.Читайте также:
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*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Диана Аванесян