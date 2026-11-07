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Долина объяснила, зачем сделает перерыв в гастролях

ТАСС: Долина сделает перерыв в гастролях для подготовки новой программы
Лариса Долина (Фото: Телеграм/dolinaofficial)

Народная артистка России Лариса Долина объявила о большой паузе в гастрольных турах. О своих планах она рассказала в разговоре с ТАСС.



Певица пояснила, что ей необходим перерыв для подготовки новой программы и выхода на новый этап в творчестве. Заключительным выступлением перед паузой станет сольный концерт «Юбилей в кругу друзей», который состоится 11 ноября в подмосковной Коломне.

«В новом году у меня появится новая программа. Я собираю новый материал», — заявила Долина.
Кроме того, по словам исполнительницы хита «Погода в доме», она планирует уделять больше внимания театру и двум новым постановкам, а также работе в своей академии и занятиям со студентами.

Ранее сообщалось, что директор знаменитости анонсировал планы по созданию Фонда защиты прав публичных людей.
Лидия Пономарева

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