Долина объяснила, зачем сделает перерыв в гастролях
ТАСС: Долина сделает перерыв в гастролях для подготовки новой программы
Народная артистка России Лариса Долина объявила о большой паузе в гастрольных турах. О своих планах она рассказала в разговоре с ТАСС.
Певица пояснила, что ей необходим перерыв для подготовки новой программы и выхода на новый этап в творчестве. Заключительным выступлением перед паузой станет сольный концерт «Юбилей в кругу друзей», который состоится 11 ноября в подмосковной Коломне.
«В новом году у меня появится новая программа. Я собираю новый материал», — заявила Долина.Кроме того, по словам исполнительницы хита «Погода в доме», она планирует уделять больше внимания театру и двум новым постановкам, а также работе в своей академии и занятиям со студентами.
Ранее сообщалось, что директор знаменитости анонсировал планы по созданию Фонда защиты прав публичных людей.