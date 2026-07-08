«Сказки и маньяки»: Ирина Горбачёва возмутилась однообразием российских сериалов
Актриса Ирина Горбачёва пожаловалась на обилие сериалов о маньяках в России
Актриса Ирина Горбачёва на премьере сериала «Паша» в Москве заявила, что российские платформы переполнены проектами о маньяках.
В беседе с «Газетой.Ru» артистка назвала «Пашу» экспериментом, потому что зритель давно не видел романтических комедий на отечественных стримингах. По словам Ирины, режиссёры сейчас снимают либо сказки, либо триллеры про преступников.
«Ромкомы сейчас нечасто делают. У нас сейчас либо сказки, либо проекты про маньяков и околоманьяков. Как будто кроме маньяков у нас больше никого не осталось! А вот какой я помню последний ромком? Да никакой», — сказала актриса.В «Паше» Горбачёва сыграла неудавшуюся актрису — такого амплуа у неё ещё не было. Кроме того, она отметила, что никогда не хотела уходить из кино.
«Это как китайская ловушка. Даже если тебя не снимают, всё равно ты в кино», — добавила она.Первые две серии «Паши» выйдут в «Амедиатеке» 10 июля.