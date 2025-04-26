«Позвонил её маме, выгонял детей из комнаты, пытался сделать всё»: солист «Челси» Корзин рассказал, как нашёл жену мёртвой

Алексей Корзин (фото: ВКонтакте @korzzzzin)
В начале апреля не стало 34-летней супруги Алексея Корзина. Певец до сих пор не может осознать, что любимого человека больше нет рядом.
Мама троих детей умерла во сне. Родные до сих пор не понимают, что привело к смерти Екатерины. По словам врачей, вероятнее всего, у неё оторвался тромб.
В ту ночь Корзин отошёл от жены всего на несколько часов, чтобы успокоить и уложить спать ребёнка. А когда он вернулся – любимая уже не дышала. Сначала Алексей пытался самостоятельно реанимировать жену.
Алексей Корзин с женой и ребёнком (фото: ВКонтакте @korzzzzin)
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В ту ночь Корзин отошёл от жены всего на несколько часов, чтобы успокоить и уложить спать ребёнка. А когда он вернулся – любимая уже не дышала. Сначала Алексей пытался самостоятельно реанимировать жену.
Алексей Корзин с женой и ребёнком (фото: ВКонтакте @korzzzzin)
«Младшему сыну приснился сон страшный. Я пошёл его укладывать спать, успокаивать и уснул вместе с ним. Когда обнаружил Катю, понял, что она не просто без сознания… Первым делом пытался сам реанимировать её, параллельно позвонил её маме, попросил вызвать скорую. У нас в доме было много детей, потому что друзья старшего остались в гостях на ночёвку. Пытаясь спасти Катю, естественно, я хотел, чтобы они этого не видели. Я выгонял их из комнаты, закрывал дверь.Сейчас какие-то моменты даже сложно вспомнить, потому что, мне кажется, я сам был без сознания в этот момент. Просто пытался сделать всё, чтобы она пришла в себя, как-то докричаться до неё», – вспоминает солист группы «Челси» в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.У Корзина остались двое детей восьми и трёх лет. Младший сын пока не знает, что мамы больше нет. Алексей не понимает, как рассказать о произошедшем малышу.
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Анастасия Чинкова