«Позорище и тоска смертная»: Стас Садальский разнёс «Новую волну» в пух и прах
Станислав Садальский раскритиковал организацию фестиваля «Новая волна» в Казани
Актёр Станислав Садальский в своём Telegram-канале подверг критике проходящий в Казани фестиваль «Новая волна».
Садальский выразил недовольство репертуаром и качеством выступлений некоторых артистов. По его мнению, подобная организация мероприятия может негативно сказаться на восприятии российской эстрады.
«Тоска смертная, заунывные песни у всех, ни одного хита, а эта «Матушка земля» достала уже просто, ну Пелагея только», — высказался артист.Актёр акцентировал, что его критика в большей степени направлена на организаторов, которые допускают невысокий уровень подготовки номеров. В своём посте Садальский также упомянул об участии в фестивале Александра Реввы, напомнив, что того ранее обвиняли в эмиграции.
