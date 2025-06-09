«Пожирал ее глазами»: Лариса Лужина раскрыла секрет Сергея Никоненко
Лариса Лужина рассказала о влюбленности Сергея Никоненко в Тамару Макарову
Лариса Лужина раскрыла малоизвестный факт из жизни своего однокурсника по ВГИКу и коллеги по цеху Сергея Никоненко. Актриса призналась, что тот был без ума от педагога Тамары Макаровой. Ее слова приводит aif.ru.
«Сережка был влюблен в Тамару Федоровну Макарову. Глядя на нее, он просто таял от восторга и пожирал ее глазами», – рассказала артистка.Она также отметила, что Макарова пользовалась всеобщей любовью благодаря не только красоте, но и доброте. Лужина вспомнила, как педагог приглашала студентов к себе домой, где под предлогом уроков хороших манер угощала своими блюдами. Таким образом она пыталась помочь молодым людям, осознавая, что прямая помощь могла бы их обидеть.
С теплотой актриса отзывается и о другом преподавателе – Сергее Герасимове, который так же, как и Макарова, относился к студентам как к собственным детям.