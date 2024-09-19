Познер раскрыл формат возвращения на Первый канал

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Владимир Познер опроверг слухи о своем полном возвращении на Первый канал и пояснил формат своего возможного сотрудничества с телеканалом.
В беседе с «Лентой.ру» журналист назвал сообщения о его возвращении преувеличением.
По словам журналиста, говорить о его полном возвращении на телеканал преждевременно.
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«Это и правда, и неправда. Примерно полтора года назад я предложил Первому каналу создать документальный фильм о Турции, и телеканал проявил интерес. Мы завершили съемки, фильм называется "Турецкая тетрадь". Мы сдали его недавно на Первый канал, и, как я понимаю, он может быть показан. Однако окончательного подтверждения пока нет», — отметил Познер.
По словам журналиста, говорить о его полном возвращении на телеканал преждевременно.
«Если фильм будет показан, я появлюсь в нем, но это не значит, что я возвращаюсь на Первый канал в полном объеме», — добавил он.Ранее появились сообщения о том, что Познер вернется на Первый канал с новым проектом «Турецкая тетрадь». Однако сам журналист в прошлом высказывался о том, что сомневается в своем возвращении, отмечая, что его программа «Познер» исчезла из эфира после начала спецоперации на Украине, когда телеканал переключился на информационные передачи.
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Елена Перлова