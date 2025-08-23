Достижения.рф

«Позорище и тоска смертная»: Стас Садальский разнёс «Новую волну» в пух и прах

Станислав Садальский раскритиковал организацию фестиваля «Новая волна» в Казани
Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Актёр Станислав Садальский в своём Telegram-канале подверг критике проходящий в Казани фестиваль «Новая волна».



Садальский выразил недовольство репертуаром и качеством выступлений некоторых артистов. По его мнению, подобная организация мероприятия может негативно сказаться на восприятии российской эстрады.

«Тоска смертная, заунывные песни у всех, ни одного хита, а эта «Матушка земля» достала уже просто, ну Пелагея только», — высказался артист.
Актёр акцентировал, что его критика в большей степени направлена на организаторов, которые допускают невысокий уровень подготовки номеров. В своём посте Садальский также упомянул об участии в фестивале Александра Реввы, напомнив, что того ранее обвиняли в эмиграции.

Ольга Щелокова

