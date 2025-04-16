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Позирует в ярком платье с открытыми плечами: Галкин* опубликовал новые снимки с Пугачёвой

Максим Галкин* выложил в соцсетях новые фото с супругой Аллой Пугачёвой и детьми
Алла Пугачёва c дочерью Елизаветой (Фото: Instagram**, @maxgalkinru)

Алла Пугачёва c дочерью Елизаветой (Фото: Instagram**, @maxgalkinru)

Максим Галкин* выложил в соцсетях новые фотографии со своей супругой Аллой Пугачёвой и детьми. На снимках Примадонна позирует в красном коротком платье с открытыми плечами.
Как считает «СтарХит», данные фото сделаны в день рождения Аллы Борисовны, 15 апреля.
«Свежие фотки по просьбе подписчиков!» — написал Галкин* в личном блоге.
Алла Пугачёва (Фото: Instagram**, @maxgalkinru)

Пользователи оценили снимки, отметив, что Примадонна прекрасно выглядит и будто расцвела.
«Какие чудесные фотографии. Долгих прекрасных лет жизни Алле Борисовне! Любим! Любим! Любим!»; «Спасибо за чудесные фото! Вы прекрасны», — пишут комментаторы.
С днём рождения певицу (Пугачёвой исполнилось 76 лет) поздравили немногие известные персоны, что неудивительно. Алла Борисовна уже три года живёт за границей и уверяет, что никогда не вернётся в Россию. Сначала звезда с семьёй жила в Израиле. Когда там стало небезопасно, они перебрались на Кипр, где у неё есть недвижимость.

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*признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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#день рождения
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«Этот путь сложный»: Алсу раскрыла, кем хочет стать ее сын Рафаэль
«7Дней.ru»: Сын Алсу Рафаэль хочет быть композитором
16 апреля 2025, 12:31

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

Восьмилетний сын певицы Алсу Абрамовой Рафаэль хочет стать композитором. Об этом она рассказала в беседе с журналом «7Дней.ru».
Звездный наследник учится в музыкальной школе. Сама исполнительница подчеркнула, что ее дочери окончили музыкальную школу по классу фортепиано с красным дипломом, да и вообще все дети занимались музыкой с малых лет.

«Мы все хотим красиво играть, но вот этот путь, он сложный такой. Испытание, на самом деле, для многих...» — добавила Алсу.

По ее словам, дети очень благодарны, несмотря на то что бывали моменты, когда хотелось все бросить: гаммы, грамматику, сольфеджио и прочее. Абрамова уверена, что Рафаэль может стать вторым Игорем Крутым.

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Не хотел быть актером и похоронил жену: как жил Евгений Самойлов, сыгравший в «Щорсе»
16 апреля 2025, 12:25

Евгений Самойлов (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Евгений Валерианович Самойлов — советский и российский актер театра, кино и дубляжа, народный артист СССР, чья судьба могла пойти совсем иным путём: в молодости он мечтал стать художником. Но случай изменил всё — и Самойлов вошёл в историю советского кино. «Радио1» расскажет о творческом пути актера и его личной жизни. ​

Детство и семья Евгения Самойлова


Евгений Самойлов родился в Петербурге 16 апреля 1912 года. Его отец работал в пушечном цехе Путиловского завода и, будучи квалифицированным специалистом, зарабатывал 280 рублей золотом. На эти деньги он смог приобрести трёхкомнатную квартиру в частном доме. Когда началась Гражданская война, его отправили на фронт в качестве оружейника.

Отец оставил в памяти Евгения яркий след: он был образованным человеком, регулярно покупал книги и привил сыновьям любовь к литературе. Хотя Самойлов часто бывал театре, в юности он мечтал не о сцене, а о живописи. Планировал поступать в художественную академию.

Как случай изменил всё


Решение стать актером было неожиданным. Один из школьных друзей попросил Евгения составить компанию на вступительном экзамене в частную театральную студию Николая Ходотова. В итоге приятеля не приняли, а вот Самойлов попал в число студентов и вскоре увлёкся методикой преподавания. Именно Ходотов приобщил его к спектаклям Александринского театра и помог развить интерес к актёрству.

Позже преподаватель Леонид Вивьен пригласил Самойлова в созданный им «Молодежный театр», где Евгений получил первые характерные роли

Евгений Самойлов (фото: кадр из фильма «В шесть часов вечера после войны»)

Знакомство Самойлова с Мейерхольдом и первые большие роли


Отец возлюбленной Самойлова был знаком с братом режиссёра Всеволода Мейерхольда — Борисом. Именно он устроил Самойлову пробы. Сам актёр позже вспоминал, как сильно волновался при встрече с Мейерхольдом в гостинице «Европейская». Режиссёр предложил Евгению роль Пети в спектакле «Лес», и актёр с радостью согласился.

«Мейерхольд был моим кумиром. Я видел все его спектакли, которые он привозил в Ленинград. Когда я пришел к нему в гостиницу "Европейская", то так оробел, что слова не мог сказать. Он расхохотался и сразу предложил мне пойти в его театр — дал роль Пети в "Лесе"», — рассказывал актер.

Самойлов быстро получил признание и главные роли. Однако после начала гонений на Мейерхольда его спектакли начали запрещать, и Самойлов перешёл в театр имени Маяковского. С 1960-х он стал играть в Малом театре.

Карьера: прорыв в кино


Кинодебют Самойлова в «Случайной встрече» остался в тени, зато его участие в генеральной репетиции спектакля «Как закалялась сталь» произвело впечатление на Александра Довженко. Режиссёр увидел в нём Павку Корчагина и утвердил актёра на главную роль в фильме «Щорс». Интересно, что до этого роль уже исполнял Аркадий Кисляков, но Довженко не хватило в нём внутренней силы.

«Довженко сам написал сценарий. Первым зрителем картины стал Мейерхольд. Он приехал в Киев на постановку оперы, и Довженко пригласил его на просмотр. Довженко очень волновался, но Мейерхольду фильм понравился. А я за "Щорса" в первый раз получил Сталинскую премию», — говорил Самойлов.

С этого момента карьера Самойлова в кино пошла в гору. Он снялся в таких картинах, как «Светлый путь», «Сердца четырёх», «Неуловимый Ян» и «В шесть часов вечера после войны» — за последнюю роль получил вторую Сталинскую премию.

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В фильмографии актёра также значатся «Адмирал Нахимов», «Герои Шипки», «К Черному морю», «Живые и мёртвые».

Евгений Самойлов (фото: РИА Новости)

Самойлов стал кумиром публики, его окружали поклонницы. Он снялся в драме «Ватерлоо», фильмах «Крушение империи», «Длинная дорога в короткий день», но больше всего зрители запомнили его как полковника Марченко из ленты «Они сражались за Родину». Этот фильм был особенно важен для актёра — во время войны он потерял обоих родителей, погибших в блокадном Ленинграде.

Работа в театре — дело жизни


Несмотря на успех в кино, театр оставался для Самойлова главным делом жизни.

«Я параллельно жил в двух мирах. Но театр все же был основным. Это святое место, живое, непосредственное, общение со зрительным залом», — делился артист.

После фильма «Они сражались за Родину» у Самойлова был девятилетний перерыв в кино. Он вернулся с фильмом «Берег его жизни», а затем сыграл Пимена в «Борисе Годунове» и священника в «Осада Венеции». Последней картиной стала лента «Спас под березами» (2003), а в Малом театре актёр выступал почти до конца жизни.

Личная жизнь Евгения Самойлова: первая любовь и семья


В 1932 году, когда Самойлову было 20, он встретил 18-летнюю Зинаиду Левину в доме отдыха. Она училась на инженера. Влюблённые быстро поженились, а в 1934 году у них родилась дочь Татьяна — будущая актриса, продолжившая дело отца. Она стала звездой Канн после роли в «Летят журавли», а её брат Алексей посвятил жизнь театру: служил в «Современнике» и Малом театре. Алексей вспоминал отца как сдержанного, немногословного человека, который все эмоции копил для сцены. Он также отмечал, что сестра унаследовала от отца замкнутость и сосредоточенность.

При этом Евгений Валерианович не считал, что дети готовы к актёрской профессии. И оказался прав: Татьяна попала в клинику с нервным срывом после съёмок, а её личная жизнь не сложилась — четыре брака закончились разводами. Алексей тоже пережил неудачи: его брак с Татьяной Тарасовой распался через два года, а вторая жена Элен уехала во Францию с дочкой Натали.

Татьяна Самойлова (фото: кадр из фильма «Летят журавли»)

Последние годы Евгения Самойлова


Татьяна родила сына Дмитрия от Эдуарда Машковича, но воспитанием занимались бабушка с дедушкой. После окончания интерната Дмитрий переехал к ним. Алексей тоже вернулся в семью после второго развода. В 80-х Зинаида перенесла тяжёлую травму — сломала шейку бедра и на 12 лет оказалась прикована к постели. Несмотря на страдания, она никогда не жаловалась.

«Мамы не стало в 1994 году. Папа пережил ее на 12 лет. Хотя мамин уход его подкосил, он перенес серьезную операцию. Но его спасала работа — театр был для отца всем. Буквально до последнего дня играл на сцене», — вспоминал Алексей.

Сам Евгений Самойлов скончался в феврале 2006 года в возрасте 93 лет. Он так и не узнал трагической развязки судьбы дочери: в 2009 и 2011 годах забытая актриса терялась в Москве и попадала в больницы, а 4 мая 2014 года, в день своего 80-летия, умерла от ишемии.

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Увел девушку у родного сына, оклеветал себя за деньги и прошел детектор лжи: как сейчас живет народный артист Александр Семчев
16 апреля 2025, 12:04

Александр Семчев (Фото: Фрагмент из программы «Доброе утро»)

Всего один рекламный ролик помог публике увидеть его и получить от нее всенародную любовь. Как сейчас живет актер Александр Семчев расскажет «Радио 1».

Детство


Александр Семчев родился 16 апреля 1969 года в Вышнем Волочке. С ранних лет мальчик был активным и артистичным. Увлекался музыкой, шахматами, судомоделированием. Чуть позже, будучи подростком, подрабатывал диджеем. Александр вспоминал о музыке в своем городе:

«Все модные музыкальные веяния 70-80-х годов были здесь. Молодёжная миграция была довольно сильная. Мы спокойно садились в поезд под названием «Юность» и ездили в столицы. А оттуда привозили моду: куртки-аляски, шапки-петушки… Ну и музыку».

После школы Александр ушел в армию. Мысли стать актером у него не появлялись. Но после возвращения он попал в театр, правда просто завхозом. Чуть позже на молодого человека обратил внимание режиссер. Он попробовал дать ему небольшие роли, а после пригласил в труппу.

Однажды к ним в город приехал московский режиссер Леонид Колосов, он рекомендовал Александру поступить в театральный вуз. Он с первой попытки прошел в Театральный институт имени Щукина.

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Театр


Во время учебы молодой человек играл в театре «Современник», а после диплома устроился в «Сатирикон», но ненадолго. В то время Александр помогал своей знакомой в спектакле по «Бегу» Булгакова, там он сыграл генерала Чарноту. Его заметил Олег Ефремов и пригласил в свой МХАТ, позже МХТ им. Чехова.

Первой его ролью стал слуга из «Горе от ума», она умещалась в три слова. Но после один случай помог ему получить более серьезную роль. Вячеслав Невинный, который должен был играть в «Женитьбе» по Гоголю получил серьезные травмы, неудачно упав со сцены. После последовала одна из главных ролей в «Тартюфе». Те времена, когда театром руководил Олег Табаков, были отличными для Александра.

«Мечтал купить автомобиль, непременно «Мерседес», и купил. Позже поменял его на более престижную модель. На однокомнатную квартиру тоже хватило денег. Со второй помог уже Олег Павлович. Помню, как Табаков тащил арбуз, я вызвался ему помочь. И тут же получил приглашение на обед. Он никогда никому не позволял платить», — вспоминал актер.

Уход мастера из жизни в 2018 году был огромным горем для Александра и его коллег.


Карьера в кино


Серьезных ролей в кино у актера практически не было. Режиссеры видели в нем только юмористическое. Дебют состоялся в 1999 году. Александр снялся в чёрной комедии «Небо в алмазах» Василия Пичула. После сыграл еще много ролей, выступая в образе ярких толстяков. В 2007 актер появился в сериале «Ликвидация», где он сыграл роль Эммика. В то время артист весил уже более 200 кг и с большим трудом передвигался. Еще были роли в сериалах «Солдаты» и «Охота на изюбря».

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Один ролик смог принести ему больше популярности, чем все кинокартины, в которых он снимался. В 2000-х мужчине предложили стать лицом пива «Толстяк». После этого Александра стали узнавать на улицах. Незадолго до 55-летия Александру было присвоено звание Народного артиста России.

Александр Семчев (Фото: Фрагмент из рекламы)

Личная жизнь и скандал на ТВ


Александр был дважды официально женат, имел детей, одного из них признал лишь спустя много лет. В молодости мужчина женился на учительнице. Все закрутилось быстро и в браке родился сын Кирилл. Разные планы на жизнь позволили семье разрушиться. С бывшей супругой он перестал общаться, но по возможности помогал деньгами. К сыну любви не питал и много лет не видел.

Когда он стал актером, сошелся с девушкой по имени Марина Гридецкая, банковской работницей. Александр пытался устроить ее в театр, но это закончилось одной маленькой ролью. Закреплять отношения мужчина не торопился, Марина чаще устраивала ссоры. И спустя три года мужчина ушел от нее. Почти сразу он женился второй раз на художнице по костюмам Людмиле Вороновой. У них родился сын Федор. Спустя пару лет брак распался.

Впервые тайну о внебрачном сыне мужчина раскрыл лишь в 2014 году в ток-шоу. В юности у него была интрижка, когда он работал диджеем. Медсестра Татьяна Можинова забеременела и сохранила ребенка. Мужчина же все отношения с девушкой прекратил. Мальчик отца увидел только в 14 лет.
Актер поддерживает тесные отношения с младшим сыном Федором. Тот живет с отцом, учится на звукорежиссера.

Пять лет назад Александр угодил в скандал, что якобы он увел девушку у родного сына. Ему даже пришлось пройти детектор лжи. В тот момент ему было под 50 лет. Мужчина признался, что это правда и ничуть не стыдится этого. Лишь спустя время Семчев рассказал, что это было постановкой ради денег.

«Да вы что! Я даже не помню, Анна это была или не Анна. Ну, как я мог увести девушку у собственного сына?! Это был постановочный телеспектакль, работа за деньги. Программе нужен был скандал», — говорил Александр.

Александр Семчев (Фото: Фрагмент из программы «Доброе утро»)

Лишний вес и резкое похудение

Худым мужчина никогда не был. С каждым годов вес рос и рос. Проблема была не в этом. Когда мужчина толстел он все больше и больше нравился режиссерам. После преодоления отметки в 200 килограмм появились проблемы со здоровьем. Актер решил худеть, за год он сбросил более 100 килограмм.

Благодаря спорту и диетам артист сбросил вес. Многие отметили, что с ним ушла и харизма.

«Как сказал мне режиссёр Роман Козак, из-за полноты я теряю диапазон ролей», — признался Семчев.

Сейчас

Александр по-прежнему снимается в кино, хотя намного меньше.

«Ты не угонишься за кино, поскольку не знаешь, согласуют ли тебя на ту или иную роль. К счастью, театр в этом плане более стабилен, предложений всегда достаточно. Мои персонажи действительно изменились: от комичных толстяков до людей с более глубоким характером – это приятно видеть», — делится артист.
Сейчас его можно увидеть в театрах и преподавателем в Щукинском училище, где он руководит собственной театральной студией.

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#кино
#актёр
#театр
#жизнь
#человек
#мужчина
#артист
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Алла Пугачева обратилась к бывшему мужу после публикации Кристины Орбакайте
Алла Пугачёва поздравила Миколаса Орбакаса с юбилеем
16 апреля 2025, 12:01

Кристина Орбакайте и Миколас Орбакас (Фото: Instagram**, @orbakaite_k)

Сегодня отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас празднует день рождения. По этому поводу артистка опубликовала семейное видео. Поп-звезда показала кадры с папой.
«С юбилеем, папа. 80 лет! Ура, ура, ура», — написала Орбакайте.
Алла Пугачёва вчера отметила день рождения, ей исполнилось 76 лет. Сегодня Примадонна поздравила бывшего мужа.

«Поздравляем!!!» — оставила комментарий Пугачёва под постом дочери.
Миколас Орбакас в юности работал в цирке в Москве. Весной 1969 года он встретился с Аллой Борисовной, которая пришла туда устраиваться поющей артисткой. У них начались отношения. Осенью они поженились. Двадцать пятого мая 1971-го у Миколаса и Аллы родилась дочь, которую назвали Кристиной. А через два года после этого артисты развелись.

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*признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
#день рождения
#алла пугачёва
#отношения
#звёзды
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«Она сядет, потому что есть труп»: Айза вступилась за зарезавшую отца школьницу в Москве
Айза вступилась за зарезавшую отца 15-летнюю школьницу Алису в Москве
16 апреля 2025, 11:57

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram*/aizalovesam)

Накануне во вторник, 15 апреля, в одной из московских семей произошел конфликт, в результате которого 15-летняя школьница Алиса, заступавшись за свою 20-летнюю сестру, ударила отца ножом.
Как писал Telegram-канал SHOT, опираясь на слова сверстников Алисы, ученица была спокойной, но замкнулась в себе после того, как отец стал избивать ее. Теперь девушке-подростку грозит 15-летний срок. О резонансной истории высказалась певица Айза-Лилуна Ай.

«Как же я хочу чтобы наконец приняли закон о домашнем насилии! Со вчерашнего дня мне не дает покоя история, в которой 15-летняя девочка убила своего отца, защищая старшую сестру. И она сядет из-за отца, который издевался над детьми, она сядет… Просто потому что есть труп…» — заявила она.

Айза часто выражает свою точку зрения, поскольку у нее весьма активная социальная позиция.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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