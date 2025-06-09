«Пожирал ее глазами»: Лариса Лужина раскрыла секрет Сергея Никоненко

09 июня 2025, 16:52

Лариса Лужина рассказала о влюбленности Сергея Никоненко в Тамару Макарову

Сергей Никоненко (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Лариса Лужина раскрыла малоизвестный факт из жизни своего однокурсника по ВГИКу и коллеги по цеху Сергея Никоненко. Актриса призналась, что тот был без ума от педагога Тамары Макаровой. Ее слова приводит aif.ru.







«Сережка был влюблен в Тамару Федоровну Макарову. Глядя на нее, он просто таял от восторга и пожирал ее глазами», – рассказала артистка.