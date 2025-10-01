PR-директор Жукова: Сергей находится рядом с матерью в больнице
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков находится рядом с матерью Лилией Наильевной в больнице, в которую госпитализировали накануне. Об этом рассказал PR-директор артиста Петро Шекшеев.
Как он пояснил изданию NEWS.ru, женщина действительно находится в больнице. При этом Шекшеев отказался раскрывать подробности о ее состоянии.
«Не могу как-либо комментировать состояние Лилии Наильевны, кроме того факта, что она действительно находится в больнице, а Сергей рядом с ней», — сказал PR-директор Жукова.
Ранее стало известно о госпитализации матери Сергея Жукова. Предположительно, она попала в больницу из-за нарушения кровообращения в задних отделах мозга. По некоторой информации, Жуков сам отвез мать к медикам.