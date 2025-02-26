«Заканчиваем дрязги»: новый худрук «Ленкома» назвал сроки возвращения Певцова и Захаровой

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
После того, как новым худруком «Ленкома» стал Владимир Панков, жизнь в театре, кажется, возвращается в прежнее русло. Новый руководитель намерен вернуть в репертуар спектакли Марка Захарова, а также уже объявил о возвращении Дмитрия Певцова и Александры Захаровой.
Панков уже провёл переговоры с актёрами, которые не нашли общий язык с прежним директором театра в лице Марка Варшавера и фактически были отстранены от сцены.
Кроме того, Владимир Николаевич собирается привнести в «Ленком» своё детище – жанр саунддрамы, который он создал несколько лет назад. Пока не совсем понятно, как это будет выглядеть, но худрук полон энтузиазма и намерен задействовать в этом всю труппу, а это порядка 80 актёров.
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«В марте они должны выйти. В „Юноне и Авось“ появится Дмитрий Анатольевич, а Александра Марковна – в „Вишневом саде“, думаю, в этот же период. Мы договорились о том, что заканчиваем дрязги, вот просто заканчиваем. Будем делать с ними и новые работы», – чётко пояснил Панков.Новый худрук рассказал, что у него в планах – возрождение того легендарного «Ленкома», которым долгие годы руководил Марк Захаров. В связи с этим Панков обирается убрать из репертуара созданные за последние годы постановки. Очевидно, что речь идёт о спектаклях Алексея Франдетти.
Кроме того, Владимир Николаевич собирается привнести в «Ленком» своё детище – жанр саунддрамы, который он создал несколько лет назад. Пока не совсем понятно, как это будет выглядеть, но худрук полон энтузиазма и намерен задействовать в этом всю труппу, а это порядка 80 актёров.
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Анастасия Чинкова