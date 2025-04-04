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«Начался пневмоторакс»: бывшая жена Паши Техника сообщила об ухудшении его состояния

Паша Техник (Фото: Телеграм, @pashatechniqueoriginal)

Паша Техник (Фото: Телеграм, @pashatechniqueoriginal)

Состояние рэпера Паши Техника, который сегодня перенёс клиническую смерть в больнице на Пхукете, сильно ухудшилось: у него начался пневмоторакс — опасное осложнение, при котором воздух скапливается в плевральной полости и нарушает работу лёгких. Об этом сообщила его бывшая супруга Ева Карицкая.
«У Паши начался пневмоторакс, чего очень сильно врач наш боялся», — написала Карицкая в личном блоге.
По её словам, действовать нужно было быстрее, но тайские врачи работают немного иначе. Сейчас медики пытаются стабилизировать пациента и восстановить работу органов, чтобы его можно было перевезти в Бангкок, где, по мнению близких, условия лечения лучше.

Кроме пневмоторакса, у Паши Техника началось кровоизлияние, показатели резко упали.
«Всё стало хуже. И он вообще сейчас нетранспортабелен никак. Состояние чудовищное. Надеюсь, вытащим. <…> Мы не можем его транспортировать, пока мы не поймём, мозг рабочий или нет, или он уже всё, умер, как бы непонятно», — сообщила экс-супруга рэпера.
Она добавила, что жизнь артиста сейчас поддерживает специальное белковое питание, привезённое из России.

Стоить отметить и то, что бывшая жена рэпера резко высказалась о действиях тех, кто привёз его в клинику на Пхукете.
«К сожалению, кое-какие идиоты привезли его в эту клинику», — заявила она.
Карицкая также призвала фанатов музыканта помочь его семье деньгами, а если это желают сделать блогеры, то попросила их связаться с ней напрямую.

Сама Ева — диабетик, а в связи со стрессом из-за ситуации с Пашей её собственное здоровье ухудшилось.
«Я изнеможена, если честно. У меня нет сил ни разговаривать, ни контактировать ни с кем. <…> Речь сейчас даже не обо мне, просто всё плохо. Вот что я могу сказать», — призналась девушка.
Ранее Айза-Лилуна Ай прокомментировала катастрофическую ситуацию с Пашей Техником. По ее словам, в случившемся виновато окружение рэпера.

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Съемки в эротическом кино, бедность и скандальный развод: жизненный путь актрисы Любови Тихомировой
04 апреля 2025, 17:33

Любовь Тихомирова (Фото: Инстаграм* @tiho.lubov)

Профессионализм, искренняя игра и привлекательная внешность сделали Любовь Тихомирову востребованной персоной и на сцене, и на экране. Долгое время об актрисе ничего не было слышно. Выяснилось, что она переживает не лучший период в жизни.
О том, как сложилась карьера и личная жизнь актрисы — в материале «Радио 1».

Чем известна Любовь Тихомирова


Любовь Тихомирова родилась 7 сентября 1978 года в Ленинграде. До десяти лет она занималась художественной гимнастикой и спустя время получила разряд кандидата в мастера спорта.

Во время учебы в третьем классе Тихомирову без экзаменов пригласили в хореографическое училище Вагановой. Однако девочка туда не пошла. В 1991 году Любовь стала ученицей киношколы «Кадр» при киностудии «Ленфильм». Спустя пять лет она переехала в Москву и поступила в театральное училище Щукина. В студенческие годы из-за бедности ей пришлось подрабатывать продажей проездных билетов, а по ночам она танцевала в клубах в стиле гоу-гоу.

Съемки Любови Тихомировой в эротическом кино


Дебют Любови Тихомировой в кино состоялся в 1999 году в эротическом фильме «Особенности русской бани». Через год девушка снялась в главной роли в одной из серий сериала «Медики».

Вскоре артистку заметил режиссер Валерий Зеленский. Он снял Любовь в ленте «Светские хроники». В 2004 году актриса снялась в телесериале «Сестры». Широкую популярность ей принес 150-серийный проект «Любовь моя».

Любовь Тихомирова и Оскар Кучера (Фото: кадр из сериала «Молодожены»)

«В период, когда кинематограф умирал, я не отказалась сыграть в парочке пародийно-комедийных фильмов, где пришлось как-то обнажаться. Впрочем, кого можно этим удивить — эка невидаль! Сейчас для меня подобные роли невозможны, но в ту пору и мыслей не могло быть, что есть в этом что-то дурное», — оправдывалась Тихомирова за съемки в эротических фильмах.

Личная жизнь Любови Тихомировой


На протяжении некоторого времени Любовь Тихомирова пыталась строить отношения с актером Валерием Николаевым. Роман долго не продлился и вскоре пара разошлась.

«Валера — абсолютно сухой, черствый человек, а интересным он может быть только тогда, когда ему это выгодно. А еще он холодный, жестокий и расчетливый. Женщин он бросает, и они остаются с иллюзией счастья, которое он им зачем-то подарил, а потом безжалостно отнял», — так артистка комментировала отношения с экс-возлюбленным.

В июне 2013 года актриса вышла замуж за дирижера-хормейстера, музыкального руководителя Театра Стаса Намина и преподавателя музыкальных дисциплин в ГИТИСе Ласло Долински. Они познакомились на репетиции мюзикла «Моя прекрасная Кэт». 5 сентября 2014 года у супругов родилась дочь Любава.

Любовь Тихомирова с дочерью (Фото: Инстаграм* @tiho.lubov)

Весной 2019 года Тихомирова и Долински развелись.

«Конкретного повода к расставанию назвать не могу, да и не было ничего "такого". Просто со временем ушло взаимное уважение, а для меня это самое страшное. По-моему, без любви и страсти в браке можно как-то жить, а без уважения к тому, кто рядом с тобой, — нет, никогда. У нас сработал "накопительный эффект" каких-то претензий друг к другу, стала уходить внутренняя гармония, и появилось раздражение. Я, конечно же, долго старалась сохранить семью, пыталась достучаться до мужа, объяснить ситуацию и изменить ее. Долго гнала от себя мысль о разводе, но в итоге мы поняли, что нам лучше расстаться…» — поясняла актриса.

По словам Любови, ей пришлось продать квартиру матери и влезть в ипотеку, чтобы обеспечить дочку отдельной комнатой. Желая вызвать в мужчине хоть какие-то эмоции, актриса устраивала истерики и скандалы, однако это не улучшило обстановку в доме.

«Последний раз я ногой выбила дверь. Если все тихо, то это подозрительно. В семье регулярно должны быть мордобои, синяки, выбитые зубы. Как сейчас говорят, "терочки"», — делилась Тихомирова в одном из интервью.

Стоит отметить, что друзьями бывшим супругам остаться не удалось, даже несмотря на наличие дочери Любавы.

После развода Тихомирова больше не заводила отношений. По словам артистки, все время она тратит на работу из-за необходимости обеспечивать дочь.

Любовь Тихомирова сегодня


Сегодня Любовь Тихомирова продолжает активную творческую деятельность. На сегодняшний день артистка задействована в спектаклях: «Чужих мужей не бывает», «Служебный роман», «Прощай, конферансье», «Идеальная жена».

Любовь Тихомирова (Фото: Инстаграм* @tiho.lubov)

Актриса также причисляет себя к людям верующим.

«На пути к Богу мы находимся всю жизнь, потому что жизнь настолько непредсказуема и неожиданна в своих явлениях, что наше спасение — иметь вот этот заданный курс, а дальше нас может швырять в разные стороны, искушать, возвращать», — говорила Тихомирова.

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Стало известно о многомиллионных долгах жениха Виктории Дайнеко
С жениха Виктории Дайнеко Беркели Овезова хотят взыскать 6,5 млн рублей
04 апреля 2025, 17:23

Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: Instagram*/victoriadaineko)

У жениха певицы Виктории Дайнеко Беркели Овезова многомиллионные долги, пишет Super. Уточняется, что с бизнесмена хотят взыскать 6,5 миллиона рублей.
Овезову 38 лет, по данным «СПАРК-Интерфакс», он был совладельцем фирмы «Время футбола» по аренде спортивных полей. Дело приносило успех и прибыль. В 2019 году компания заработала 11,7 миллиона рублей, тогда же Овезов вышел из состава учредителей по неизвестным причинам.

После этого у предпринимателя, по информации источника, большие финансовые проблемы, мужчина регулярно сталкивается с судебными тяжбами. Они частично связаны с семьей экс-супруги Овезова. Несколько лет назад он расстался с Анной Кинцлер, которая, предположительно, родила бизнесмену двоих дочерей. А якобы бывшая теща Овезова обвинила его в неосновательном обогащении. По материалам дела, та одолжила коммерсанту деньги на личные расходы и бизнес, однако иск не был удовлетворен из-за отсутствия расписки.

Известно, что Овезов должен налоговой 74 тысячи рублей, а суммарно с него хотят взыскать многомиллионный долг.

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«Не лезьте в творчество, займитесь реальными проблемами!»: Волочкова ответила политикам

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«Не лезьте в творчество, займитесь реальными проблемами!»: Волочкова ответила политикам
Волочкова призвала политиков не вмешиваться в кино
04 апреля 2025, 17:21

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова призвала политиков не вмешиваться в кино, она считает, что Россия и Турция должны создавать совместные проекты.
«Политики, не лезьте в творчество. Займитесь реальными проблемами!» — заявила экс-прима Большого на шоу «Вопрос спорный».

Она также добавила, что Россия и Турция — дружественные государства, тем более что турецкие мужчины, по словам эпатажной звезды, любят русских женщин.

Перед этим руководитель движения «Россия православная» Михаил Иванов заявлял, что в турецких сериалах продвигаются чуждые РФ ценности. В частности, упоминались запретная любовь и сцены измен, разрушающие мораль. При этом Иванов считает, что не нужно запрещать сериалы, но и рекламировать не стоит.

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Сын рэпера Децла опубликовал фото с возлюбленной
04 апреля 2025, 16:56

Анатолий Толмацкий и его избранница Стефания (Фото: Instagram*, @juzeppe_junior)

Сын рэпера Децла Анатолий Толмацкий выложил фотографию со своей возлюбленной Стефанией на странице в Instagram*. На снимке пара позирует перед зданием факультета журналистики МГУ.
Анатолий и Стефания начали встречаться в 2023 году. Девушка Толмацкого на шесть лет старше его. Стефания в 2023 году окончила журфак МГУ, но продолжила обучение в магистратуре. Пара не делится подробностями личной жизни с подписчиками, пишет издание «Страсти».

Анатолий Толмацкий считает журфак «подспорьем для будущей профессии». Он уточнил, что делом жизни для него по-прежнему остаётся музыка.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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«Мы семья»: Алекса ответила на вопрос о разводе
Алекса заявила, что о разводе с мужем Дайчевым не может быть и речи
04 апреля 2025, 16:44

Александра Чвикова (Фото: Instagram*/aleksa___official)

Певица Алекса (Александра Чвикова) заявляла в середине марта в соцсетях о разводе с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, затем говорила, что ее аккаунт взломали, а теперь она ответила подписчикам, что о разводе не может быть и речи.
«Мы вместе, мы рядом и мы семья! Мы не развелись и даже речи об этом быть не может», — заявила женщина на соответствующие вопросы.
Бьюти-обозреватели пишут, что в свое время Дайчев ушел от беременной невесты ради Чвиковой, за что был осужден обществом, а саму исполнительницу «записали» в разлучницы, обвинив в крахе семьи. Когда же Алекса обмолвилась о разводе, хейтеры тут же обрадовались, что знаменитости «прилетел бумеранг».

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