PR-директор Жукова: Сергей находится рядом с матерью в больнице

01 октября 2025, 11:32

Сергей Жуков (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков находится рядом с матерью Лилией Наильевной в больнице, в которую госпитализировали накануне. Об этом рассказал PR-директор артиста Петро Шекшеев.





Как он пояснил изданию NEWS.ru, женщина действительно находится в больнице. При этом Шекшеев отказался раскрывать подробности о ее состоянии.





«Не могу как-либо комментировать состояние Лилии Наильевны, кроме того факта, что она действительно находится в больнице, а Сергей рядом с ней», — сказал PR-директор Жукова.