«В хорошем кино больших денег не платят». Или всё-таки платят? Как изменился гонорар Юры Борисова после признания в Голливуде

Юра Борисов (фото: соцсети)
Актёр Юра Борисов, давно полюбившийся российскому зрителю, заслужил мировое признание после выхода на экраны картины «Анора». Теперь он то и дело становится участником престижных кинопремий в Лос-Анджелесе. Один из кастинг-директоров рассказал в беседе с KP.RU, как изменился гонорар звезды.
Он уточнил, что стоимость одного съёмочного дня не может быть фиксированной и зависит от множества факторов. Однако очевидным остаётся тот факт, чо теперь Борисов будет тщательнее относиться к выбору проектов, в которых примет участие.
Собеседник издания отметил, что актёр и так с большим вниманием рассматривает роли, но теперь станет делать это ещё тщательнее. В среднем Борисов получал 150 тысяч рублей за один съёмочный день. Теперь же, получив мировую известность, он достиг двукратного повышения гонорара.
Вместе с тем кастинг-директор привёл фразу самого актёра, который говорил, что «в хорошем кино больших денег не платят, так как туда актёры и так идут играть». В связи с этим, заключил источник, все примерно и индивидуально.
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Собеседник издания отметил, что актёр и так с большим вниманием рассматривает роли, но теперь станет делать это ещё тщательнее. В среднем Борисов получал 150 тысяч рублей за один съёмочный день. Теперь же, получив мировую известность, он достиг двукратного повышения гонорара.
Вместе с тем кастинг-директор привёл фразу самого актёра, который говорил, что «в хорошем кино больших денег не платят, так как туда актёры и так идут играть». В связи с этим, заключил источник, все примерно и индивидуально.
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Анастасия Чинкова