«Начался пневмоторакс»: бывшая жена Паши Техника сообщила об ухудшении его состояния

Паша Техник (Фото: Телеграм, @pashatechniqueoriginal)
Состояние рэпера Паши Техника, который сегодня перенёс клиническую смерть в больнице на Пхукете, сильно ухудшилось: у него начался пневмоторакс — опасное осложнение, при котором воздух скапливается в плевральной полости и нарушает работу лёгких. Об этом сообщила его бывшая супруга Ева Карицкая.
«У Паши начался пневмоторакс, чего очень сильно врач наш боялся», — написала Карицкая в личном блоге.По её словам, действовать нужно было быстрее, но тайские врачи работают немного иначе. Сейчас медики пытаются стабилизировать пациента и восстановить работу органов, чтобы его можно было перевезти в Бангкок, где, по мнению близких, условия лечения лучше.
Кроме пневмоторакса, у Паши Техника началось кровоизлияние, показатели резко упали.
«Всё стало хуже. И он вообще сейчас нетранспортабелен никак. Состояние чудовищное. Надеюсь, вытащим. <…> Мы не можем его транспортировать, пока мы не поймём, мозг рабочий или нет, или он уже всё, умер, как бы непонятно», — сообщила экс-супруга рэпера.Она добавила, что жизнь артиста сейчас поддерживает специальное белковое питание, привезённое из России.
Стоить отметить и то, что бывшая жена рэпера резко высказалась о действиях тех, кто привёз его в клинику на Пхукете.
«К сожалению, кое-какие идиоты привезли его в эту клинику», — заявила она.Карицкая также призвала фанатов музыканта помочь его семье деньгами, а если это желают сделать блогеры, то попросила их связаться с ней напрямую.
Сама Ева — диабетик, а в связи со стрессом из-за ситуации с Пашей её собственное здоровье ухудшилось.
«Я изнеможена, если честно. У меня нет сил ни разговаривать, ни контактировать ни с кем. <…> Речь сейчас даже не обо мне, просто всё плохо. Вот что я могу сказать», — призналась девушка.Ранее Айза-Лилуна Ай прокомментировала катастрофическую ситуацию с Пашей Техником. По ее словам, в случившемся виновато окружение рэпера.
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Анастасия Чубина