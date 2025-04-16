Позирует в ярком платье с открытыми плечами: Галкин* опубликовал новые снимки с Пугачёвой

Алла Пугачёва c дочерью Елизаветой (Фото: Instagram**, @maxgalkinru)
Максим Галкин* выложил в соцсетях новые фотографии со своей супругой Аллой Пугачёвой и детьми. На снимках Примадонна позирует в красном коротком платье с открытыми плечами.
Как считает «СтарХит», данные фото сделаны в день рождения Аллы Борисовны, 15 апреля.
Пользователи оценили снимки, отметив, что Примадонна прекрасно выглядит и будто расцвела.
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*признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
«Свежие фотки по просьбе подписчиков!» — написал Галкин* в личном блоге.Алла Пугачёва (Фото: Instagram**, @maxgalkinru)
Пользователи оценили снимки, отметив, что Примадонна прекрасно выглядит и будто расцвела.
«Какие чудесные фотографии. Долгих прекрасных лет жизни Алле Борисовне! Любим! Любим! Любим!»; «Спасибо за чудесные фото! Вы прекрасны», — пишут комментаторы.С днём рождения певицу (Пугачёвой исполнилось 76 лет) поздравили немногие известные персоны, что неудивительно. Алла Борисовна уже три года живёт за границей и уверяет, что никогда не вернётся в Россию. Сначала звезда с семьёй жила в Израиле. Когда там стало небезопасно, они перебрались на Кипр, где у неё есть недвижимость.
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*признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина