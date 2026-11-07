Долина объяснила, зачем сделает перерыв в гастролях

07 ноября 2026, 01:07

ТАСС: Долина сделает перерыв в гастролях для подготовки новой программы

Лариса Долина (Фото: Телеграм/dolinaofficial)

Народная артистка России Лариса Долина объявила о большой паузе в гастрольных турах. О своих планах она рассказала в разговоре с ТАСС.





Певица пояснила, что ей необходим перерыв для подготовки новой программы и выхода на новый этап в творчестве. Заключительным выступлением перед паузой станет сольный концерт «Юбилей в кругу друзей», который состоится 11 ноября в подмосковной Коломне.

«В новом году у меня появится новая программа. Я собираю новый материал», — заявила Долина.