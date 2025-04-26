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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Позвонил её маме, выгонял детей из комнаты, пытался сделать всё»: солист «Челси» Корзин рассказал, как нашёл жену мёртвой

«Позвонил её маме, выгонял детей из комнаты, пытался сделать всё»: солист «Челси» Корзин рассказал, как нашёл жену мёртвой

Солист «Челси» Алексей Корзин рассказал, как нашёл жену мёртвой
Алексей Корзин (фото: ВКонтакте @korzzzzin)

Алексей Корзин (фото: ВКонтакте @korzzzzin)

В начале апреля не стало 34-летней супруги Алексея Корзина. Певец до сих пор не может осознать, что любимого человека больше нет рядом.
Мама троих детей умерла во сне. Родные до сих пор не понимают, что привело к смерти Екатерины. По словам врачей, вероятнее всего, у неё оторвался тромб.

В ту ночь Корзин отошёл от жены всего на несколько часов, чтобы успокоить и уложить спать ребёнка. А когда он вернулся – любимая уже не дышала. Сначала Алексей пытался самостоятельно реанимировать жену.

Алексей Корзин с женой и ребёнком (фото: ВКонтакте @korzzzzin)

«Младшему сыну приснился сон страшный. Я пошёл его укладывать спать, успокаивать и уснул вместе с ним. Когда обнаружил Катю, понял, что она не просто без сознания… Первым делом пытался сам реанимировать её, параллельно позвонил её маме, попросил вызвать скорую. У нас в доме было много детей, потому что друзья старшего остались в гостях на ночёвку. Пытаясь спасти Катю, естественно, я хотел, чтобы они этого не видели. Я выгонял их из комнаты, закрывал дверь.Сейчас какие-то моменты даже сложно вспомнить, потому что, мне кажется, я сам был без сознания в этот момент. Просто пытался сделать всё, чтобы она пришла в себя, как-то докричаться до неё», – вспоминает солист группы «Челси» в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
У Корзина остались двое детей восьми и трёх лет. Младший сын пока не знает, что мамы больше нет. Алексей не понимает, как рассказать о произошедшем малышу.

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Марка Эйдельштейна могли отчислить из театрального вуза за увлечение Голливудом
Ректор Школы-студии МХАТ Золотовицкий заявил, что мог отчислить Эйдельштейна
26 апреля 2025, 21:08

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий заявил, что чуть не отчислил актера Марка Эйдельштейна из театрального вуза. Причиной тому стало увлечение молодого артиста Голливудом, сообщило агентство НИА «Нижний Новгород».
Эйдельштейн, по данным журналистов, учился на курсе Марины Брусникиной и Сергея Щедрина — известных педагогов Школы-студии. Когда увлеченность Голливудом, по мнению Золотовицкого, начала мешать обучению, то он всерьез задумался об отчислении звезды «Аноры» и даже поругался с ним.

«Я с ним даже поссорился. Чуть не выгнал его из-за Голливуда», — откровенничал ректор Школы-студии МХАТ.

Но, несмотря на трудности и взаимное недопонимание, Марку удалось завершить учебу. В Голливуде артист тоже преуспел, снявшись в картине, завоевавшей пять «Оскаров» в текущем году.

Ранее сын Тины Канделаки рассказал о совместной работе с Марком Эйдельштейном.

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«Думала по-английски. Стеснялась»: Алсу раскрыла, почему не давала интервью на заре карьеры

«Я всего достигла с отсутствием груди»: Юлия Зиверт ответила оскорбившей её девушке
#актёр
#фильм
#звёзды
#артист
#ректор
#вуз
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«Думала по-английски. Стеснялась»: Алсу раскрыла, почему не давала интервью на заре карьеры
Алсу не давала интервью на заре карьеры, поскольку думала на английском
26 апреля 2025, 20:39

Алсу (фото: Instagram* @alsou_a)

Певица Алсу обрела популярность ещё в юности, а, повзрослев, имела невероятный успех и даже представляла Россию на «Евровидении». Однако на заре карьеры она не спешила давать интервью.
Телеведущая Яна Чурикова взяла интервью у Алсу. Она вспомнила, как однажды оказалась вместе с юной певицей и её продюсером Валерием Белоцерковским в лифте. Тогда песни Алсу только набирали популярность, однако артистке запрещали общаться с прессой.

«Я думаю: „Это мой шанс. Сейчас что-нибудь скажу хорошее!“ Говорю: „Ой, Алсу, привет!“ На что Белоцерковский поворачивается и в упор на меня: „Наша девочка не говорит“. Для меня это стало диким откровением. В смысле не говорит?!», – вспомнила Чурикова.
Певица поспешила объяснить, с чем была связана такая реакция её продюсера.

«Честно говоря, у меня тогда была проблема небольшая с русским языком, потому что я жила в Лондоне уже несколько лет, до этого – в Америке, в общем-то, думала я на английском. Когда давала какие-то интервью, жутко переживала, потому что переводила в голове с английского на русский, какие-то слова забывались, что-то приходилось вспоминать, мне было жутко неловко. В общем, я стеснялась того, что иногда разговаривала с небольшим акцентом, но это мы потом все быстренько убрали», – подчеркнула 41-летняя Алсу в интервью YouTube-шоу «Евровижн с Яной Чуриковой».
Также певица подчеркнула, что в то время была очень скромной. Она могла петь и танцевать, но общение с публикой и интервью давались ей очень тяжело.

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*запрещён в РФ
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#артист
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«Я всего достигла с отсутствием груди»: Юлия Зиверт ответила оскорбившей её девушке
Юлия Зиверт ответила оскорбившей её девушке
26 апреля 2025, 20:09

Юлия Зиверт (фото: Telegram @zivert_new)

Юлия Зиверт заявила, что не собирается терпеть хейт в свой адрес. 34-летняя певица эмоционально ответила оскорбившей её девушке.
Исполнительница является одной из самых стильных звёзд российского шоу-бизнеса. Однако, несмотря на это, у Юлии есть недоброжелатели. Обычно артистка не реагирует на хейт, но в этот раз не смогла промолчать.

Зиверт рассказала, что девушка по имени Яна отправила ей гневное сообщение.

«Увядающая, угасающая певичка трёх песен, пробившая себе путь в шоу-бизнес с напрочь отсутствующей грудью, ублажавшая толстосумов в ночных клубах стрип-танцами на барной стойке. Ты паразитируешь на теле общества, штампуя примитивные треки и судорожно цепляясь за угасающую популярность», – обратилась злопыхательница к певице в соцсетях.
В ответ на это сообщение Юлия заявила, что имеет полное право называть таких людей паразитами, после чего отправила девушку в бан.

«Когда-нибудь ты будешь с трясущейся рукой в кассе покупать билетик на мой мировой тур. И как, наверное, удивишься, что я всего этого достигла с отсутствием груди. Чао, бамбино», – написала в ответ Зиверт в своём Telegram-канале.
Правда вскоре певица удалила свои резкие слова, поскольку выговорилась и решила, что «карма – киллер».

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#шоу
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#критика
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«Вопросы вызывает её позиция»: риэлтор раскрыл, почему покинувшая Россию София Ротару не может продать дачу под Ялтой
Дачу Софии Ротару под Ялтой не могут продать из-за политической позиции певицы
26 апреля 2025, 19:31

София Ротару (фото: sofiarotaru.com)

Покинувшая Россию София Ротару пытается продать недвижимость в стране, но пока безуспешно. На квартиру центре в Москве не нашлось покупателя, также никто не решается приобрести дачу певицы под Ялтой.
Риелтор Сергей Колосницын в беседе с «Абзацем» объяснил, почему артистка не может распрощаться с недвижимостью в России.

В прошлом году Ротару выставила на продажу трёхкомнатную квартиру площадью 122 квадратных метра на Пресне. Изначально стоимость недвижимости оценили в 70 миллионов рублей, однако из-за отсутствия спроса цену пришлось снизить до 65 миллионов. Однако покупатель так и не нашёлся, поэтому квартира была снята с продажи. Эксперты сходятся во мнении, что всё дело в «устаревшем» ремонте.

Кроме того, у Ротару имеется дача в районе Ялты, которую она несколько лет назад переписала на сына Руслана Евдокименко. На участке в 15 соток расположены трёхэтажный дом площадью 400 «квадратов» и сад.

Риелтор Сергей Колосницын убеждён, что столичную квартиру и крымский особняк не могут продать из-за «токсичного шлейфа» эмигрировавшей певицы.

«Скорее всего, вопросы вызывает политическая позиция Софии Ротару. Никто просто не хочет рисковать, потому что неизвестно, куда будут направлены средства от продажи недвижимости. Никто не хочет проблем. Что касается стоимости: цены на недвижимость в Крыму сегодня нестабильны – есть и более дорогое жилье. Так что я думаю, что дело не в цене», – подчеркнул Колосницын.
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#эксперты
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Пугачёва благословила: Волочкова подготовила сюрприз на свадьбу дочери
Анастасия Волочкова исполнит песню Аллы Пугачёвой на свадьбе дочери
26 апреля 2025, 19:09

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной и её женихом Никитой Григоряном (фото: Instagram @volochkova_art)

Анастасия Волочкова приготовила необычный подарок на свадьбу своей дочери Ариадны. Торжество проходит в субботу в Петербурге.
После первого тоста балерина исполнит песню Аллы Пугачёвой «Мне нравится, что Вы больны не мной» на стихи поэтессы Марины Цветаевой. Волочкова получила личное разрешение от Примадонны на исполнение её композиции.

Танцовщица призналась, что до сих пор поддерживает тёплые отношения с покинувшей Россию певицей. Волочкова вспомнила, как и сама проходила времена гонений после увольнения из Большого театра. Анастасия при этом сделала упор на личном общении с артисткой, не упоминая политические взгляды Пугачёвой.

«Алла Борисовна, кроме добра, мне ничего не делала», – заявила Волочкова в беседе с порталом 78.ru.
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*запрещён в РФ
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#свадьба
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#шоу-бизнес
#звёзды
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