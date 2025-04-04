«Позорный фестиваль безумия»: депутат Госдумы осудил сбежавшую из России Пугачеву

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)
Покинувшая Россию певица Алла Пугачева возглавила «позорный фестиваль безумия», который состоит из беглых звезд отечественного шоубиза. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Парламентарий подчеркнул, что такие личности, включая примадонну, продолжают деградировать.
«Деградация тех, кто десятилетиями собирал деньги с советских и российских зрителей, а потом сбежал из нашей страны, закономерно продолжается. И Пугачева, видимо, в силу традиции возглавляет этот позорный фестиваль безумия», — прокомментировал Толмачев.Собеседник добавил, что народ России переживает за находящихся на передовой людей и поддерживает фронт. После событий 2022 года российский шоу-бизнес разделился на два лагеря: поддерживающих и осуждающих спецоперацию.
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Никита Кротов