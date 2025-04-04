«Старческие изменения, голос прокурен»: Лавров прошелся по новым песням Пугачевой

Алла Пугачева (фото: Instagram* @alla_orfey)
У певицы Аллы Пугачевой уже давно нет голоса, так как свою роль сыграли и старческие изменения, и курение. Об этом заявил концертный директор и продюсер Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru, комментируя две новых песни артистки.
«Там петь давно нечем. И старческие изменения, и голос у нее сильно прокурен. Она давно не поет. Когда вы у нее слышали не речитатив, последние 15 или 20 лет?» — отметил Лавров.По его словам, Пугачева всегда умела быть в центре внимания, которое привлекала к себе всеми способами — свадьбой с певцом Филиппом Киркоровым, разводом с ним же, другими громкими инфоповодами. Без этого, подчеркнул он, о певице бы уже все давно забыли.
Читайте также:
Пугачеву снова потребовали признать иноагентом
В новой песне Пугачевой нашли дискредитацию
Звукорежиссер Лалетин заявил, что новые песни Пугачевой – фейки, выпущенные искусственным интеллектом
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Данил Пономарев