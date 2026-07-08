PR-менеджер Анны Хилькевич расплакалась после критики из-за внешности

08 июля 2026, 12:05

PR-менеджер Хилькевич со слезами ответила хейтерам, обсуждавшим её лишний вес

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

PR-менеджер Анны Хилькевич, Виктория Танес, эмоционально отреагировала на волну критики в соцсетях, где пользователи начали обсуждать её фигуру. Девушка призналась, что не смогла сдержать слёз после оскорбительных комментариев.





Поводом для травли стало видео, опубликованное одним из анонимных аккаунтов. На кадрах Виктория сидела рядом с Анной Хилькевич, а автор ролика сравнил их внешность, назвав менеджера «толстушкой» и заявив, что ей якобы необходимо похудеть. После этого публикация собрала десятки негативных комментариев, посвящённых её весу.



Не выдержав потока критики, Танес записала откровенное видеообращение, в котором рассказала, какой ценой ей даётся работа и совмещение карьеры с материнством.





«У меня не было декрета, хотя я родила двоих детей подряд. Второй раз я уехала в роддом буквально из офиса», — призналась она.

«Я постоянно пытаюсь доказать всем и себе, что достойна уважения, потому что я классный профессионал. А вы правда замечаете, что где-то у меня вывалился живот? Так представьте — я знаю», — эмоционально заявила Танес.